Dove vedere Lens-Nizza in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Appuntamento con la storia per Lens e Nizza, di fronte nell’ultimo atto della Coppa di Francia 2025/2026.

I giallorossi sono stati protagonisti di una grandissima stagione: Thauvin e compagni hanno terminato la Ligue 1 al secondo posto, centrando la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Il Nizza, invece, ha finito al terzultimo posto e giocherà lo spareggio per restare nella massima divisione del calcio transalpino. Di contro però il percorso in Coppa di Francia è stato ottimo e ha condotto i rossoneri all’atto finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lens-Nizza in diretta? Canale TV e diretta streaming

La Finale di Coppa di Francia sarà disponibile su Como TV. Per vedere la partita in tv, dunque,servirà scaricare l’app o accedere al sito ed effettuare l’abbonamento valido fino al 30 giugno 2026.

Come guardare ovunque con una VPN

Lens-Nizza: ora di inizio

Coppa - Coppa Stade de France

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La gara fra Lens e Nizza, valida per la Finale di Coppa di Francia, venerdì 22 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Stade de France a Saint-Denis.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lens - Nizza Probabile formazione Panchina Allenatore P. Sage Probabile formazione Panchina Allenatore C. Puel

Notizie sul Lens

Pierre Sage continuerà a puntare sulla difesa a tre visti i recenti infortuni nel reparto arretrato. Davanti, invece, si rivedranno Thauvin e Saint-Maximin, inizialmente a riposo nell'ultimo turno di Ligue 1.

Notizie sul Nizza

Nizza praticamente al completo, l’unico dubbio per i rossoneri è il reparto d’attacco dove l'ex Kevin Carlos insidia la maglia da titolare di Elye Wahi.

Forma

Partite tra le due squadre