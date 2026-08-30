Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 31 ago 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Roma è trasmessa in Italia su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in diretta tv e in live streaming.

Come vedere Lecce-Roma con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Lecce-Roma: lunedì 31 agosto ore 18:30

Il Via del Mare ospita Lecce-Roma, sfida valida per la seconda giornata della Serie A 2026/27. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Salento dopo una partenza convincente tra le mura amiche in campionato mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco ha aperto la stagione con una vittoria esterna contro il Venezia, segnale che la squadra salentina vuole costruire qualcosa di solido fin dalle prime giornate.

La Roma ha impressionato all'esordio in campionato: il 4-0 rifilato alla Fiorentina è stato un messaggio chiaro alle rivali. Gasperini ha trovato subito i meccanismi giusti, con Malen-Dybala straripanti e una squadra che sembra aver assimilato le idee del tecnico bergamasco.

Sul fronte del mercato, i giallorossi sono attivi fino all'ultimo. L'arrivo di Leonardo Balerdi dal Marsiglia rinforza la difesa, mentre la trattativa per Marten De Roon aggiunge esperienza e conoscenza del sistema di gioco gasperiniano a centrocampo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lecce-Roma in tv e in streaming, con orario di inizio e dettagli sulla partita.

Formazioni

In casa Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Medon Berisha, out per infortunio. Non risultano squalifiche. Il tecnico ex Roma dovrebbe affidarsi a un undici con Falcone in porta, Gallo, Siebert, Gaspar e Veiga in difesa, Coulibaly e Gorter a centrocampo, con N'Dri, Ngom e Pierotti a supporto di Geubbels.

Gasperini recupera quasi tutti i titolari, ma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch, indisponibili per infortunio. Nessuna squalifica tra i giallorossi. Il probabile undici vede Svilar tra i pali, Mancini, N'Dicka e Hermoso in difesa, con Molina, Cristante, Kone, Wesley a centrocampo e Mora, Dybala e Malen in attacco.

Stato di forma

Il Lecce ha collezionato nelle ultime cinque gare due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La prestazione più recente in campionato è stata positiva: i salentini hanno battuto il Venezia per 2-0 in trasferta. Nelle amichevoli estive il rendimento è stato altalenante, con una sconfitta per 1-0 contro il Politehnica Timisoara e un pareggio per 2-2 contro l'NK Istra 1961, prima della larga vittoria per 5-2 sull'NK Bistrica. In totale nelle ultime cinque uscite il Lecce ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

La Roma arriva al Via del Mare con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il 4-0 alla Fiorentina all'esordio in Serie A racconta di una squadra già in ottima condizione. In estate i giallorossi avevano pareggiato 2-2 col Borussia Dortmund, mentre avevano perso 3-0 contro il Brighton. Nelle cinque gare considerate la Roma ha segnato undici reti e ne ha concesse otto.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Roma ha battuto il Lecce per 1-0 in casa. Prima di quella sfida, il Lecce aveva perso 2-0 al Via del Mare il 6 gennaio 2026. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Roma ha vinto tre volte, il Lecce non ha mai ottenuto i tre punti e si registra un pareggio per 0-0 nell'aprile 2024. La Roma ha segnato otto gol in questi cinque incontri, il Lecce soltanto uno.

Classifica





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







