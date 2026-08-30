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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Simone Giromini

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Dove vedere Lecce-Roma in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Lecce e Roma: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Roma è trasmessa in Italia su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in diretta tv e in live streaming.

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Lecce-Roma: lunedì 31 agosto ore 18:30

Il Via del Mare ospita Lecce-Roma, sfida valida per la seconda giornata della Serie A 2026/27. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Salento dopo una partenza convincente tra le mura amiche in campionato mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco ha aperto la stagione con una vittoria esterna contro il Venezia, segnale che la squadra salentina vuole costruire qualcosa di solido fin dalle prime giornate.

La Roma ha impressionato all'esordio in campionato: il 4-0 rifilato alla Fiorentina è stato un messaggio chiaro alle rivali. Gasperini ha trovato subito i meccanismi giusti, con Malen-Dybala straripanti e una squadra che sembra aver assimilato le idee del tecnico bergamasco.

Sul fronte del mercato, i giallorossi sono attivi fino all'ultimo. L'arrivo di Leonardo Balerdi dal Marsiglia rinforza la difesa, mentre la trattativa per Marten De Roon aggiunge esperienza e conoscenza del sistema di gioco gasperiniano a centrocampo.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Lecce-Roma in tv e in streaming, con orario di inizio e dettagli sulla partita.

Formazioni

Probabili formazioni Lecce - Roma

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
Formazione
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
30W. Falcone25A. Gallo5J. Siebert4K. Gaspar17D. Veiga79O. Ngom28O. Gorter29L. Coulibaly69W. Geubbels11K. N'Dri50S. Pierotti99M. Svilar23G. Mancini5E. N'Dicka22M. Hermoso21P. Dybala17M. Kone86R. Mora4B. Cristante43Wesley20N. Molina14D. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-3-3
Lecce

Formazione titolare

Roma

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • G. Gasperini

In casa Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Medon Berisha, out per infortunio. Non risultano squalifiche. Il tecnico ex Roma dovrebbe affidarsi a un undici con Falcone in porta, Gallo, Siebert, Gaspar e Veiga in difesa, Coulibaly e Gorter a centrocampo, con N'Dri, Ngom e Pierotti a supporto di Geubbels.

Gasperini recupera quasi tutti i titolari, ma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch, indisponibili per infortunio. Nessuna squalifica tra i giallorossi. Il probabile undici vede Svilar tra i pali, Mancini, N'Dicka e Hermoso in difesa, con Molina, Cristante, Kone, Wesley a centrocampo e Mora, Dybala e Malen in attacco.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

POL
S0-1
IST
D2-2
BIS
V5-2
PAL
S2-0
VEN
V0-2
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ROM

ROM - Forma

CAC
S4-1
NEW
V1-4
BHA
S3-0
BVB
D2-2
FIO
V4-0
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Lecce ha collezionato nelle ultime cinque gare due vittorie, un pareggio e due sconfitte. La prestazione più recente in campionato è stata positiva: i salentini hanno battuto il Venezia per 2-0 in trasferta. Nelle amichevoli estive il rendimento è stato altalenante, con una sconfitta per 1-0 contro il Politehnica Timisoara e un pareggio per 2-2 contro l'NK Istra 1961, prima della larga vittoria per 5-2 sull'NK Bistrica. In totale nelle ultime cinque uscite il Lecce ha segnato nove gol e ne ha subiti cinque.

La Roma arriva al Via del Mare con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il 4-0 alla Fiorentina all'esordio in Serie A racconta di una squadra già in ottima condizione. In estate i giallorossi avevano pareggiato 2-2 col Borussia Dortmund, mentre avevano perso 3-0 contro il Brighton. Nelle cinque gare considerate la Roma ha segnato undici reti e ne ha concesse otto.

Precedenti

Testa a testa

LeccePareggioRoma
0
1
4
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
4
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
1Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 22 marzo 2026, quando la Roma ha battuto il Lecce per 1-0 in casa. Prima di quella sfida, il Lecce aveva perso 2-0 al Via del Mare il 6 gennaio 2026. Guardando agli ultimi cinque precedenti in Serie A, la Roma ha vinto tre volte, il Lecce non ha mai ottenuto i tre punti e si registra un pareggio per 0-0 nell'aprile 2024. La Roma ha segnato otto gol in questi cinque incontri, il Lecce soltanto uno.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
2
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
3
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
4
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
5
RomaRomaROM
110040+43
V
6
InterInterINT
110041+33
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
8
LecceLecceLEC
110020+23
V
9
NapoliNapoliNAP
110020+23
V
10
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
11
LazioLazioLAZ
110010+13
V
12
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
13
ComoComoCOM
10101101
D
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
100102-20
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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