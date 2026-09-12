Dove vedere Lecce-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 13 set 2026 - 09:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Lecce-Monza: domenica 13 settembre ore 15

Il Lecce ospita il Monza allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nella quarta giornata di Serie A 2026/27. I giallorossi cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo un avvio di stagione complicato.

Il Lecce arriva da due risultati negativi consecutivi in campionato, con la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno che ha aggravato la situazione in classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco ha già bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

Il tecnico giallorosso aveva già espresso frustrazione per le distrazioni legate al mercato durante la sessione estiva, con giocatori in contatto con i propri agenti nelle ore precedenti alle partite. Ora, con il mercato chiuso, Di Francesco si aspetta maggiore concentrazione dal gruppo.

Il Monza si presenta a Lecce in una posizione ancora più delicata, con un pareggio e due sconfitte nelle prime tre uscite in campionato. Juric ha ritrovato un punto nel turno precedente contro il Parma, ma la squadra brianzola resta fragile.

Gli ospiti devono fare i conti con una lista infortuni significativa, che limita le scelte di Ivan Juric soprattutto in alcune zone del campo. Il tecnico croato dovrà costruire la sua formazione attorno alle risorse disponibili.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecce-Monza in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco schiera Falcone in porta, con una difesa a quattro composta da Gaspar, Danilo Veiga, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ngom e Ilic, con Pierotti, Stulic e Monteiro a formare il tridente offensivo. Non risultano indisponibili segnalati nella rosa giallorossa.

In casa Monza, Juric deve rinunciare a diversi elementi: Pessina, Ngonge, Idrissa Touré, Ziolkowski, Ciurria e Varela sono tutti fuori per infortunio. Il tecnico croato si affida a Thiam tra i pali, con Kouadio, Lucchesi e Carboni in difesa. Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho e Mangas agiranno a centrocampo, mentre Forson e Mota supporteranno Robinson in attacco.

Stato di forma

Il Lecce ha raccolto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite di campionato, con la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Venezia come risultato più positivo del periodo. I giallorossi hanno subito quattro gol nella pesante sconfitta casalinga contro la Roma e hanno poi perso 1-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato.

Il Monza ha ottenuto un pareggio e due sconfitte nelle prime tre uscite di campionato. I brianzoli hanno fermato il Parma sull'1-1 nell'ultimo turno di Serie A, dopo aver battuto il Torino 1-0 in Coppa Italia. Le due sconfitte in campionato sono arrivate contro l'Udinese (3-2) e l'Inter (4-1), con un totale di ben sette gol subiti in queste due sfide.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il Monza e il Lecce si sono divisi la posta con uno 0-0 in casa brianzola. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Lecce ha ottenuto due vittorie contro una del Monza, con due pareggi.

Classifica













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