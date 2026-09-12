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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Guarda su DAZN
Simone Giromini

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Dove vedere Lecce-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Lecce e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Lecce-Monza: domenica 13 settembre ore 15

Il Lecce ospita il Monza allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare nella quarta giornata di Serie A 2026/27. I giallorossi cercano continuità davanti al proprio pubblico dopo un avvio di stagione complicato.

Il Lecce arriva da due risultati negativi consecutivi in campionato, con la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno che ha aggravato la situazione in classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco ha già bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda.

Il tecnico giallorosso aveva già espresso frustrazione per le distrazioni legate al mercato durante la sessione estiva, con giocatori in contatto con i propri agenti nelle ore precedenti alle partite. Ora, con il mercato chiuso, Di Francesco si aspetta maggiore concentrazione dal gruppo.

Il Monza si presenta a Lecce in una posizione ancora più delicata, con un pareggio e due sconfitte nelle prime tre uscite in campionato. Juric ha ritrovato un punto nel turno precedente contro il Parma, ma la squadra brianzola resta fragile.

Gli ospiti devono fare i conti con una lista infortuni significativa, che limita le scelte di Ivan Juric soprattutto in alcune zone del campo. Il tecnico croato dovrà costruire la sua formazione attorno alle risorse disponibili.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecce-Monza in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Lecce - Monza

4-1-4-1
Lecce crest
Lecce
LEC
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
W. FalconeW. FalconeK. GasparK. GasparD. VeigaD. VeigaA. GalloA. GalloGabrielGabrielI. IlicI. IlicO. NgomO. NgomS. PierottiS. Pierottiteam-logoJ. MonteiroL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. StulicD. ThiamD. ThiamE. KouadioE. KouadioL. LucchesiL. LucchesiA. CarboniA. CarboniA. ColpaniA. ColpaniM. FolorunshoM. FolorunshoS. BirindelliS. BirindelliE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroR. MangasR. MangasD. MotaD. MotaP. CutroneP. Cutrone
Monza crest
Monza
MON
4-1-4-1
Lecce

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • I. Juric

Nel Lecce, Eusebio Di Francesco schiera Falcone in porta, con una difesa a quattro composta da Gaspar, Danilo Veiga, Tiago Gabriel e Gallo. A centrocampo spazio a Coulibaly, Ngom e Ilic, con Pierotti, Stulic e Monteiro a formare il tridente offensivo. Non risultano indisponibili segnalati nella rosa giallorossa.

In casa Monza, Juric deve rinunciare a diversi elementi: Pessina, Ngonge, Idrissa Touré, Ziolkowski, Ciurria e Varela sono tutti fuori per infortunio. Il tecnico croato si affida a Thiam tra i pali, con Kouadio, Lucchesi e Carboni in difesa. Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho e Mangas agiranno a centrocampo, mentre Forson e Mota supporteranno Robinson in attacco.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

BIS
V5-2
PAL
S2-0
VEN
V0-2
ROM
S0-4
CGL
S1-0
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
MON

MON - Forma

AVE
V3-0
INT
S4-1
UDI
S2-3
TOR
V0-1
PAR
D1-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Lecce ha raccolto una vittoria e due sconfitte nelle prime tre partite di campionato, con la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Venezia come risultato più positivo del periodo. I giallorossi hanno subito quattro gol nella pesante sconfitta casalinga contro la Roma e hanno poi perso 1-0 contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato.

Il Monza ha ottenuto un pareggio e due sconfitte nelle prime tre uscite di campionato. I brianzoli hanno fermato il Parma sull'1-1 nell'ultimo turno di Serie A, dopo aver battuto il Torino 1-0 in Coppa Italia. Le due sconfitte in campionato sono arrivate contro l'Udinese (3-2) e l'Inter (4-1), con un totale di ben sette gol subiti in queste due sfide.

Precedenti

Testa a testa

LeccePareggioMonza
2
3
0
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando il Monza e il Lecce si sono divisi la posta con uno 0-0 in casa brianzola. Nei cinque incontri più recenti tra le due formazioni, il Lecce ha ottenuto due vittorie contro una del Monza, con due pareggi.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
2
InterInterINT
330083+59
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
330041+39
V
V
V
4
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
5
MilanMilanMIL
321052+37
D
V
V
6
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
320163+36
V
V
S
8
AtalantaAtalantaATA
320143+16
S
V
V
9
CagliariCagliariCGL
320121+16
V
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
V
S
11
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
12
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
14
LecceLecceLEC
310225-33
S
S
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
301248-41
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
300317-60
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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