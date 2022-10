Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv e streaming

La Juventus viene da due vittorie consecutive, ora punta al terzo successo di fila. Negli ultimi 5 incontri, il Lecce ha perso solo 2 volte.

Due vittorie nelle ultime due gare di campionato e sfida contro il Lecce essenziale per trovare continuità. La Juventus si presenta in Puglia per continuare a recuperare i punti, dopo aver avvicinato Roma e Udinese, rispettivamente sconfitte da Napoli e Atalanta.

Per il resto, però, le altre grandi del campionato non accennano a fermarsi. Non può farlo neanche la Juventus, di nuovo in campo dopo la trasferta di Champions League contro il Benfica. Il Lecce proverà a dare una svolta al proprio campionato battendo i bianconeri.

Juventus e Lecce si sono affrontate solamente cinque volte dal 2011 ad oggi. Le sfide contro i giallorossi non sono mai state facili: due pareggi, due vittorie e una sconfitta negli ultimi precedenti. Mesbah e Bertolacci hanno firmato l'ultimo successo del team pugliese il 20 febbraio di undici anni fa.

QUANDO SI GIOCA LECCE-JUVE

Lecce-Juventus si giocherà sabato 29 ottobre 2022 . L'appuntamento è al Via del Mare di Lecce per il 12esimo turno di Serie A 2022/2023: calcio d'inizio alle 18:00.

DOVE VEDERE LECCE-JUVE IN TV E STREAMING

Lecce-Juve verrà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva da DAZN. L'app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Google Chromecast (selezionare l'evento sull'app presente nel cellulare, che sarà così visibile in tv), Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky e DAZN ci sarà anche la possibilità di attivare ZONA DAZN e vedere così la gara tra Lecce e Juventus sul canale numero 214 di Sky.

L'app di DAZN è presente anche per tablet e smartphone, così da seguire l'incontro del 12esimo turno in diretta streaming. Da pc e notebook basta invece accedere al sito ufficiale di DAZN e selezionare Lecce-Juventus.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Riccardo Mancini e Marco Parolo a effettuare la telecronaca di Lecce-Juventus per DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-JUVE

Solito dubbio Baschirotto terzino o centrale per Baroni, che opta per Banda e Strefezza con Ceesay punta, mentre a centrocampo Askildsen può lasciare il posto a Blin. Pezzella o Gallo a sinistra.

Nella Juve possibile chance per Kean al fianco di Vlahovic, esterni Cuadrado e Rabiot con Locatelli e forse Miretti a centrocampo. In difesa può toccare a Rugani. Bremer e Paredes k.o, Chiesa da valutare.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.