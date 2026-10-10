Dove vedere Lecce-Bologna in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Bologna è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match in live streaming.

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Lecce-Bologna: domenica 11 ottobre ore 15

Al Via del Mare di Lecce va in scena una sfida di Serie A tra due squadre che cercano risposte urgenti. Il Lecce ospita il Bologna in un match che vale punti pesanti per entrambe le formazioni, con obiettivi di classifica molto diversi ma uguale necessità di invertire la rotta.

I salentini di Eusebio Di Francesco attraversano un momento di alti e bassi. Dopo le sconfitte per 4-0 contro la Roma e 1-0 contro il Cagliari, il Lecce ha saputo reagire battendo il Monza 3-2, ma poi è caduto di nuovo contro il Milan con un netto 3-0. Una squadra che fatica a trovare continuità.

Il Bologna di Raffaele Palladino, neo tecnico rossoblu subentrato a Tedesco, non ha ancora trovato la vittoria nelle prime cinque giornate di campionato. Un avvio di stagione difficile che ha portato al cambio in panchina, con la squadra che cerca ora una svolta sotto la nuova gestione.

In casa rossoblu si registrano assenze importanti: Dovbyk, Holm e Odgaard sono out per infortunio, complicando ulteriormente i piani di Palladino in un momento già delicato.

Dal lato giallorosso, Di Francesco dovrà fare a meno di Berisha e Geubbels, ma può contare su un undici con buona qualità in mezzo al campo, dove Maleh e Ilic sono chiamati a fare la differenza.

Una partita tra due squadre che hanno bisogno di punti: il Lecce per allontanarsi dalla zona calda, il Bologna per sbloccarsi e dare credibilità al nuovo corso. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Il Lecce di Di Francesco si presenta con Falcone in porta, davanti a una difesa composta da Tiago Gabriel, Siebert, Veiga e Gallo. A centrocampo spazio a Maleh, Ilic e Coulibaly, mentre Pierotti, Esteban e Monteiro supporteranno Paco Esteban in attacco. Out per infortunio Berisha e Geubbels.

Palladino dovrebbe schierare il Bologna con Skorupski tra i pali e una linea difensiva formata da Zortea, Heggem, Theate, Casale e Miranda. A centrocampo Moro-Ferguson, con Cambiaghi e Orsolini a supporto di Piccoli. Dovbyk, Holm e Odgaard restano indisponibili per infortunio.

Stato di forma

Il Lecce ha raccolto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. I giallorossi hanno alternato prestazioni positive, come il 3-2 sul Monza, a passaggi a vuoto netti, come il 3-0 subito dal Milan nell'ultimo impegno di campionato.

Il Bologna arriva a questa sfida senza aver ancora trovato la vittoria nelle prime cinque in campionato: il pareggio per 1-1 contro il Torino è l'ultimo risultato utile dopo il 2-2 con il Sassuolo, mentre le sconfitte contro Napoli, Atalanta e Lazio mostrano le difficoltà dei rossoblu nel confrontarsi con squadre di livello superiore.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A nell'aprile 2026, il Bologna si impose 2-0 sul Lecce tra le mura amiche. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti tra le due squadre, il bilancio è favorevole al Bologna, che conta due vittorie contro una del Lecce, con due pareggi nel mezzo, tra cui lo 0-0 del febbraio 2025 e il 2-2 del settembre 2025 al Via del Mare.

Classifica





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