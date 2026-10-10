Dove vedere Lazio-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Monza è trasmessa in diretta su DAZN. È possibile seguire la partita in live streaming accedendo alla piattaforma.

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Lazio-Monza: domenica 11 ottobre ore 15

La Lazio ospita il Monza allo Stadio Olimpico di Roma nella prima sfida di Serie A per le due squadre dopo la pausa.

Gennaro Gattuso guida i biancocelesti in testa alla classifica, a pari merito con Inter e Roma, segnale di un avvio di stagione convincente. Il Monza, guidato da Ivan Juric, si trova invece in una situazione ben più delicata, con la necessità di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

In casa Lazio, Nuno Tavares rimane un osservato speciale. Gattuso lo considera un giocatore di altissimo livello nel suo ruolo, ma riconosce che il portoghese non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti tiene banco in avanti, con Gattuso che valuta se schierarli insieme o optare per uno solo dei due. L'olandese e l'ex Sassuolo hanno entrambi trovato il gol nella sgambatura contro la Juve Stabia, terminata 3-3, complicando ulteriormente le scelte del tecnico.

Il Monza arriva all'Olimpico con un percorso recente discontinuo: un successo in campionato contro il Sassuolo e una sconfitta con il Lecce raccontano di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su TV e live streaming sono disponibili di seguito.

Formazioni

La Lazio di Gattuso dovrà fare a meno di Furlanetto, Cataldi, Gudmundsson, Cancellieri, Przyborek e Dele-Bashiru, tutti indisponibili. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, con Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares e Provstgaard in difesa; Taylor, Frattesi e Belahyane a centrocampo; Zaccagni, Isaksen e Noslin o Pinamonti nel tridente offensivo.

Il Monza di Juric recupera la formazione con Toernqvist tra i pali e una linea difensiva composta da Kouadio, Carboni, Lucchesi; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho e Mangas a centrocampo; Robinson sulla trequarti a supporto di Cutrone e Varela. Out per infortunio Pessina, Ziolkowski, Toure e Ciurria.

Stato di forma

La Lazio ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. I biancocelesti hanno pareggiato 3-3 contro la Juve Stabia nell'ultimo test pre-ripresa, dopo aver vinto 2-0 contro l'Arezzo. In Serie A, la squadra di Gattuso ha battuto Venezia per 2-0 e Udinese per 2-1, dimostrando solidità lontano dall'Olimpico. Il pareggio per 2-2 contro il Milan è stato l'unico pareggio per i biancocelesti in campionato.

Il Monza presenta un andamento più irregolare: l'unica vittoria in Serie A è arrivata contro il Sassuolo per 2-1, mentre la sconfitta per 3-2 con il Lecce descrive una squadra che fatica a trovare i risultati nonostante le prestazioni.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale al febbraio 2025, quando la Lazio si impose per 5-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Lazio ha vinto tre volte, il Monza una, con un pareggio.

Classifica





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