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Dove vedere Lazio-Monza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lazio vs Monza
Lazio
Monza
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Lazio e Monza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Monza è trasmessa in diretta su DAZN. È possibile seguire la partita in live streaming accedendo alla piattaforma.

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Lazio-Monza: data e orario

La Lazio ospita il Monza allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che vede i biancocelesti tornare in campo dopo la pausa.

Gennaro Gattuso guida una squadra che occupa la terza posizione in classifica, segnale di un avvio di stagione convincente. Il Monza, guidato da Ivan Juric, si trova invece in una situazione ben più delicata, con la necessità di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

In casa Lazio, il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti tiene banco a centrocampo avanzato, con Gattuso che valuta se schierarli insieme o optare per uno solo dei due. L'olandese e l'ex Sassuolo hanno entrambi trovato il gol nella sgambatura contro la Juve Stabia, terminata 3-3, complicando ulteriormente le scelte del tecnico.

Sulle fasce, Nuno Tavares rimane un osservato speciale. Gattuso lo considera un giocatore di altissimo livello nel suo ruolo, ma riconosce che il portoghese non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Il Monza arriva all'Olimpico con un percorso recente discontinuo: un successo in campionato contro il Sassuolo e una sconfitta con il Lecce raccontano di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su TV e live streaming sono disponibili di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Lazio - Monza

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
Formazione
Monza crest
Monza
MON
3-4-2-1
C. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinN. ToernqvistN. ToernqvistE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniL. LucchesiL. LucchesiR. MangasR. MangasJ. RobinsonJ. RobinsonM. FolorunshoM. FolorunshoS. BirindelliS. BirindelliE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroP. CutroneP. CutroneG. VarelaG. Varela
Monza crest
Monza
MON
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Monza

Allenatore

  • G. Gattuso
  • I. Juric

La Lazio di Gattuso dovrà fare a meno di Furlanetto, Cataldi, Gudmundsson, Cancellieri, Przyborek e Dele-Bashiru, tutti indisponibili. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, con Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares e Provstgaard in difesa; Taylor, Frattesi e Belahyane a centrocampo; Zaccagni, Isaksen e Noslin nel tridente offensivo.

Il Monza di Juric recupera la formazione con Toernqvist tra i pali e una linea difensiva composta da Kouadio, Carboni, Lucchesi e Mangas; Robinson, Folorunsho e Birindelli a centrocampo; Akinsanmiro sulla trequarti a supporto di Cutrone e Varela. Out per infortunio Pessina, Ziolkowski, Toure e Ciurria.

Stato di forma

LAZ

LAZ - Forma

UDI
V1-2
MIL
D2-2
VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MON

MON - Forma

PAR
D1-1
LEC
S3-2
SAS
V2-1
CRE
S2-3
B29
D2-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

La Lazio ha collezionato tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque uscite tra campionato e amichevoli, con un bilancio di W3-D2-L0. I biancocelesti hanno pareggiato 3-3 contro la Juve Stabia nell'ultimo test pre-ripresa, dopo aver vinto 2-0 contro l'Arezzo. In Serie A, la squadra di Gattuso ha battuto Venezia per 2-0 e Udinese per 2-1, dimostrando solidità lontano dall'Olimpico. Il pareggio per 2-2 contro il Milan è l'unico punto perso in campionato nelle ultime cinque.

Il Monza presenta un andamento più irregolare: W1-D2-L2 nelle ultime cinque partite. L'unica vittoria in Serie A è arrivata contro il Sassuolo per 2-1, mentre la sconfitta per 3-2 con il Lecce e il pareggio 2-2 contro il Brest nell'amichevole recente descrivono una squadra che fatica a mantenere i risultati. Nelle ultime cinque gare, i brianzoli hanno segnato dieci gol ma ne hanno subiti undici.

Precedenti

Testa a testa

LazioPareggioMonza
3
2
0
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
5
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
0
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale al febbraio 2025, quando la Lazio si impose per 5-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Lazio ha vinto tre volte, il Monza una, con un pareggio; i biancocelesti hanno segnato complessivamente dieci gol contro i cinque degli avversari.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
16
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
19
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, la Lazio occupa la terza posizione, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato. Il Monza è sedicesimo, una collocazione che rende questa trasferta all'Olimpico particolarmente importante per i brianzoli in chiave salvezza.


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