Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Monza è trasmessa in diretta su DAZN. È possibile seguire la partita in live streaming accedendo alla piattaforma.

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Lazio-Monza: data e orario

La Lazio ospita il Monza allo Stadio Olimpico di Roma in una sfida di Serie A che vede i biancocelesti tornare in campo dopo la pausa.

Gennaro Gattuso guida una squadra che occupa la terza posizione in classifica, segnale di un avvio di stagione convincente. Il Monza, guidato da Ivan Juric, si trova invece in una situazione ben più delicata, con la necessità di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

In casa Lazio, il ballottaggio tra Noslin e Pinamonti tiene banco a centrocampo avanzato, con Gattuso che valuta se schierarli insieme o optare per uno solo dei due. L'olandese e l'ex Sassuolo hanno entrambi trovato il gol nella sgambatura contro la Juve Stabia, terminata 3-3, complicando ulteriormente le scelte del tecnico.

Sulle fasce, Nuno Tavares rimane un osservato speciale. Gattuso lo considera un giocatore di altissimo livello nel suo ruolo, ma riconosce che il portoghese non ha ancora espresso tutto il suo potenziale.

Il Monza arriva all'Olimpico con un percorso recente discontinuo: un successo in campionato contro il Sassuolo e una sconfitta con il Lecce raccontano di una squadra ancora alla ricerca di continuità.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su TV e live streaming sono disponibili di seguito.

Formazioni

La Lazio di Gattuso dovrà fare a meno di Furlanetto, Cataldi, Gudmundsson, Cancellieri, Przyborek e Dele-Bashiru, tutti indisponibili. Il probabile undici biancoceleste prevede Mandas in porta, con Doekhi, Floriani Mussolini, Tavares e Provstgaard in difesa; Taylor, Frattesi e Belahyane a centrocampo; Zaccagni, Isaksen e Noslin nel tridente offensivo.

Il Monza di Juric recupera la formazione con Toernqvist tra i pali e una linea difensiva composta da Kouadio, Carboni, Lucchesi e Mangas; Robinson, Folorunsho e Birindelli a centrocampo; Akinsanmiro sulla trequarti a supporto di Cutrone e Varela. Out per infortunio Pessina, Ziolkowski, Toure e Ciurria.

Stato di forma

La Lazio ha collezionato tre vittorie, un pareggio e un pareggio nelle ultime cinque uscite tra campionato e amichevoli, con un bilancio di W3-D2-L0. I biancocelesti hanno pareggiato 3-3 contro la Juve Stabia nell'ultimo test pre-ripresa, dopo aver vinto 2-0 contro l'Arezzo. In Serie A, la squadra di Gattuso ha battuto Venezia per 2-0 e Udinese per 2-1, dimostrando solidità lontano dall'Olimpico. Il pareggio per 2-2 contro il Milan è l'unico punto perso in campionato nelle ultime cinque.

Il Monza presenta un andamento più irregolare: W1-D2-L2 nelle ultime cinque partite. L'unica vittoria in Serie A è arrivata contro il Sassuolo per 2-1, mentre la sconfitta per 3-2 con il Lecce e il pareggio 2-2 contro il Brest nell'amichevole recente descrivono una squadra che fatica a mantenere i risultati. Nelle ultime cinque gare, i brianzoli hanno segnato dieci gol ma ne hanno subiti undici.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre in Serie A risale al febbraio 2025, quando la Lazio si impose per 5-1 in casa. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Lazio ha vinto tre volte, il Monza una, con un pareggio; i biancocelesti hanno segnato complessivamente dieci gol contro i cinque degli avversari.

Classifica





In Serie A, la Lazio occupa la terza posizione, confermandosi tra le squadre più in forma del campionato. Il Monza è sedicesimo, una collocazione che rende questa trasferta all'Olimpico particolarmente importante per i brianzoli in chiave salvezza.





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