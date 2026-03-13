Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio e Milan si affrontano nella domenica sera della Serie A Enilive. All’Olimpico va in scena un match chiave per le ambizioni di rimonta Scudetto dei rossoneri: rilanciati dal derby, Modric e compagni devono assolutamente battere la squadra di Sarri per dare continuità alle proprie aspirazioni di rincorsa all’Inter.

La Lazio, invece, ritroverà i suoi tifosi, che hanno deciso di interrompere lo sciopero in occasione del match contro la formazione di Allegri: per gli uomini di Sarri l’occasione è quella di regalare una grande notte alla propria gente.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lazio-Milan in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Lazio e Milan verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Lazio-Milan in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Milan: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Lazio e Milan, valida per la 29esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 15 marzo, allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Lazio

Nella Lazio sono diversi i problemi fisici: infortunato ovviamente Provedel, in porta giocherà Motta, così come da valutare restano Romagnoli e Cataldi. In caso di forfait di entrambi, a oggi molto probabile, pronti Belahyane e Provstgaard, mentre in attacco Maldini e Zaccagni sono le certezze di Sarri.

Notizie sul Milan

Nel Milan sono quasi tutti a disposizione: incerto, praticamente, solo Gabbia, mentre peserà la squalifica di Rabiot. Per il resto, stanno tutti bene: De Winter ed Estupinan verso la conferma dopo l’ottimo derby, Ricci al posto del centrocampista francese in mezzo al campo. Leao e Pulisic ancora insieme dall’inizio.

Forma

Lazio tornata al successo dopo 4 gare senza vittorie grazie al 2-1 sul Sassuolo. Sono due, invece, i match vinti consecutivamente dal Milan di Allegri: 1-0 nel derby e 2-0 sulla Cremonese.

Partite tra le due squadre

In stagione, il Milan ha già giocato in casa della Lazio: è successo in Coppa Italia, con successo biancoceleste per 1-0. In Serie A, invece, stesso punteggio per i rossoneri nella gara d’andata.

Classifica

Milan seconda forza della Serie A: 60 punti, -7 dall’Inter capolista. La Lazio, invece, è decima a quota 37 punti.