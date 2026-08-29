Dove vedere Lazio-Genoa in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 30 ago 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

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Lazio-Genoa: domenica 30 agosto ore 20:45

La Lazio di Gennaro Gattuso ospita il Genoa di Daniele De Rossi allo Stadio Olimpico di Roma nella seconda giornata di Serie A. I biancocelesti cercano continuità dopo il buon avvio in campionato, mentre i rossoblù arrivano all'Olimpico con la necessità di riscattarsi dopo la sconfitta all'esordio.

La Lazio ha aperto la stagione con una vittoria in trasferta a Bologna, decisa da Davide Frattesi entrato dalla panchina. Il centrocampista ex Inter ha segnato il gol dello 0-1 con uno dei primi palloni toccati in Serie A con la maglia biancoceleste, regalando a Gattuso tre punti preziosi al Dall'Ara. L'organizzazione tattica mostrata dagli uomini del tecnico campano è parsa incoraggiante, nonostante la prematura eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova.

Gattuso può contare anche su un mercato attivo: Andrea Pinamonti è il nuovo centravanti biancoceleste, arrivato dal Sassuolo per colmare una lacuna tattica che il tecnico aveva segnalato. La sua disponibilità per questa partita potrebbe cambiare le scelte offensive della Lazio.

Il Genoa, allenato da Daniele De Rossi, ha invece vissuto un esordio complicato: la sconfitta per 0-2 contro il Napoli al Ferraris ha fatto discutere, anche per le polemiche arbitrali legate al gol di De Bruyne. Il direttore sportivo rossoblù Diego Lopez è stato squalificato dal Giudice Sportivo a seguito del caos scoppiato nel post-partita. Un avvio di stagione tutt'altro che sereno per il club ligure.

In casa Genoa si registra anche un'ultim'ora di mercato: il club ha chiuso per Robinho Jr, giovane attaccante brasiliano proveniente dal Santos, già in Italia per le visite mediche. Un acquisto che testimonia le ambizioni del club.

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Formazioni

In casa Lazio, Gattuso deve fare i conti con una lista di indisponibili piuttosto lunga con Romagnoli e il nuovo acquisto Sutalo in dubbio, out invece Danilo Cataldi, Patric, Adam Marusic e Fisayo Dele-Bashiru. Il probabile undici titolare prevede Mandas in porta, con Floriani Mussolini, Provstgaard, Doekhi e Pedraza in difesa; a centrocampo Taylor, Rovella e Frattesi; in attacco Zaccagni, Dia e Cancellieri. Non risultano squalifiche.

Il Genoa di De Rossi dovrà rinunciare a Lorenzo Venturino ed Elias Havel, e Franz-Ethan Meichtry. La probabile formazione vede Bijlow tra i pali, difesa a tre con Vasquez, Marcandalli e Leo Oestigard, sugli esterni Ellertsson-Norton-Cuffy con Amorim e Frendrup in mediana a supporto del tridente offensivo composto da Colombo, Baldanzi e Vitinha. Nessuna squalifica tra i rossoblù. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Lazio arriva a questa partita con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'unico ko è arrivato in Coppa Italia contro il Mantova (0-2), mentre in campionato i biancocelesti hanno esordito con il successo per 0-1 a Bologna. Nelle amichevoli estive la squadra di Gattuso aveva battuto Frosinone (1-2), Ostia Mare (4-0) e Ascoli (1-2), segnando in totale nove gol e subendone tre.

Il Genoa presenta un andamento più altalenante: due vittorie, tre sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra di De Rossi ha perso 0-2 contro il Napoli all'esordio in Serie A e ha subito una pesante sconfitta per 10-1 contro il Bournemouth in amichevole. La vittoria più recente in gare ufficiali risale al 4-1 rifilato all'Ascoli in Coppa Italia. Il Genoa ha segnato sette gol nelle ultime cinque, ma ne ha incassati quindici.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 30 gennaio 2026, quando la Lazio si impose per 3-2 sul Genoa proprio all'Olimpico in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è nettamente favorevole ai biancocelesti: quattro vittorie della Lazio contro una sola del Genoa, con i rossoblù che non sono mai riusciti a segnare più di due gol in nessuno di questi incontri. La Lazio ha complessivamente realizzato dodici reti nelle ultime cinque sfide dirette, subendone appena tre.

Classifica





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