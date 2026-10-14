Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

LASK-Liverpool è trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Puoi seguire la partita in live streaming tramite i rispettivi servizi digitali.

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LASK-Liverpool: data e orario

Il Liverpool di Andoni Iraola fa visita al LASK di Dietmar Kuehbauer alla Raiffeisen Arena di Linz per una sfida di Champions League che arriva in un momento tutt'altro che semplice per i Reds.

La squadra di Merseyside si presenta in Austria dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita in casa contro il Manchester City in Premier League, un risultato che ha riacceso i dubbi sulla tenuta difensiva e sulla continuità di rendimento dei big firmati in estate.

Florian Wirtz e Bradley Barcola sono finiti sotto i riflettori dopo la prestazione opaca contro il City: il tedesco ha faticato nel confronto diretto con Rayan Cherki, mentre il francese attende ancora il primo contributo realizzativo in maglia rossa. Il peso delle aspettative su acquisti da oltre cento milioni di sterline non lascia margini di errore.

Il LASK, dal canto suo, arriva alla sfida europea in un momento di difficoltà in campionato: i biancoverdi hanno perso tre delle ultime cinque partite, inclusa la sconfitta per 0-2 contro il Rapid Vienna nell'ultimo turno di Bundesliga austriaca. In Champions League il cammino si fa ancora più complicato, con la squadra di Kuehbauer attualmente in fondo alla classifica.

I precedenti tra le due formazioni parlano chiaro: nelle uniche due sfide registrate, entrambe in Europa League nella stagione 2023-24, il Liverpool ha dominato con un aggregato di 7-1. Gli inglesi restano nettamente favoriti, ma Linz è un campo ostico e i Reds non possono permettersi un altro passo falso europeo.

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Formazioni

Per il LASK, mister Kuehbauer dovrebbe affidarsi a un undici che vede Lukas Jungwirth tra i pali, con una difesa composta da Andres Andrade, Xavier Mbuyamba e Joao Tornich. A centrocampo spazio a Kasper Joergensen, Robert Ljubicic, George Bello e Sascha Horvath, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Melayro Bogarde, Moses Usor e Christoph Lang. Non si segnalano indisponibili ufficiali, con aggiornamenti attesi in avvicinamento al fischio d'inizio.

Iraola dovrebbe invece schierare il Liverpool con Alisson Becker in porta e una difesa a quattro composta da Virgil van Dijk, Ronald Araujo, Milos Kerkez e Jeremy Jacquet. In mezzo al campo agiranno Rio Ngumoha, Trey Nyoni e Alexis Mac Allister, con Florian Wirtz sulla trequarti a supporto di un attacco formato da Bradley Barcola e Lewis Koumas. Anche per i Reds non risultano assenze ufficiali al momento della pubblicazione.

Stato di forma

Il LASK arriva all'appuntamento europeo con un ruolino recente tutt'altro che incoraggiante: nelle ultime cinque partite ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'ultimo impegno si è concluso con un 0-2 interno contro il Rapid Vienna in Bundesliga, mentre in Champions League i biancoverdi hanno già ceduto 0-1 contro l'AEK Atene. L'unica vittoria nel periodo è arrivata in un'amichevole contro il First Vienna FC per 2-1, con il pareggio per 3-3 contro l'Hartberg a testimoniare una fase difensiva ancora da registrare.

Il Liverpool ha vissuto un periodo più altalenante di quanto il suo potenziale lasci presupporre. I Reds hanno vinto due delle ultime cinque partite, pareggiate una e perse due, con la battuta d'arresto più recente e più pesante arrivata proprio domenica scorsa: 0-3 in casa contro il Manchester City. Prima di quel ko, la squadra di Iraola aveva battuto il Bournemouth 1-0 in trasferta e superato il Tottenham per 3-1 in EFL Cup, oltre ad aver conquistato una vittoria di prestigio per 2-1 contro l'Atletico Madrid in Champions League.

Precedenti

I precedenti tra LASK e Liverpool sono limitati a due sfide, entrambe disputate nella fase a gironi di Europa League nella stagione 2023-24. L'incontro più recente si è giocato ad Anfield il 30 novembre 2023 e si è concluso con una netta vittoria dei Reds per 4-0. Anche nella gara d'andata, giocata a Linz il 21 settembre 2023, il Liverpool si impose per 3-1: un dominio totale che si traduce in un aggregato complessivo di 7-1 in favore degli inglesi.

Classifica





In Champions League il LASK occupa attualmente la ventisettesima posizione, mentre il Liverpool si trova al tredicesimo posto: un divario che racconta bene le ambizioni e le aspettative diverse con cui le due squadre si presentano a questa sfida europea.





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