Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus Next Gen ospiterà la Vis Pesaro nel Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.
Al Moccagatta i bianconeri di Brambilla cercheranno di superare l’ostacolo biancorosso, forte anche del miglior posizionamento in classifica dopo la fine della regular season.
Per quanto riguarda, invece, la formazione di Stellone è caccia all’impresa che permetterebbe di arrivare al Secondo Turno per la seconda annata consecutiva.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Juventus Next Gen-Vis Pesaro anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Il match sarà, inoltre, trasmesso dai Rai Sport: al canale 58 del digitale terrestre in chiaro, su raiplay in streaming.
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Juventus Next Gen-Vis Pesaro: ora di inizio
La gara fra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria, con fischio d’inizio ore 20:45.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Juventus Next Gen
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Licina; Deme. All. Brambilla
Probabile formazione Vis Pesaro
VIS PESARO (3-4-2-1): Guarnone, Di Renzo, Tonucci, Primasso; Paganini, Berengo, Machin, Di Paola, Giovannini; Nicastro, Jallow. All. Stellone