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Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Juventus Next Gen vs Vis Pesaro
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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La Juventus Next Gen ospiterà la Vis Pesaro nel Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi.

Al Moccagatta i bianconeri di Brambilla cercheranno di superare l’ostacolo biancorosso, forte anche del miglior posizionamento in classifica dopo la fine della regular season.

Per quanto riguarda, invece, la formazione di Stellone è caccia all’impresa che permetterebbe di arrivare al Secondo Turno per la seconda annata consecutiva.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Juventus Next Gen-Vis Pesaro in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Vis Pesaro
VIS
Juventus Next Gen-Vis Pesaro verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Juventus Next Gen-Vis Pesaro anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match sarà, inoltre, trasmesso dai Rai Sport: al canale 58 del digitale terrestre in chiaro, su raiplay in streaming. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus Next Gen-Vis Pesaro: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Moccagatta di Alessandria, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Juventus Next Gen

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco, Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Licina; Deme. All. Brambilla

Probabile formazione Vis Pesaro

VIS PESARO (3-4-2-1): Guarnone, Di Renzo, Tonucci, Primasso; Paganini, Berengo, Machin, Di Paola, Giovannini; Nicastro, Jallow. All. Stellone

Forma

JNG
-Forma

Goal segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

VIS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

JNG

Ultime 4 partite

VIS

0

Vittorie

1

Pareggio

3

Vittorie

3

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
3/4
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