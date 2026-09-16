Dove vedere Juventus-NEC Nijmegen in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Europa League - Game Week 1 17 set 2026 - 15:00 Allianz Stadium

Juventus-NEC Nijmegen è trasmessa in Italia su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta.

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Juventus-NEC Nijmegen: giovedì 17 settembre ore 21

La Juventus ospita il NEC Nijmegen all'Allianz Stadium di Torino nella prima sfida di questa Europa League. I bianconeri di Luciano Spalletti cercano riscatto dopo un avvio di stagione in chiaroscuro.

La squadra bianconera arriva a questa partita con sette punti nelle prime tre giornate di Serie A, frutto di due vittorie e un pareggio. L'ultimo risultato in campionato è però una sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo, arrivata nel finale in modo rocambolesco.

Nick Woltemade e Randal Kolo Muani si candidano a formare il tandem offensivo titolare, un'opzione che Spalletti sta valutando per dare maggiore peso all'attacco. Il tecnico ha difeso pubblicamente le sue scelte dopo il ko di Reggio Emilia, ammettendo che l'ordine di spingere per il terzo gol si è rivelato controproducente.

Il portiere Guglielmo Vicario, in prestito dal Tottenham, non ha nascosto la propria frustrazione per il crollo difensivo finale contro il Sassuolo, invocando maggiore responsabilità collettiva nel gruppo. E' il centrocampo però a restare sotto pressione: Manuel Locatelli e Khephren Thuram saranno out per infortunio per diverso tempo, con Teun Koopmeiners e Douglas Luiz chiamati a reggere.

Dall'altra parte il NEC Nijmegen che arriva dall'Olanda con un bilancio recente tutt'altro che rassicurante. Gli uomini di Dick Schreuder hanno perso due delle ultime tre in campionato, compresa la sconfitta per 3-0 contro il Cambuur nell'ultima uscita di Eredivisie.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juventus-NEC Nijmegen in TV e in live streaming.

Stato di forma

La Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro partite disputate in Serie A. L'uscita più recente è la sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo. In precedenza, i bianconeri avevano battuto il Parma per 2-0 e il Frosinone per 1-0, prima del pareggio per 1-1 contro il Milan. Nelle tre gare di campionato di questa stagione prima del match di Reggio Emilia, la Juventus non aveva mai subito più di un gol a partita.

Il NEC Nijmegen ha collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro sfide di campionato. L'ultima partita si è conclusa con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Cambuur in Eredivisie. In precedenza, la squadra olandese aveva pareggiato 2-2 con l'Excelsior e perso 3-1 contro il Feyenoord. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 3-1 in trasferta contro il PEC Zwolle.

Classifica













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