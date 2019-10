Dove vedere Juventus-Lokomotiv Mosca in tv e streaming

La Juventus nella terza giornata di Champions League ospita la Lokomotiv Mosca: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La punta a consolidare il primato nel gruppo D di nella terza giornata. I bianconeri affrontano la Mosca in casa per salire a 7 punti e provare a staccare l'Atlético Madrid, atteso da una sfida sulla carta più difficile contro il al Wanda Metropolitano.

I russi, allenati dall'icona del club Yuri Semin, vengono da una sconfitta in casa contro i Colchoneros, ma alla prima giornata sono riusciti nel colpo grosso sul campo del Bayer, un 1-2 che ha rimescolato tutte le carte. L'impressione però è che Lokomotiv e Leverkusen siano in corsa solo per il terzo posto.

Per provare a smentire i pronostici, i russi cercano di sorprendere la all'Allianz Stadium. Maurizio Sarri, dopo 8 vittorie e 2 pareggi, cerca di migliorare ancora il suo score in panchina. I bianconeri hanno vinto tutte le ultime 6 gare disputate, alcune anche soffrendo, come successo già sabato sera con il .

In Champions League per ora la Juventus ha pareggiato per 2-2 al Wanda Metropolitano contro l'Atlético e battuto senza troppi patemi il Bayer Leverkusen in casa con un rotondo 3-0. Ora l'obiettivo è fare ancora meglio in casa contro la Lokomotiv. Per provare a muovere un altro passo in avnati verso la qualificazione.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA

La sfida della terza giornata di Champions League tra Juventus e si giocherà martedì 22 ottobre 2019 all'Allianz Stadium di . Il fischio d'inizio del match, valido per il gruppo D, è previsto per le ore 21.00.

DOVE VEDERE JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire in esclusiva in diretta la partita Juventus-Lokomotiv Mosca soltanto su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), e Sky Sport (numero 252 del satellite). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà anche la possibilità, di utilizzare Sky Go, seguendo la partita in diretta sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Juventus-Lokomotiv Mosca sarà a disposizione in diretta streaming su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Su NowTV si potrà seguire il meglio della programmazione sportiva di Sky a seconda del pacchetto di abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-LOKOMOTIV MOSCA

Rispetto alla formazione vista contro il Bologna, la Juventus riproporrà il 4-3-1-2 con il rientro in porta di Szczesny. Difesa che sarà confermata, con Cuadrado e Alex Sandro sugli esterni, Bonucci e De Ligt al centro. A centrocampo spazio per Matuidi al posto di Rabiot. Da valutare l'impiego di Ramsey sulla trequarti; in caso, pronto Bernardeschi. Davanti con Cristiano Ronaldo potrebbe rivedersi Dybala dal 1'.

Diverse defezioni tra i russi, che in attacco non avranno Djordjevic: spazio a Eder dal 1'. A centrocampo con Joao Mario e Krychowiak maglie da titolari per Barinov e Alexey Miranchuk, con Murilo diga davanti alla difesa. Linea a quattro dietro con Ignatijev, Höwedes, Corluka e Rybus. Tra i pali Guilherme.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Rybus; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder.