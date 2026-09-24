Dove vedere Italia-Belgio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

UEFA Nations League A - Game Week 1 25 set 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Per seguire la partita in live streaming, è possibile accedere gratuitamente a RaiPlay.

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Italia-Belgio: venerdì 25 settembre ore 20:45

Lo Stadio Olimpico di Roma ospita Italia e Belgio in una sfida di UEFA Nations League che arriva in un momento delicato per entrambe le nazionali. Roberto Mancini guida gli Azzurri nel suo secondo mandato sulla panchina italiana, con una rosa rinnovata che conta ben nove nuovi convocati.

Il Belgio si presenta a Roma reduce da un'estate intensa. I Diavoli Rossi hanno disputato la Coppa del Mondo, raggiungendo i quarti di finale prima di cedere alla Spagna. Mark van Bommel siede per la prima volta sulla panchina belga in una partita ufficiale.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Italia-Belgio in TV e in live streaming.

Formazioni

Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per questa finestra di Nations League, con nove volti nuovi inseriti nella lista: il primo a partire dal 1' minuto dovrebbe essere la sorpresa del Cagliari Romano davanti alla difesa composta da Calafiori, Coppola, Mancini e Di Lorenzo; mezze ali Barella e Tonali con Frattesi pronto a subentrare a gara in corso. Le certezze da cui si ripartirà saranno sicuramente Donnarumma e Pio Esposito, con Mancini che dovrebbe schierare Raspadori e Zaniolo a supporto del centravanti nerazzurro a completamento di questo XI per la sfida contro il Belgio. Aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Per il primo Belgio di Mark van Bommel invece dovrebbe esserci Lammens in porta, con De Cuyper, Debast, Ngoy e Castagne in difesa; a centrocampo Lavia-Tielemans con De Bruyne e Moreira, De Ketelaere e Lukebakio in avanti.

Stato di forma

L'Italia viene da due successi consecutivi in amichevole, battendo la Grecia per 1-0 e il Lussemburgo per 1-0. In precedenza, il cammino nei playoff mondiali era stato segnato dall'eliminazione: vittoria 2-0 contro l'Irlanda del Nord e sconfitta ai rigori dopo l'1-1 nei regolamentari con la Bosnia.

Il Belgio ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Diavoli Rossi vengono dai quarti di Coppa del Mondo, persi contro la Spagna per 2-1. Nella fase a gironi, il Belgio aveva battuto la Nuova Zelanda per 5-1, dimostrando una buona capacità realizzativa.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due nazionali risale al novembre 2024, quando l'Italia si impose in Belgio per 1-0 in Nations League. Nelle ultime cinque sfide, l'Italia ha vinto tre volte contro una vittoria del Belgio e un pareggio, con un totale di otto gol segnati dagli Azzurri e quattro dai Diavoli Rossi. L'unico pareggio del recente passato è il 2-2 maturato a Roma nell'ottobre 2024, sempre in Nations League.

Classifica

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Belgio BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Francia FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italia ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turchia TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione













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