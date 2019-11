Dove vedere Istanbul Basaksehir-Roma in tv e streaming

A Istanbul gara decisiva per la Roma, dentro o fuori contro il Basaksehir: tutto sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Quinta gara di per la , terza in classifica nel proprio girone. Nel gruppo J i giallorossi devono battere il Basaksehir in quel di Istanbul per evitare di ridursi all'ultima giornata e dover sperare nelle avversarie per poter passare ai sedicesimi di finale.

Segui 3 gare della Serie A TIM ogni giornata in diretta streaming su DAZN .

Occhi ovviamente anche all'altra partita che vedrà opposte il Monchengladbach, attualmente a cinque alla pari con la Roma, e il Wolfsberg in terra austriaca.

All'andata secco 4-0 della Roma contro l'Istanbul, che aumenta le possibilità dei giallorossi di passare il turno, ovviamente se le due squadre dovessero finire a pari punti dopo la sesta giornata di Europa League.

QUANDO SI GIOCA ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA

La gara tra Basaksehir e Roma si giocherà a Istanbul giovedì 28 novembre 2019 alle ore 18:55. Appuntamento allo stadio Başakşehir Fatih Terim di Istanbul per la quinta giornata del girone J di Europa League.

DOVE VEDERE ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA IN TV E STREAMING

Istanbul Basaksehir sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, che detiene i diritti di trasmissione dell'Europa League. Per seguire la sfida in basterà sintonizzarsi su Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Uno.

La gara si potrà vedere anche in su Sky Go, il servizio di streaming online dedicato a tutti gli abbonati Sky. Basterà scaricare l'app ufficiale dal sito su PC, cellulare o tablet per seguire la partita in diretta.

PROBABILI FORMAZIONI ISTANBUL BASAKSEHIR-ROMA

Okan Buruk confermerà il 4-3-3 e dovrebbe fare a meno del capitano Tekdemir per infortunio: al suo posto con Azubuike e Özcan c'è Topal, con Crivelli che sarà la punta affiancato da Visca e Gulbrandsen. In difesa davanti a Gunok linea a quattro con Caiçara, Epureanu, Ponk e Clichy.

Fonseca dal 1' dovrebbe puntare su Cengiz Under, grande ex di giornata: insieme a lui Zaniolo, che sarà squalificato in campionato, e Kluivert, dietro al totem Dzeko. Centrocampo con Veretout e Diawara, difesa a quattro con Spinazzola e Kolarov larghi, Smalling e Mancini al centro. Pau Lopez tra i pali. Rischio forfait per Florenzi e Pastore.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Caiçara, Epureanu, Ponk, Clichy; Azubuike, Topal, Özcan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko