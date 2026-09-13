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Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Inter e Udinese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 4
Giuseppe Meazza

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.

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Inter-Udinese: lunedì 14 settembre ore 20.45

L'Inter di Cristian Chivu ospita l'Udinese a San Siro nel monday night della 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri scendono in campo davanti al proprio pubblico cercando continuità dopo un avvio di stagione convincente in campionato.

I campioni in carica arrivano all'appuntamento con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, pur avendo incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Chivu ha dimostrato carattere e qualità, segnando otto gol nelle prime tre partite di campionato.

John Stones, arrivato in estate da svincolato, è candidato a una maglia da titolare dopo una buona prova da subentrato al Bernabeu. Il difensore inglese ha convinto il tecnico rumeno con la sua prestazione nel secondo tempo contro i Blancos.

Andy Diouf vive un momento d'oro: il centrocampista nerazzurro va verso la prima convocazione con la Nazionale francese, riconoscimento del suo ottimo avvio di stagione con l'Inter.

L'Udinese di Kosta Runjaic non va sottovalutato. Un anno fa i friulani riuscirono a espugnare San Siro, una sconfitta che rischiò di compromettere il progetto Chivu prima ancora che decollasse. I bianconeri arrivano a Milano reduci da una sconfitta in campionato contro la Lazio, con diverse assenze pesanti in rosa che complicano i piani di Runjaic.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter-Udinese in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Inter - Udinese

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiJ. StonesJ. StonesC. AugustoC. AugustoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufH. CalhanogluH. CalhanogluP. ZielinskiP. ZielinskiL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramM. OkoyeM. OkoyeE. EbosseE. EbosseJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleJ. KarlstroemJ. KarlstroemM. VojvodaM. VojvodaL. MillerL. MillerU. GomezU. GomezH. KamaraH. KamaraJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Udinese

Allenatore

  • C. Chivu
  • K. Runjaic

Chivu dovrebbe affidarsi a Josep Martinez tra i pali, con una difesa a tre composta da Bastoni, Akanji e Stones, quest'ultimo favorito per una maglia da titolare dopo la buona prova contro il Real Madrid. Sulle fasce Carlos Augusto e Diouf, con Sucic, Zielinski e Calhanoglu a centrocampo e la coppia Lautaro Martinez-Thuram in attacco. L'unico indisponibile è Djed Spence, ancora alle prese con il suo infortunio.

L'Udinese deve fare i conti con un'infermeria affollata: out Zaniolo, Palma, Zanoli, Solet, Arizala . Runjaic dovrebbe schierare Okoye in porta, con Ebosse, Abankwah e Kabasele in difesa, Karlstroem, Vojvoda, Miller, Karlstrom e Kamara a centrocampo, e il tandem Ekkelenkamp-Gomez dietro a Davis in avanti.

Stato di forma

INT

INT - Forma

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
S2-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
UDI

UDI - Forma

BSP
V1-0
COM
D1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
S1-2
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter arriva all'appuntamento con tre vittorie in campionato e una sconfitta arrivata in Champions League contro il Real Madrid per 2-1. L'Udinese ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte in questo avvio di stagione con i friulani che hanno vinto l'ultima gara di Coppa Italia contro il Venezia per 2-1, ma in campionato vengono da una sconfitta per 1-2 contro la Lazio.

Precedenti

Testa a testa

InterPareggioUdinese
4
0
1
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter badge
Inter
INT
3
FIN
9Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Inter si impose per 1-0 in casa dell'Udinese in Serie A. Nei cinque incroci più recenti l'Inter ha vinto tre volte contro due successi dell'Udinese, con i friulani che nella stagione 2025-26 riuscirono a espugnare San Siro per 1-2.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
2
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
3
InterInterINT
330083+59
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
6
ComoComoCOM
321073+47
V
V
D
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
321041+37
D
V
V
9
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
D
V
S
11
UdineseUdineseUDI
31115504
S
V
D
12
NapoliNapoliNAP
31025503
S
S
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
S
S
14
LecceLecceLEC
310225-33
S
S
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
301224-21
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
301214-31
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
301248-41
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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