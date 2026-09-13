Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 14 set 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming e in TV.

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Inter-Udinese: lunedì 14 settembre ore 20.45

L'Inter di Cristian Chivu ospita l'Udinese a San Siro nel monday night della 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri scendono in campo davanti al proprio pubblico cercando continuità dopo un avvio di stagione convincente in campionato.

I campioni in carica arrivano all'appuntamento con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, pur avendo incassato la prima sconfitta stagionale in Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Chivu ha dimostrato carattere e qualità, segnando otto gol nelle prime tre partite di campionato.

John Stones, arrivato in estate da svincolato, è candidato a una maglia da titolare dopo una buona prova da subentrato al Bernabeu. Il difensore inglese ha convinto il tecnico rumeno con la sua prestazione nel secondo tempo contro i Blancos.

Andy Diouf vive un momento d'oro: il centrocampista nerazzurro va verso la prima convocazione con la Nazionale francese, riconoscimento del suo ottimo avvio di stagione con l'Inter.

L'Udinese di Kosta Runjaic non va sottovalutato. Un anno fa i friulani riuscirono a espugnare San Siro, una sconfitta che rischiò di compromettere il progetto Chivu prima ancora che decollasse. I bianconeri arrivano a Milano reduci da una sconfitta in campionato contro la Lazio, con diverse assenze pesanti in rosa che complicano i piani di Runjaic.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Inter-Udinese in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Chivu dovrebbe affidarsi a Josep Martinez tra i pali, con una difesa a tre composta da Bastoni, Akanji e Stones, quest'ultimo favorito per una maglia da titolare dopo la buona prova contro il Real Madrid. Sulle fasce Carlos Augusto e Diouf, con Sucic, Zielinski e Calhanoglu a centrocampo e la coppia Lautaro Martinez-Thuram in attacco. L'unico indisponibile è Djed Spence, ancora alle prese con il suo infortunio.

L'Udinese deve fare i conti con un'infermeria affollata: out Zaniolo, Palma, Zanoli, Solet, Arizala . Runjaic dovrebbe schierare Okoye in porta, con Ebosse, Abankwah e Kabasele in difesa, Karlstroem, Vojvoda, Miller, Karlstrom e Kamara a centrocampo, e il tandem Ekkelenkamp-Gomez dietro a Davis in avanti.

Stato di forma

L'Inter arriva all'appuntamento con tre vittorie in campionato e una sconfitta arrivata in Champions League contro il Real Madrid per 2-1. L'Udinese ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte in questo avvio di stagione con i friulani che hanno vinto l'ultima gara di Coppa Italia contro il Venezia per 2-1, ma in campionato vengono da una sconfitta per 1-2 contro la Lazio.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando l'Inter si impose per 1-0 in casa dell'Udinese in Serie A. Nei cinque incroci più recenti l'Inter ha vinto tre volte contro due successi dell'Udinese, con i friulani che nella stagione 2025-26 riuscirono a espugnare San Siro per 1-2.

Classifica













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