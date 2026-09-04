Dove vedere Inter-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 5 set 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

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Inter-Napoli: sabato 5 settembre ore 18

L'Inter ospita il Napoli allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano nella terza giornata di Serie A. I campioni in carica cercano la terza vittoria consecutiva in campionato, mentre gli ospiti hanno bisogno di riscattarsi dopo un avvio di stagione già segnato da una sconfitta nel primo big match, contro il Como.

Chivu ha costruito una squadra solida e cinica fin dalle prime battute. Il 4-1 al Monza e l'1-0 in casa del Cagliari, con Hakan Çalhanoğlu decisivo, hanno portato i nerazzurri a punteggio pieno con sei punti.

Il Napoli di Massimiliano Allegri arriva a Milano con tre punti in classifica e una sconfitta pesante alle spalle. Il ko per 2-1 contro il Como allo Stadio Diego Armando Maradona, nella seconda giornata, ha lasciato più di un dubbio sulla tenuta difensiva degli azzurri, nonostante il successo per 2-0 sul Genoa all'esordio.

L'assenza di Scott McTominay pesa sul centrocampo partenopeo. Il centrocampista scozzese si è operato al cuore e il suo rientro, come confermato dal medico che lo ha seguito, potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto. Allegri dovrà ridisegnare la copertura della mediana senza uno dei suoi uomini più fisici.

In casa nerazzurra, invece, la sensazione è quella di una squadra che sa già cosa vuole. Il centrocampo con Çalhanoğlu, Barella e Sučić ha mostrato qualità e intensità, e San Siro si prepara ad accogliere un match che potrebbe già dire qualcosa sugli equilibri in vetta.

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Formazioni

L'Inter di Cristian Chivu scende in campo senza Djed Spence, l'unico indisponibile segnalato. Il probabile undici titolare vede Josep Martinez in porta, con una difesa composta da Bastoni, Akanji e Pavard. A centrocampo spazio a Barella, Çalhanoğlu e Sučić, con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. In attacco, la coppia Lautaro Martínez e Francesco Pio Esposito, confermato ancora titolare.

Il Napoli deve fare i conti con diverse assenze. Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, Benoit Badiashile e Scott McTominay sono tutti fuori per infortunio. Il rientro di McTominay, operato al cuore, appare particolarmente incerto nei tempi. Allegri dovrebbe affidarsi a Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera in difesa. Anguissa, Lobotka e Gilmour a centrocampo, con Politano, Højlund e Noa Lang nel tridente offensivo.

Stato di forma

L'Inter arriva alla sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. I nerazzurri hanno vinto tutte e due le gare di Serie A disputate, con un bilancio complessivo di cinque gol segnati e uno subito in campionato. Il risultato più recente è il successo per 1-0 in casa del Cagliari, preceduto dal 4-1 contro il Monza alla prima giornata.

Il Napoli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La sconfitta più recente è il ko interno per 1-2 contro il Como in Serie A, che ha interrotto il buon avvio dopo il 2-0 al Genoa nella prima giornata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'11 gennaio 2026, quando la sfida al Giuseppe Meazza si chiuse 2-2 in Serie A. Prima di quel pareggio, il Napoli aveva battuto l'Inter 3-1 in casa nell'ottobre 2025. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, il bilancio è di due vittorie per il Napoli, una per l'Inter e due pareggi.

Classifica













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