Amichevoli - Amichevoli Raymond James Stadium

Inghilterra vs Nuova Zelanda è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita in diretta.

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Inghilterra-Nuova Zelanda: data e orario

L'Inghilterra affronta la Nuova Zelanda in un'amichevole internazionale al Raymond James Stadium di Tampa, in un test di preparazione che arriva a pochi giorni dall'inizio del Mondiale 2026.

Thomas Tuchel ha convocato una rosa ricca di talento per questo impegno estivo, con Harry Kane atteso in campo nonostante le voci su una gestione attenta dei minuti in vista delle partite di gruppo. Il tecnico tedesco ha già chiarito che nessun posto è garantito per nessuno, indipendentemente dal nome.

Jude Bellingham è tra i nomi più attesi della serata, anche se il suo posto da titolare all'inizio del Mondiale non è ancora scontato. Tuchel ha dimostrato di non fare distinzioni basate sulla reputazione, e questo test rappresenta un'occasione per diversi giocatori di mettersi in mostra.

La Nuova Zelanda arriva a Tampa reduce da una pesante sconfitta per 4-0 contro Haiti, risultato che ha messo in evidenza le difficoltà di Darren Bazeley nel trovare continuità di rendimento. Gli All Whites si preparano al loro Gruppo G del Mondiale, dove affronteranno Iran, Egitto e Belgio.

Per la Nuova Zelanda, Chris Wood guida l'attacco con l'esperienza accumulata in Premier League, mentre l'Inghilterra cercherà di affinare i meccanismi di squadra prima dell'esordio mondiale contro la Croazia il 17 giugno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming dall'Italia.

Formazioni

Thomas Tuchel schiera una formazione di tutto rispetto per questa amichevole. Il probabile undici titolare dell'Inghilterra prevede Jordan Pickford in porta, con una difesa composta da Ezri Konsa, Marc Guehi e John Stones. Nico O'Reilly agisce sulla fascia, mentre a centrocampo spazio a Jude Bellingham, Jordan Henderson e Kobbie Mainoo. Anthony Gordon e Marcus Rashford completano il reparto offensivo alle spalle di Harry Kane. Non risultano infortuni o squalifiche segnalati per i Tre Leoni.

Darren Bazeley risponde con Max Crocombe tra i pali per la Nuova Zelanda. La difesa è affidata a Callan Elliot, Tim Payne, Finn Surman e Tyler Bindon. A centrocampo agiscono Elijah Just, Ryan Thomas, Marko Stamenic e Jesse Randall, con Matthew Garbett a supporto di Chris Wood in attacco. Anche per gli All Whites non si registrano assenze per infortuni o squalifiche al momento della pubblicazione.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Inghilterra arriva a questa amichevole con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il percorso più recente ha visto i Tre Leoni perdere 1-0 contro il Giappone il 31 marzo, dopo il pareggio per 1-1 con l'Uruguay. In precedenza, la squadra di Tuchel aveva collezionato tre risultati positivi consecutivi nelle qualificazioni mondiali UEFA, tra cui il netto 5-0 rifilato alla Lettonia e il 2-0 alla Serbia. In queste cinque partite l'Inghilterra ha segnato nove gol subendone tre.

La Nuova Zelanda attraversa un momento difficile, con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unica vittoria è arrivata contro il Cile per 4-1 a marzo, ma la pesante sconfitta per 4-0 contro Haiti appena due giorni fa rappresenta un campanello d'allarme. Gli All Whites hanno subito dieci reti nelle ultime cinque gare, segnandone sei, con un bilancio complessivo che riflette le difficoltà di un gruppo ancora in costruzione.

Precedenti

I dati sugli scontri diretti tra Inghilterra e Nuova Zelanda non sono disponibili nel dataset fornito. Ulteriori informazioni storiche potranno essere aggiunte in prossimità del calcio d'inizio.

Classifica









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