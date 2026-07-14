Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Semifinale Atlanta Stadium

Inghilterra-Argentina sarà trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con la possibilità di seguire la partita anche in live streaming su RaiPlay.

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Inghilterra-Argentina: data e orario

L'Inghilterra affronta l'Argentina nell'Atlanta Stadium in quella che è, senza alcun dubbio, la semifinale più attesa dei Mondiali 2026. Le due nazionali si ritrovano faccia a faccia per un posto in finale, con un peso storico che poche partite di calcio possono vantare.

L'Inghilterra arriva a questo appuntamento trascinata da Jude Bellingham, autore di sei reti nel torneo. Il centrocampista del Real Madrid ha segnato entrambi i gol nella vittoria ai tempi supplementari contro la Norvegia nei quarti di finale, compreso quello decisivo che ha spedito i Tre Leoni in semifinale per la prima volta dal 2018.

C'è però tensione attorno alla squadra di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco ha espresso pubblicamente critiche sulla prestazione contro la Norvegia, ricevendo una risposta secca da Bellingham. Harry Kane ha cercato di smorzare le polemiche, accusando i media di voler creare divisioni in un gruppo che, secondo il capitano, rimane compatto.

Dall'altra parte, l'Argentina si presenta con la sua arma più letale: Lionel Messi. La Pulce, che ha già conquistato il Mondiale in Qatar nel 2022 e la Copa America nel 2024, non ha mai affrontato l'Inghilterra in carriera. Per lui, questa partita rappresenta un capitolo inedito e, per molti versi, il più simbolico della sua storia con l'Albiceleste.

Messi ha dichiarato di trovare speciale la sfida contro l'Inghilterra, definendola una partita contro una grande potenza del calcio mondiale. Il giovane Nico O'Reilly, che figura nella formazione probabile di Tuchel, ha parlato di un'opportunità irripetibile, mentre il portiere Jordan Pickford ha avvertito i compagni di non fissarsi esclusivamente su come fermare il capitano argentino.

La FIFA ha dovuto concedere una deroga eccezionale alle proprie norme sul branding per questa partita: il logo Mercedes-Benz dell'Atlanta Stadium non potrà essere coperto per ragioni strutturali, una curiosità che aggiunge un ulteriore tocco di unicità a una serata già straordinaria.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Thomas Tuchel deve fare a meno di Jordan Henderson per infortunio, mentre Jarell Quansah è squalificato. Il tecnico tedesco dovrebbe schierare dal primo minuto Pickford in porta, con una difesa composta da Stones, Guehi, Konsa e O'Reilly. A centrocampo spazio a Rice, Anderson e Bellingham, mentre in attacco il tridente previsto è Gordon, Kane e Saka.

Lionel Scaloni non registra infortuni né squalifiche tra i suoi. L'Argentina dovrebbe scendere in campo con Martinez tra i pali, Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, Mac Allister, Paredes e De Paul in mezzo al campo, con Enzo Fernandez, Messi e Julian Alvarez a completare l'undici titolare.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 14 J. Henderson

26 J. Quansah Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L’Inghilterra arriva ad Atlanta con cinque vittorie in sei gare in questi Mondiali e un unico pareggio, nel secondo match del girone con il Ghana. Nell’ultima sfida ha battuto 2-1 la Norvegia ai supplementari mentre in precedenza ha battuto il Messico 3-2 e la Repubblica Democratica del Congo 2-1.

L’Argentina ha vinto tutte le sei gare in questo Mondiale, segnando 17 gol e subendone 6. Nell’ultimo match ha battuto 3-1 la Svizzera, mentre prima aveva superato 3-2 Egitto e Capo Verde.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 12 novembre 2005, un'amichevole vinta dall'Inghilterra per 3-2 con l'Argentina padrona di casa. Prima di questa sfida invece il Mondiale del 2002, quando l'Inghilterra si impose per 1-0.

Classifica





L'Argentina ha concluso al primo posto nel Girone L, mentre l'Inghilterra ha chiuso in testa al Girone J.





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