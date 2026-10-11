Premier League - Game Week 6 11 ott 2026 - 09:00 The MKM Stadium

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Hull City-Everton: data e orario

Hull City e Everton si affrontano al MKM Stadium di Hull in una sfida di Premier League che mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica.

I Tigers di Sergej Jakirovic arrivano a questo appuntamento con un ruolino di marcia altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con la più recente sconfitta arrivata per 2-1 contro il Newcastle United. La squadra di casa fatica a trovare continuità e cerca punti preziosi davanti al proprio pubblico.

L'Everton di David Moyes si presenta invece in forma decisamente più solida. I Toffees non perdono nelle ultime cinque uscite, con due vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Il successo più recente è arrivato per 1-0 contro l'Ipswich Town in Premier League.

In casa Everton tiene banco anche la situazione societaria: il club è stato messo in vendita dal Friedkin Group appena due anni dopo l'acquisizione, aggiungendo incertezza attorno a una squadra che sul campo sta rendendo bene sotto la guida di Moyes.

Jack Grealish, in prestito dal Manchester City per la seconda stagione consecutiva, è tra i giocatori più attesi. Il centrocampista offensivo sta cercando di ritrovare il suo miglior livello dopo un periodo di appannamento.

Il giovane Harrison Armstrong, soprannominato dai tifosi 'il Steven Gerrard dell'Everton', è un altro nome da tenere d'occhio: il diciannovenne centrocampista è rimasto a Merseyside dopo che la pressione dei supporter ha bloccato in estate un trasferimento da 40 milioni di sterline al Nottingham Forest.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Hull City, Sergej Jakirovic deve fare a meno di una lunga lista di indisponibili: Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Matt Targett, Brooke Norton-Cuffy e Tim Iroegbunam sono tutti out. Il probabile undici titolare prevede Tzolakis in porta, con Ajayi, Coyle, Mendy, Giles, Egan, Slater, Crooks, Thomas, Belloumi e McBurnie dal primo minuto.

David Moyes recupera quasi tutta la rosa: assenti solo Christian Noergaard, Merlin Roehl e Vitaliy Mykolenko. La probabile formazione dei Toffees vede Pickford tra i pali, con Branthwaite, Maitland-Niles, Tarkowski e O'Brien in difesa, Armstrong, Johnson, Grealish, Dewsbury-Hall e Garner a centrocampo, e Thierno Barry in attacco. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Hull City ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I Tigers hanno perso 2-1 contro il Newcastle United nell'ultima uscita di Premier League, dopo aver pareggiato 2-2 con il Chelsea. In totale, nelle ultime cinque gare la squadra di Jakirovic ha segnato quattro gol e ne ha subiti sei.

L'Everton ha invece messo insieme due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite, senza mai perdere. I Toffees hanno battuto l'Ipswich Town 1-0 nel più recente impegno di campionato e hanno superato il Wolverhampton Wanderers per 1-0 in Carabao Cup. Tra i risultati precedenti spiccano i pareggi a reti bianche col Tottenham e il 2-2 contro il Manchester United. Complessivamente, l'Everton ha segnato cinque gol e ne ha incassati tre in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 gennaio 2022, quando in FA Cup l'Everton si impose per 3-2 in casa dell'Hull City. Guardando ai cinque precedenti disponibili, l'Everton ha ottenuto tre risultati utili, con un pareggio e una sola vittoria per l'Hull City. Tra i risultati da ricordare, il 4-0 rifilato dall'Everton all'Hull City in Premier League nel marzo 2017 e il 2-2 del dicembre 2016 al MKM Stadium.

Classifica





In Premier League, l'Hull City occupa l'ottava posizione mentre l'Everton si trova settima: le due squadre sono vicinissime in classifica, rendendo questo scontro diretto particolarmente rilevante per entrambe nella corsa a un piazzamento europeo.





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