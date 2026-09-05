Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 09:30 SNP Arena

Hoffenheim-Borussia Dortmund è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV o in live streaming.

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Hoffenheim-Borussia Dortmund: data e orario

La SNP Arena di Sinsheim ospita la sfida di Bundesliga tra Hoffenheim e Borussia Dortmund, valida per la seconda giornata di campionato. Da una parte una squadra che cerca riscatto dopo un avvio difficile, dall'altra un BVB che vuole consolidare la sua posizione nelle zone alte della classifica.

L'Hoffenheim di Christian Ilzer arriva a questo appuntamento con un bilancio in chiaroscuro: una sconfitta all'esordio in Bundesliga contro il Colonia per 2-3 e una vittoria in DFB Pokal contro l'Erzgebirge Aue per 4-0. La squadra del Baden-Württemberg ha bisogno di punti per risalire una classifica che al momento la vede in zona retrocessione.

Il Borussia Dortmund, invece, si presenta a Sinsheim con più certezze. Niko Kovac ha già collezionato una vittoria in campionato contro l'Amburgo per 2-0 e un netto 5-0 in DFB Pokal contro l'HEBC Hamburg. La squadra giallonera ha ritrovato solidità e concretezza dopo un'estate ricca di movimenti sul mercato.

L'estate del BVB è stata segnata da operazioni ambiziose. Il nuovo direttore sportivo Ole Book ha costruito una rosa con innesti giovani e di prospettiva, tra cui Konstantinos Karetsas, Joane Gadou e, in extremis, il prestito di Ethan Nwaneri dall'Arsenal come sostituto del lungodegente Giannis Konstantelias. Quest'ultimo si è infortunato gravemente al ginocchio già alla prima giornata contro l'HSV, complicando i piani di Kovac in fase offensiva.

In casa Hoffenheim, Ilzer può contare su un organico rinnovato con elementi come Adam Hlozek e Tim Lemperle nel reparto avanzato. La sconfitta contro il Colonia ha lasciato qualche rimpianto, ma il tecnico austriaco ha già dimostrato di saper preparare le partite con cura tattica.

Per chi vuole seguire la partita da casa, di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Hoffenheim-Borussia Dortmund in TV e in live streaming.

Formazioni

L'Hoffenheim di Christian Ilzer dovrà fare a meno di Alexander Prass, attualmente fuori per infortunio. La probabile formazione vede Baumann in porta, con una difesa composta da Kabak, Hajdari e Bernardo. Coufal agirà sulla fascia destra, mentre Conte, Burger e Daghim si divideranno la zona mediana. Avdullahu, Hlozek e Lemperle comporranno il tridente offensivo.

Il Borussia Dortmund deve fare i conti con una lista di indisponibili piuttosto lunga: out Nico Schlotterbeck, Mussa Kaba, Giannis Konstantelias, Justin Lerma ed Emre Can, quest'ultimo escluso anche dalla lista Champions League. Samuele Inacio è invece squalificato. Kovac dovrebbe affidarsi a Kobel tra i pali, con Gadou, Svensson e Anton in difesa. Bellingham, Sabitzer, Nmecha e Beier in mezzo al campo, Karetsas e Ryerson sulle fasce, Guirassy unica punta. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Stato di forma

L'Hoffenheim ha ottenuto nelle ultime cinque uscite un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente in campionato è la sconfitta per 2-3 contro il Colonia del 29 agosto, mentre in DFB Pokal la squadra ha vinto 4-0 contro l'Erzgebirge Aue. Nelle cinque gare considerate, i padroni di casa hanno segnato undici reti e ne hanno subite dieci.

Il Borussia Dortmund presenta invece un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il successo più recente è il 5-0 in DFB Pokal contro l'HEBC Hamburg del 1° settembre, preceduto dal 2-0 in Bundesliga contro l'Amburgo. L'unica sconfitta è arrivata in Supercoppa di Lega contro il Bayern Monaco per 1-2. Il BVB ha totalizzato dodici gol segnati e sette subiti in questo periodo.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 18 aprile 2026, quando l'Hoffenheim ha battuto il Borussia Dortmund per 2-1 in Bundesliga alla SNP Arena. Nelle cinque sfide più recenti tra i due club, il bilancio è in equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio, con il Dortmund che aveva vinto 2-0 in casa il 7 dicembre 2025 e l'Hoffenheim che si era imposto 2-1 nell'aprile 2026. In totale, nelle cinque gare considerate sono stati segnati quindici gol.

Classifica





In Bundesliga, l'Hoffenheim occupa attualmente la quattordicesima posizione, mentre il Borussia Dortmund è quinto in classifica.





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