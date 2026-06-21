Coppa del Mondo - Mondiali - Girone J San Francisco Bay Area Stadium

Il canale TV e le opzioni di streaming per seguire Giordania-Algeria in diretta sono elencati qui sotto.

Come vedere Giordania-Algeria con una VPN

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Giordania-Algeria: data e orario

Giordania e Algeria si affrontano al San Francisco Bay Area Stadium di Santa Clara nella fase a gironi della Coppa del Mondo 2026, con entrambe le nazionali già sotto pressione dopo le rispettive sconfitte all'esordio.

La Giordania ha aperto il torneo con una sconfitta per 3-1 contro l'Austria, un risultato che ha messo subito in salita il percorso della squadra allenata da Jamal Sellami nel Girone J. Prima del Mondiale, i giordani avevano perso anche contro Colombia e Svizzera in amichevole, raccogliendo solo due pareggi negli ultimi cinque incontri.

L'Algeria arriva a questa partita dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'Argentina nella gara inaugurale del girone. La serata è stata segnata anche dalla polemica: la Federazione calcistica algerina ha presentato un reclamo formale alla FIFA per alcune decisioni arbitrali, sostenendo che almeno due giocatori argentini avrebbero dovuto essere espulsi nel corso della partita.

Nonostante le difficoltà, i Fennec Foxes possono contare su una rosa di qualità. Riyad Mahrez resta il riferimento tecnico della nazionale guidata da Vladimir Petkovic, affiancato da Mohamed Amoura e Fares Chaibi in un attacco che nelle amichevoli pre-Mondiale aveva mostrato buone trame offensive, con la vittoria per 4-0 contro la Bolivia e il successo per 1-0 contro l'Olanda.

Per entrambe le squadre, questa è una partita da non perdere in chiave qualificazione. Con Argentina e Austria già avanti nel girone, chi perde questa sfida si troverà con le spalle al muro in vista dell'ultima giornata.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Giordania-Algeria in diretta TV e streaming.

Formazioni

Per la Giordania, il commissario tecnico Jamal Sellami dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Yazeed Abulaila in porta; Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab, Mo Abualnadi e Noor Al-Rawabdeh in difesa; Ehsan Haddad, Nizar Al Rashdan e Odeh Fakhouri a centrocampo; con Mohannad Abu Taha, Ali Iyad Olwan e Mousa Tamari nel tridente offensivo. Non si registrano infortuni o squalifiche comunicati ufficialmente.

L'Algeria di Vladimir Petkovic dovrebbe scendere in campo con Luca Zidane tra i pali; Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi e Rayan Ait Nouri nella linea difensiva; Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza e Ramiz Zerrouki in mezzo al campo; Riyad Mahrez, Fares Chaibi e Mohamed Amoura nel reparto avanzato. Anche per i nordafricani non sono stati comunicati indisponibili. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Giordania arriva a questa partita con un bilancio di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte negli ultimi cinque incontri. I giordani hanno perso la gara d'esordio mondiale contro l'Austria per 3-1, preceduta dalle sconfitte in amichevole contro la Svizzera per 4-1 e contro la Colombia per 2-0. Gli unici punti raccolti nel periodo sono arrivati con i pareggi per 2-2 contro Nigeria e Costarica. In totale, la Giordania ha segnato 8 gol e ne ha subiti 13 in questi cinque match.

L'Algeria presenta un rendimento più solido nel recente periodo, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. La battuta d'arresto è arrivata proprio all'esordio mondiale contro l'Argentina per 3-0. Prima del torneo, i Fennec Foxes avevano ottenuto risultati convincenti: vittoria per 4-0 contro la Bolivia e per 1-0 contro l'Olanda, oltre al pareggio per 0-0 con l'Uruguay e alla larga vittoria per 7-0 sul Guatemala. In cinque partite, l'Algeria ha segnato 12 gol subendone 3.

Precedenti

JOR Ultima partita ALG 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Algeria 1 - 1 Giordania 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 30 maggio 2004, quando Algeria e Giordania si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in un'amichevole. Con un solo incontro nel dataset, non è possibile tracciare un andamento complessivo significativo tra le due selezioni.

Classifica





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