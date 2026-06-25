DAZN trasmette Giappone vs Svezia in diretta streaming. Le opzioni per seguire la partita in TV e in streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Giappone-Svezia con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Giappone-Svezia: data e orario

Giappone e Svezia si affrontano al Dallas Stadium di Arlington, in Texas, nella terza e decisiva giornata del Gruppo F della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, il risultato di questo incontro determinerà il passaggio agli ottavi di finale.

I Samurai Blu di Hajime Moriyasu arrivano a questo appuntamento da squadra in forma. Dopo aver pareggiato 2-2 con i Paesi Bassi alla prima giornata, il Giappone ha travolto la Tunisia con un netto 4-0, con Ayase Ueda autore di una doppietta. Moriyasu può guardare al futuro con piena fiducia nella propria squadra.

Per la Svezia il percorso è stato molto più tortuoso. Graham Potter aveva avviato il torneo con una convincente vittoria per 5-1 sulla Tunisia, ma a Houston i Paesi Bassi hanno risposto con lo stesso punteggio, lasciando gli scandinavi in terza posizione e con un solo risultato utile a disposizione.

La Svezia è diventata la prima squadra nella storia della Coppa del Mondo a segnare cinque gol e vincere alla prima giornata, per poi subirne altrettanti e perdere alla seconda. Potter deve ora chiedere ai suoi di ritrovare la solidità difensiva che è mancata contro gli olandesi di Ronald Koeman.

Alexander Isak e Viktor Gyökeres rappresentano una minaccia concreta in attacco, e una rosa ricca di talenti della Premier League non avrà certo problemi di motivazione. Il Giappone, però, ha dimostrato di saper essere compatto e letale in contropiede, rendendosi difficile da scardinare in questo torneo.

Takefusa Kubo rimane fuori per infortunio, privando Moriyasu del suo elemento più creativo. La sua assenza non ha finora compromesso i risultati della squadra, ma la Svezia sarà attenta a sfruttare gli spazi lasciati dal suo sostituto.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Giappone vs Svezia in diretta TV e streaming live, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie dalle squadre.

Formazioni

Hajime Moriyasu schiera un undici di partenza con Zion Suzuki in porta e una difesa a tre composta da Hiroki Ito, Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu. Ritsu Doan e Keito Nakamura agiscono da terzini, con Kaishu Sano, Daichi Kamada e Ao Tanaka a centrocampo. Junya Ito e Ayase Ueda completano il tridente offensivo. Takefusa Kubo è out per infortunio, mentre non risultano squalifiche.

Graham Potter non deve fare i conti con infortuni o squalifiche confermati. Kristoffer Nordfeldt parte titolare tra i pali, con Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien nella difesa a tre. Yasin Ayari, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson presidiano il centrocampo, con Anthony Elanga e Benjamin Nygren sulle fasce. Alexander Isak e Viktor Gyökeres guidano l'attacco in un 3-5-2.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Giappone ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, segnando nove gol e subendone quattro. Il risultato più recente è stato il 4-0 sulla Tunisia il 21 giugno, con Ueda a segno due volte. In precedenza, i Samurai Blu avevano pareggiato 2-2 con i Paesi Bassi il 14 giugno, rimontando per due volte. Completano il quadro un 1-0 sull'Islanda in amichevole a maggio e due vittorie consecutive per 1-0 su Inghilterra e Scozia a marzo.

La Svezia ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite, con 12 gol segnati e 11 subiti. L'ultima partita si è conclusa con la pesante sconfitta per 5-1 contro i Paesi Bassi il 20 giugno. Prima di quel risultato, la squadra di Potter aveva battuto la Tunisia 5-1 il 15 giugno. Un pareggio 2-2 con la Grecia e una sconfitta 3-1 con la Norvegia in amichevole a giugno, più una vittoria 3-2 sulla Polonia nelle qualificazioni mondiali UEFA a marzo, completano il quinquennio.

Precedenti

GIP Ultima partita SVE 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Giappone 1 - 1 Svezia 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente tra Giappone e Svezia risale al 25 maggio 2002, quando le due nazionali si divisero la posta in palio con un 1-1 in amichevole, con il Giappone come squadra di casa. Con un solo incontro disponibile nel dataset, non è possibile individuare alcun trend significativo tra le due selezioni.

Classifica





Nel Girone F dei Mondiali, il Giappone occupa attualmente il secondo posto, mentre la Svezia è terza prima dell'ultima giornata.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







