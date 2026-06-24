La partita tra Giappone e Svezia è trasmessa in live streaming su DAZN. Di seguito trovate il canale disponibile per seguire la sfida in diretta.

Come vedere Giappone-Svezia con una VPN

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Giappone-Svezia: data e orario

Il Giappone affronta la Svezia al Dallas Stadium di Arlington nel terzo e decisivo turno del Gruppo F della Coppa del Mondo 2026. Chi vince può guardare con serenità agli ottavi di finale; chi perde rischia di tornare a casa.

I Samurai Blu arrivano all'appuntamento da imbattuti. Dopo il pareggio per 2-2 con l'Olanda alla prima giornata, Hajime Moriyasu ha guidato i suoi a una vittoria netta per 4-0 sulla Tunisia, con Ayase Ueda protagonista assoluto con una doppietta. Il Giappone ha il controllo del proprio destino.

La Svezia, invece, ha vissuto un Mondiale a due facce. Graham Potter ha visto i suoi travolgere la Tunisia 5-1 all'esordio, diventando la prima squadra nella storia del torneo a segnare cinque gol e vincere all'apertura, per poi subire la stessa identica sconfitta contro l'Olanda. Un 5-1 che ha lasciato il segno.

Cody Gakpo e Brian Brobbey hanno demolito la difesa svedese a Houston, con Brobbey che ha siglato una doppietta nei primi diciassette minuti. L'unica nota positiva per Potter è stata la rete di Anthony Elanga, che ha accorciato momentaneamente le distanze al 59'. Non è bastato.

Per seguire questa sfida dal vivo, di seguito trovate tutte le informazioni su come vedere la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Hajime Moriyasu deve fare a meno di Takefusa Kubo, assente per infortunio. Il commissario tecnico giapponese dovrebbe schierare dal primo minuto Zion Suzuki in porta, con Hiroki Ito, Ko Itakura e Takehiro Tomiyasu a formare la difesa a tre. A centrocampo spazio a Kaishu Sano, Keito Nakamura, Daichi Kamada e Ao Tanaka, con Ritsu Doan e Junya Ito sulle fasce. Ayase Ueda guiderà l'attacco.

Graham Potter non registra indisponibili né squalificati in vista del match. Il tecnico britannico dovrebbe affidarsi a Kristoffer Nordfeldt tra i pali, con Victor Nilsson Lindelöf, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien in difesa. La linea mediana prevede Yasin Ayari, Jesper Karlström e Gabriel Gudmundsson, con Benjamin Nygren e Anthony Elanga a supporto di Alexander Isak e Viktor Gyökeres in avanti. Aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 8 T. Kubo Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Giappone ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 4-0 sulla Tunisia del 21 giugno, con il punteggio che racconta di una partita mai in discussione. In precedenza, i nipponici avevano pareggiato 2-2 con l'Olanda il 14 giugno, rimontando per due volte. Nelle amichevoli primaverili, Moriyasu aveva battuto l'Inghilterra 1-0 e la Scozia 1-0 a marzo, e l'Islanda 1-0 a maggio. Complessivamente, nelle ultime cinque gare il Giappone ha segnato otto gol e ne ha subiti due.

La Svezia presenta un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. La partita più recente è la pesante sconfitta per 5-1 contro l'Olanda del 20 giugno. Prima di quella debacle, Potter aveva visto i suoi battere la Tunisia 5-1 il 15 giugno e pareggiare 2-2 con la Grecia il 4 giugno. Nelle qualificazioni mondiali di marzo, la Svezia aveva superato la Polonia 3-2. Nelle ultime cinque gare, gli scandinavi hanno segnato dodici gol e ne hanno incassati undici.

Precedenti

GIP Ultima partita SVE 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Giappone 1 - 1 Svezia 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico precedente tra le due nazionali registrato nei dati disponibili risale al 25 maggio 2002, quando Giappone e Svezia si affrontarono in un'amichevole terminata 1-1.

Classifica





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