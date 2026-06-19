La partita tra Germania e Costa d'Avorio è trasmessa in diretta in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito trovate i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Germania-Costa d'Avorio con una VPN

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Germania-Costa d'Avorio: data e orario

Germania e Costa d'Avorio si affrontano al Toronto Stadium in una sfida valida per il Girone E della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le nazionali arrivano all'appuntamento dopo aver vinto la gara d'esordio, rendendo questo incontro determinante per la corsa alla qualificazione agli ottavi di finale.

La Germania di Julian Nagelsmann si presenta a Toronto con una delle rose più complete del torneo. La vittoria per 7-1 contro Curaçao nella prima giornata ha mostrato una squadra in grande forma, capace di colpire con continuità e qualità in ogni zona del campo.

Manuel Neuer, portiere simbolo di questa generazione, ha confermato che questo sarà il suo ultimo torneo con la maglia della nazionale tedesca. Il capitano vuole chiudere la sua straordinaria carriera internazionale con un secondo titolo mondiale.

La Costa d'Avorio di Emerse Fae ha risposto con una vittoria di misura sull'Ecuador, 1-0, dimostrando solidità difensiva e capacità di gestire i momenti difficili. Gli Elefanti portano a Toronto un gruppo coeso e motivato, con Yan Diomande che si è già messo in mostra come uno dei talenti più esaltanti dell'intero torneo.

C'è però un'ombra sul cammino ivoriano. Elye Wahi non sarà della partita dopo essere stato fermato alle frontiere canadesi nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso in Francia. La sua assenza priva Fae di un'opzione offensiva importante.

In cima al Girone E a pari merito dopo la prima giornata, le due squadre si giocano punti pesanti. Per sapere come seguire la partita in diretta, ecco tutte le informazioni su canali TV e streaming disponibili.

Formazioni

Julian Nagelsmann schiera la Germania con Manuel Neuer tra i pali, davanti a una difesa composta da Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Joshua Kimmich e Nico Schlotterbeck. A centrocampo spazio a Felix Nmecha e Aleksandar Pavlovic, con Florian Wirtz e Leroy Sane larghi. Jamal Musiala agisce tra le linee a supporto di Kai Havertz. Non si registrano indisponibili per infortuni o squalifiche nel gruppo tedesco.

Emerse Fae risponde con Yahia Fofana in porta, protetto da Evan N'Dicka, Wilfried Singo, Guela Doue e Ghislain Konan. Il centrocampo è affidato a Seko Fofana, Yan Diomande e Franck Kessie, con Amad Diallo sulla trequarti. Nicolas Pepe e Ange-Yoan Bonny completano il tridente offensivo. Anche per la Costa d'Avorio non risultano indisponibili ufficiali, anche se Elye Wahi non farà parte della spedizione a Toronto dopo essere stato bloccato all'ingresso in Canada nell'ambito di un'indagine giudiziaria in corso in Francia.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Germania arriva alla sfida con cinque vittorie consecutive. Dopo il successo per 7-1 contro Curaçao all'esordio mondiale, i tedeschi avevano già mostrato continuità nelle amichevoli pre-torneo, battendo gli USA 2-1, la Finlandia 4-0, il Ghana 2-1 e la Svizzera 4-3. Complessivamente, nelle ultime cinque uscite la Germania ha segnato 17 gol e ne ha subiti 5.

Anche la Costa d'Avorio vanta quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Gli Elefanti hanno aperto il Mondiale con un 1-0 sull'Ecuador, preceduto da successi in amichevole contro la Francia (2-1), la Scozia (1-0) e la Corea del Sud (4-0). L'unica sconfitta nel periodo risale al gennaio 2026, quando la Costa d'Avorio cadde 3-2 contro l'Egitto in Coppa d'Africa. Nelle ultime cinque gare, la squadra di Fae ha segnato 8 gol e ne ha incassati 4.

Precedenti

GER Ultima partita CAV 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Germania 2 - 2 Costa d'Avorio 2 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I precedenti tra Germania e Costa d'Avorio sono limitati nei dati disponibili. L'unico incontro registrato è un pareggio per 2-2 in amichevole il 18 novembre 2009, con la Germania che ospitava gli Elefanti. Non ci sono ulteriori confronti diretti da considerare nell'analisi.

Classifica





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