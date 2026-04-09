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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Guarda su DAZN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Genoa-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Genoa vs Sassuolo
Genoa
Sassuolo

Genoa e Sassuolo si affrontano in occasione della giornata numero 32 del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

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Il Genoa affronta il Sassuolo nel lunch match della giornata numero 32 del campionato di Serie A.

Il Grifone, reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus, ha mantenuto comunque un rassicurante vantaggio di 6 punti sulla zona retrocessione. I neroverdi, invece, di punti ne hanno 42 e viaggiano in assoluta tranquillità nonostante l'ultima sconfitta nel derby emiliano col Bologna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Genoa-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

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La partita tra Genoa e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Genoa-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Sassuolo: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

La gara fra Genoa e Sassuolo, valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio 'Ferraris', con fischio d’inizio ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Sassuolo

GenoaHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-4-2

Home team crestSAS
16
J. Bijlow
22
J. Vasquez
27
A. Marcandalli
5
L. Oestigard
77
M. Ellertsson
17
R. Malinovsky
10
J. Messias
3
A. Martin Caricol
9
Vitinha
32
M. Frendrup
29
L. Colombo
49
A. Muric
6
S. Walukiewicz
19
F. Romagna
21
J. Idzes
23
U. Garcia
45
A. Lauriente
10
D. Berardi
42
K. Thorstvedt
18
N. Matic
7
C. Volpato
99
A. Pinamonti

4-4-2

SASAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Grosso

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Genoa

Baldanzi partirà dal 1' dopo l'ingresso a gara in corso contro il Torino. Ellertsson e Martin sulle corsie laterali, ancora ai box Norton-Cuffy.

Notizie sul Sassuolo

Rientrano dal 1' sia Muharemovic che Matic, in panchina nel successo in rimonta contro il Cagliari. Davanti il solito tridente con Berardi e Laurienté ai lati di Pinamonti.

Probabili formazoni Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

SAS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

GEN

Ultime 5 partite

SAS

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

9

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Classifica

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