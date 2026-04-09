Dove vedere Genoa-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Genoa affronta il Sassuolo nel lunch match della giornata numero 32 del campionato di Serie A.

Il Grifone, reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus, ha mantenuto comunque un rassicurante vantaggio di 6 punti sulla zona retrocessione. I neroverdi, invece, di punti ne hanno 42 e viaggiano in assoluta tranquillità nonostante l'ultima sconfitta nel derby emiliano col Bologna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Genoa-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Genoa e Sassuolo verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Genoa-Sassuolo in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

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La gara fra Genoa e Sassuolo, valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie A Enilive, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio 'Ferraris', con fischio d’inizio ore 12.30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Genoa

Baldanzi partirà dal 1' dopo l'ingresso a gara in corso contro il Torino. Ellertsson e Martin sulle corsie laterali, ancora ai box Norton-Cuffy.



Notizie sul Sassuolo

Rientrano dal 1' sia Muharemovic che Matic, in panchina nel successo in rimonta contro il Cagliari. Davanti il solito tridente con Berardi e Laurienté ai lati di Pinamonti.

Probabili formazoni Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica