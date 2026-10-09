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Serie A
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Stadio Luigi Ferraris
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Genoa e Fiorentina: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile in TV e in streaming per tutti gli abbonati alla piattaforma.

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Genoa-Fiorentina: sabato 10 ottobre ore 15

Al Ferraris riprende la Serie A dopo la sosta nazionali: Genoa e Fiorentina si sfidano in un sabato pomeriggio che potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre.

Per il Genoa di Daniele De Rossi, il ritorno in campo dopo la sosta è qualcosa di più di una semplice partita. Un solo punto in cinque giornate racconta di un avvio di campionato da dimenticare, e la pressione sulla panchina rossoblù cresce di settimana in settimana.

La Fiorentina arriva a Marassi in un momento ben diverso. Da quando Paolo Vanoli ha preso le redini della squadra al posto di Grosso, i viola hanno raccolto quattro punti in due partite di campionato, ritrovando continuità e fiducia.

In casa Fiorentina tiene banco il ballottaggio tra Mateo Pellegrino e Beto, due acquisti importanti che non hanno ancora sciolto i dubbi di Vanoli. L'argentino ha lavorato intensamente durante la sosta, mentre l'ex Everton si è messo in mostra con la Guinea-Bissau, arrivando alla vigilia in ottima condizione atletica.

Dal lato rossoblù, De Rossi deve fare i conti con l'assenza di Lorenzo Colombo, infortunatosi nell'amichevole contro il Rapid Bucarest. La scelta del partner offensivo per Osmajic si restringe tra Messias e Vitinha.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Fiorentina in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Genoa - Fiorentina

3-5-2
Genoa crest
Genoa
GEN
Formazione
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-2-3-1
J. BijlowJ. BijlowA. MarcandalliA. MarcandalliJ. VasquezJ. VasquezL. OestigardL. OestigardT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupK. EhizibueK. EhizibueM. EllertssonM. EllertssonAmorimAmorimM. OsmajicM. OsmajicVitinhaVitinhaD. de GeaD. de GeaL. RanieriL. RanieriR. DragusinR. DragusinA. JimenezA. JimenezVieryVieryC. NdourC. Ndourteam-logoP. GoncalvesA. NjieA. NjieF. MastantuonoF. MastantuonoN. FagioliN. Fagioliteam-logoM. Pellegrino
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
3-5-2
Genoa

Formazione titolare

Fiorentina

Allenatore

  • D. De Rossi
  • P. Vanoli

Il Genoa deve rinunciare a Lorenzo Colombo, uscito anzitempo nell'amichevole contro il Rapid Bucarest per un infortunio che lo tiene fuori dalla lista dei disponibili. De Rossi deve fare i conti anche con le assenze di Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Lorenzo Venturino, Franz-Ethan Meichtry e Djibril Sow. Osmajic dovrebbe essere confermato in attacco e uno tra Messias e Vitinha dovrebbe completare il reparto offensivo nel 3-5-2 rossoblù.

In casa Fiorentina le assenze riguardano Fabiano Parisi e Riccardo Sottil. Vanoli non ha indisponibili ulteriori e può contare su un organico sostanzialmente integro. Il nodo principale resta quello offensivo: Pellegrino è favorito su Beto per una maglia da titolare, mentre Mastantuono, rientrato tardi dall'Argentina, dovrebbe comunque essere della partita dal primo minuto.

Stato di forma

GEN

GEN - Forma

COM
S1-4
FRC
D1-1
SUD
V1-0
PAR
S2-1
RBU
S2-0
Gol segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FIO

FIO - Forma

FRC
S0-3
TOR
S1-2
VEN
V2-4
PIS
V3-0
NAP
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Genoa arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare considerate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente in campionato è stato il 2-1 contro il Parma con il punto più basso della striscia rappresentato dal pesante 1-4 subito in casa contro il Como.

La Fiorentina presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I viola arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Napoli in Serie A, preceduto da una netta vittoria per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia. Il successo esterno per 2-4 a Venezia resta il risultato più convincente del recente percorso viola.

Precedenti

Testa a testa

GenoaPareggioFiorentina
0
3
2
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FIN
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la sfida al Franchi terminò 0-0. Nel confronto diretto degli ultimi cinque incontri in Serie A, il bilancio è equilibrato: una vittoria per parte e tre pareggi, con le reti che si distribuiscono in modo abbastanza uniforme tra i due club. L'unica vittoria del Genoa in questo mini-ciclo arriva dalla stagione 2025-26, quando i rossoblù si imposero 2-1 al Ferraris prima che la Fiorentina replicasse con un 2-1 in casa propria.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
D
V
V
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
D
V
S
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
V
S
D
S
S
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
V
S
S
S
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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