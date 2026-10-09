Dove vedere Genoa-Fiorentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 09:00 Stadio Luigi Ferraris

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Genoa-Fiorentina: sabato 10 ottobre ore 15

Al Ferraris riprende la Serie A dopo la sosta nazionali: Genoa e Fiorentina si sfidano in un sabato pomeriggio che potrebbe segnare una svolta per entrambe le squadre.

Per il Genoa di Daniele De Rossi, il ritorno in campo dopo la sosta è qualcosa di più di una semplice partita. Un solo punto in cinque giornate racconta di un avvio di campionato da dimenticare, e la pressione sulla panchina rossoblù cresce di settimana in settimana.

La Fiorentina arriva a Marassi in un momento ben diverso. Da quando Paolo Vanoli ha preso le redini della squadra al posto di Grosso, i viola hanno raccolto quattro punti in due partite di campionato, ritrovando continuità e fiducia.

In casa Fiorentina tiene banco il ballottaggio tra Mateo Pellegrino e Beto, due acquisti importanti che non hanno ancora sciolto i dubbi di Vanoli. L'argentino ha lavorato intensamente durante la sosta, mentre l'ex Everton si è messo in mostra con la Guinea-Bissau, arrivando alla vigilia in ottima condizione atletica.

Dal lato rossoblù, De Rossi deve fare i conti con l'assenza di Lorenzo Colombo, infortunatosi nell'amichevole contro il Rapid Bucarest. La scelta del partner offensivo per Osmajic si restringe tra Messias e Vitinha.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Genoa-Fiorentina in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Genoa deve rinunciare a Lorenzo Colombo, uscito anzitempo nell'amichevole contro il Rapid Bucarest per un infortunio che lo tiene fuori dalla lista dei disponibili. De Rossi deve fare i conti anche con le assenze di Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Lorenzo Venturino, Franz-Ethan Meichtry e Djibril Sow. Osmajic dovrebbe essere confermato in attacco e uno tra Messias e Vitinha dovrebbe completare il reparto offensivo nel 3-5-2 rossoblù.

In casa Fiorentina le assenze riguardano Fabiano Parisi e Riccardo Sottil. Vanoli non ha indisponibili ulteriori e può contare su un organico sostanzialmente integro. Il nodo principale resta quello offensivo: Pellegrino è favorito su Beto per una maglia da titolare, mentre Mastantuono, rientrato tardi dall'Argentina, dovrebbe comunque essere della partita dal primo minuto.

Stato di forma

Il Genoa arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare considerate tra tutte le competizioni. Il risultato più recente in campionato è stato il 2-1 contro il Parma con il punto più basso della striscia rappresentato dal pesante 1-4 subito in casa contro il Como.

La Fiorentina presenta un ruolino di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I viola arrivano da un pareggio per 1-1 contro il Napoli in Serie A, preceduto da una netta vittoria per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia. Il successo esterno per 2-4 a Venezia resta il risultato più convincente del recente percorso viola.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando la sfida al Franchi terminò 0-0. Nel confronto diretto degli ultimi cinque incontri in Serie A, il bilancio è equilibrato: una vittoria per parte e tre pareggi, con le reti che si distribuiscono in modo abbastanza uniforme tra i due club. L'unica vittoria del Genoa in questo mini-ciclo arriva dalla stagione 2025-26, quando i rossoblù si imposero 2-1 al Ferraris prima che la Fiorentina replicasse con un 2-1 in casa propria.

Classifica





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