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Leonardo Gualano

Dove vedere Genoa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Genoa vs Como
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Como

Il Genoa ospita il Como nel 34° turno di Serie A: tutto sulla partita, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming.

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Tra le sfide che proporrà il trentaquattresimo turno di Serie A, c'è anche quella che vedrà opposte Genoa e Como.

Una gara, quella che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris, che vedrà opposte due squadre che nel torneo stanno vivendo momenti molto diversi.

Il Genoa infatti, è reduce da due vittorie consecutive, quelle contro Sassuolo e Pisa, che di fatto gli hanno consentito di chiudere in maniera definitiva il discorso salvezza, mentre il Como viceversa nelle ultime due uscite è incappato nelle sconfitte contro Inter e Sassuolo che hanno frenato la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League. 

Di seguito tutte le informazioni su Genoa-Como: da dove guardare la gara in diretta tv e streaming, alle notizie relative alle formazioni.

Come guardare Genoa-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Como
COM

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La sfida che vedrà opposte Genoa e Como sarà proposta in esclusiva da DAZN. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, la gara sarà visibile anche su DAZN 1, attivando Zona DAZN.

La partita, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Genoa-Como: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Luigi Ferraris

Fiorentina-Sassuolo si gioca domenica 26 aprile 2026, alle 12:30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Como

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Genoa-Como

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

GEN

Ultime 5 partite

COM

0

Vittorie

4

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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