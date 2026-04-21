Dove vedere Genoa-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tra le sfide che proporrà il trentaquattresimo turno di Serie A, c'è anche quella che vedrà opposte Genoa e Como.

Una gara, quella che si giocherà allo stadio Luigi Ferraris, che vedrà opposte due squadre che nel torneo stanno vivendo momenti molto diversi.

Il Genoa infatti, è reduce da due vittorie consecutive, quelle contro Sassuolo e Pisa, che di fatto gli hanno consentito di chiudere in maniera definitiva il discorso salvezza, mentre il Como viceversa nelle ultime due uscite è incappato nelle sconfitte contro Inter e Sassuolo che hanno frenato la corsa che conduce ad una qualificazione alla prossima Champions League.

Di seguito tutte le informazioni su Genoa-Como: da dove guardare la gara in diretta tv e streaming, alle notizie relative alle formazioni.

Come guardare Genoa-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida che vedrà opposte Genoa e Como sarà proposta in esclusiva da DAZN. Per coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, la gara sarà visibile anche su DAZN 1, attivando Zona DAZN.

La partita, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Como: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Fiorentina-Sassuolo si gioca domenica 26 aprile 2026, alle 12:30, allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Como Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Probabili formazioni Genoa-Como

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica