Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoBarcellona
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Galatasaray-Barcellona in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Galatasaray vs Barcellona
Galatasaray
Barcellona
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Galatasaray e Barcellona: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Champions League - Game Week 2
Rams Global Stadyumu

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire il match in live streaming o in TV attraverso questi canali.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Galatasaray-Barcellona con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Galatasaray-Barcellona: data e orario

Il Barcellona fa visita al Galatasaray al Rams Global Stadyumu di Istanbul in una serata di Champions League che mette di fronte una delle squadre più in forma d'Europa e un avversario determinato a sorprendere sul proprio campo.

I blaugrana arrivano in Turchia con un ruolino di marcia immacolato in tutte le competizioni. L'ultima uscita, un 3-0 rifilato al Getafe in Liga, conferma la solidità di un gruppo che non conosce sconfitta in questa stagione.

Il tecnico Hansi Flick ha scelto di preservare le energie di alcuni titolari in vista di un calendario fitto di impegni. Raphinha, capitano e riferimento offensivo della squadra, non è partito per Istanbul e non sarà disponibile per questa trasferta.

Dall'altra parte, il Galatasaray vuole sfruttare il calore del proprio pubblico per costruire qualcosa di storico in Europa. Lucas Torreira ha riconosciuto apertamente la forza degli avversari, ma ha assicurato che i Lions non cambieranno il loro modo di giocare: aggressivi, intensi, padroni del RAMS Park.

La squadra di Okan Buruk ha vinto la sua ultima partita di campionato contro il Kasimpasa per 3-1, ma resta reduce da una sconfitta in Champions League contro lo Sporting CP. La pressione del girone pesa, e stasera non ci sono margini di errore.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in streaming, trovi tutte le informazioni qui sotto.

Formazioni

Formazioni Galatasaray - Barcellona

4-2-3-1
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
page.match.formation.title
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
U. CakirU. CakirD. SanchezD. SanchezB. YilmazB. YilmazE. ElmaliE. ElmaliI. JakobsI. JakobsM. LeminaM. LeminaL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovR. LeaoR. LeaoY. AkgunY. AkgunV. OsimhenV. OsimhenJ. GarciaJ. GarciaP. CubarsiP. CubarsiE. GarciaE. GarciaJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonRodriRodriPedriPedriL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezD. OlmoD. Olmo
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
Galatasaray

Formazione titolare

Barcellona

Panchina

Allenatore

  • O. Buruk
  • H. Flick

Il Galatasaray di Okan Buruk dovrebbe scendere in campo con Ugurcan Cakir in porta, una difesa composta da Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci e Ismail Jakobs, con Roland Sallai, Leroy Sane, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov e Lucas Torreira a centrocampo, e Victor Osimhen e Rafael Leao in attacco. L'unica assenza certificata è quella di Wilfried Singo, out per infortunio.

Il Barcellona di Hansi Flick si affida a Joan Garcia tra i pali, con Pau Cubarsi, Jules Kounde, Gerard Martin e Joao Cancelo in difesa; Rodri, Fermin Lopez e Pedri in mezzo al campo; Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus nel tridente offensivo. Out per infortunio Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji.

Galatasaray

Infortuni e squalifiche

Barcellona

Stato di forma

GAL

GAL - Forma

SCP
S3-1
KOB
V1-0
TRS
S4-0
PEN
D3-3
KAS
V3-1
Gol segnato (subito)
8/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BAR

BAR - Forma

FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
GET
V3-0
Gol segnato (subito)
22/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Galatasaray ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata in campionato contro il Kasimpasa per 3-1, mentre in Champions League i turchi hanno perso 3-1 contro lo Sporting CP. In cinque gare la squadra di Buruk ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11.

Il Barcellona, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 20 gol e subendone appena 3. L'unica gara europea del periodo si è conclusa con un netto 5-1 contro il Feyenoord. I blaugrana arrivano a Istanbul senza aver perso un solo punto in questa fase della stagione.

Precedenti

Testa a testa

GalatasarayPareggioBarcellona
0
1
4
Europa League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Europa League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FIN
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Champions League
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Barcellona badge
Barcellona
BAR
1
FIN
2Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2022, in Europa League: il Barcellona si impose 2-1 a Istanbul nella gara di ritorno, dopo uno 0-0 all'andata. Guardando ai cinque incroci disponibili, il Barcellona non ha mai perso contro il Galatasaray, con quattro vittorie e un pareggio, segnando 10 gol e subendone soltanto 2.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
24
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
26
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
28
LASKLASKLAS
100101-10
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
30
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Barcellona occupa una posizione di vertice nel girone, mentre il Galatasaray si trova nelle zone basse della classifica: per i turchi questa partita rappresenta un passaggio obbligato per restare in corsa nella competizione.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google