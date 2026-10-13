Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

La partita è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Puoi seguire il match in live streaming o in TV attraverso questi canali.

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Galatasaray-Barcellona: data e orario

Il Barcellona fa visita al Galatasaray al Rams Global Stadyumu di Istanbul in una serata di Champions League che mette di fronte una delle squadre più in forma d'Europa e un avversario determinato a sorprendere sul proprio campo.

I blaugrana arrivano in Turchia con un ruolino di marcia immacolato in tutte le competizioni. L'ultima uscita, un 3-0 rifilato al Getafe in Liga, conferma la solidità di un gruppo che non conosce sconfitta in questa stagione.

Il tecnico Hansi Flick ha scelto di preservare le energie di alcuni titolari in vista di un calendario fitto di impegni. Raphinha, capitano e riferimento offensivo della squadra, non è partito per Istanbul e non sarà disponibile per questa trasferta.

Dall'altra parte, il Galatasaray vuole sfruttare il calore del proprio pubblico per costruire qualcosa di storico in Europa. Lucas Torreira ha riconosciuto apertamente la forza degli avversari, ma ha assicurato che i Lions non cambieranno il loro modo di giocare: aggressivi, intensi, padroni del RAMS Park.

La squadra di Okan Buruk ha vinto la sua ultima partita di campionato contro il Kasimpasa per 3-1, ma resta reduce da una sconfitta in Champions League contro lo Sporting CP. La pressione del girone pesa, e stasera non ci sono margini di errore.

Per sapere come seguire la partita in diretta TV o in streaming, trovi tutte le informazioni qui sotto.

Formazioni

Il Galatasaray di Okan Buruk dovrebbe scendere in campo con Ugurcan Cakir in porta, una difesa composta da Davinson Sanchez, Abdulkerim Bardakci e Ismail Jakobs, con Roland Sallai, Leroy Sane, Gabriel Sara, Aleksey Batrakov e Lucas Torreira a centrocampo, e Victor Osimhen e Rafael Leao in attacco. L'unica assenza certificata è quella di Wilfried Singo, out per infortunio.

Il Barcellona di Hansi Flick si affida a Joan Garcia tra i pali, con Pau Cubarsi, Jules Kounde, Gerard Martin e Joao Cancelo in difesa; Rodri, Fermin Lopez e Pedri in mezzo al campo; Karim Adeyemi, Lamine Yamal e Gabriel Jesus nel tridente offensivo. Out per infortunio Raphinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen e Roony Bardghji.

Stato di forma

Il Galatasaray ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata in campionato contro il Kasimpasa per 3-1, mentre in Champions League i turchi hanno perso 3-1 contro lo Sporting CP. In cinque gare la squadra di Buruk ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11.

Il Barcellona, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 20 gol e subendone appena 3. L'unica gara europea del periodo si è conclusa con un netto 5-1 contro il Feyenoord. I blaugrana arrivano a Istanbul senza aver perso un solo punto in questa fase della stagione.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2022, in Europa League: il Barcellona si impose 2-1 a Istanbul nella gara di ritorno, dopo uno 0-0 all'andata. Guardando ai cinque incroci disponibili, il Barcellona non ha mai perso contro il Galatasaray, con quattro vittorie e un pareggio, segnando 10 gol e subendone soltanto 2.

Classifica





In Champions League il Barcellona occupa una posizione di vertice nel girone, mentre il Galatasaray si trova nelle zone basse della classifica: per i turchi questa partita rappresenta un passaggio obbligato per restare in corsa nella competizione.





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