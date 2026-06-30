Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale New York/New Jersey Stadium

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Francia-Svezia: data e orario

Francia e Svezia si affrontano al New York/New Jersey Stadium di East Rutherford in un ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026. Les Bleus arrivano all'appuntamento da primi classificati del Girone I, mentre gli svedesi si sono qualificati come una delle migliori terze del torneo.

Didier Deschamps ha guidato la Francia attraverso la fase a gironi con autorità assoluta, raccogliendo tre vittorie su tre. Il punto culminante è arrivato nell'ultima giornata contro la Norvegia, con Ousmane Dembélé protagonista assoluto: tripletta in meno di quarantacinque minuti e prestazione da fuoriclasse per il vincitore del Pallone d'Oro, che ha eclissato persino il duello tra Kylian Mbappé ed Erling Haaland tanto atteso dai tifosi.

La Svezia ha vissuto un percorso più tortuoso nel Girone F. Graham Potter ha portato i suoi fuori dalla fase a gironi come terzi, con un pareggio contro il Giappone nell'ultima partita che ha confermato il passaggio del turno. Una qualificazione sudata, ma meritata.

Potter non ha nascosto il proprio entusiasmo alla vigilia. Il tecnico britannico ha definito questa sfida un incontro da sogno, pur riconoscendo apertamente la superiorità tecnica dei Bleus. La Svezia sa di dover costruire qualcosa di straordinario per fermare Mbappé, Dembélé e Michael Olise.

Dal lato francese, la macchina da gol di Deschamps non mostra segni di rallentamento. Dieci reti segnate nella fase a gironi raccontano di una squadra che attacca con varietà e profondità, capace di colpire da ogni zona del campo.

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Formazioni

Sul fronte francese, Didier Deschamps non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista della partita, e al momento non è stata resa nota una formazione probabile. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

In casa Svezia, Graham Potter deve fare a meno del difensore Isak Hien, out per infortunio. Non risultano squalifiche e nessuna formazione probabile è stata ancora comunicata. Ulteriori notizie sulla rosa saranno aggiornate nelle ore precedenti alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 4 I. Hien

Stato di forma

La Francia arriva a questo ottavo di finale con quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nelle tre gare del Girone I ha battuto il Senegal per 3-1, l'Iraq per 3-0 e la Norvegia per 4-1, confermando un rendimento offensivo di alto livello. L'unica sconfitta nel periodo risale a un'amichevole pre-torneo contro la Costa d'Avorio, terminata 2-1. Les Bleus hanno segnato dodici reti nelle ultime cinque e ne hanno subite cinque.

La Svezia presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Giappone nel Girone F, mentre in precedenza i Blågult avevano subito una pesante sconfitta per 5-1 contro l'Olanda. La vittoria per 5-1 sulla Tunisia resta il risultato più positivo del periodo. Nelle ultime cinque partite la Svezia ha segnato dieci gol e ne ha incassati dieci.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 17 novembre 2020, quando la Francia si impose per 4-2 sulla Svezia in una gara di UEFA Nations League A. In precedenza, nella gara di andata della stessa competizione disputata il 5 settembre 2020, la Svezia aveva pareggiato i conti con una vittoria per 1-0 in casa. Guardando agli ultimi cinque precedenti, la Francia ha vinto tre volte contro le due affermazioni svedesi, con un bilancio complessivo di gol favorevole ai Bleus.

Classifica





Nel Girone I dei Mondiali, la Francia ha chiuso al primo posto. La Svezia ha invece concluso il Girone F in terza posizione, qualificandosi come una delle migliori terze del torneo.





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