Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - bronzo Miami Stadium

Francia-Inghilterra è trasmessa in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. Di seguito i dettagli per seguire la partita in diretta TV o in live streaming.

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Francia-Inghilterra: data e orario

La Francia affronta l'Inghilterra al Miami Stadium in una sfida di Coppa del Mondo che mette di fronte due delle nazionali che erano le più attese del torneo. I Bleus di Didier Deschamps cercheranno di rilanciarsi dopo la sconfitta contro la Spagna, mentre gli inglesi arriveranno a questa partita con la testa ancora bassa dopo l'eliminazione in semifinale.

La Francia aveva costruito il proprio percorso nel torneo con solidità e qualità offensive, trascinata da Kylian Mbappé. Il capitano dei Bleus ha guidato la squadra con gol e personalità, confermandosi il riferimento tecnico e morale del gruppo di Deschamps.

L'Inghilterra, invece, porterà con sé il peso della semifinale persa nel finale contro l'Argentina. Thomas Tuchel è finito al centro delle critiche per le scelte tattiche nella gara contro l'Albiceleste, con le sue sostituzioni difensive giudicate decisive nel consentire la rimonta sudamericana.

Jude Bellingham ha vissuto una serata amara contro l'Argentina, uscendo sconfitto da un duello diretto con Messi che ha fatto il giro del mondo. Harry Kane, a sua volta, ha chiuso il torneo senza incidere nei momenti decisivi, alimentando interrogativi sul suo futuro nella nazionale dei Tre Leoni.

Nonostante l'eliminazione dalla corsa al titolo, questa partita rappresenta per entrambe le nazionali un appuntamento di orgoglio. La Francia vorrà dimostrare di essere una delle nazionali offensivamente più forti nel panorama mondiale; l'Inghilterra cercherà di chiudere il torneo con una prestazione che possa ridare fiducia all'ambiente.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Francia-Inghilterra in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Formazioni

Didier Deschamps deve fare a meno di William Saliba, assente per infortunio. Il commissario tecnico francese dovrebbe schierare Mike Maignan in porta, con una difesa composta da Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Malo Gusto e Maxence Lacroix. A centrocampo spazio a Warren Zaïre-Emery e N'Golo Kanté, con Rayan Cherki sulla trequarti. In attacco il tridente formato da Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé.

Thomas Tuchel non potrà contare su Jordan Henderson, out per infortunio. Il tecnico tedesco dovrebbe affidarsi a Jordan Pickford tra i pali, con Marc Guéhi, Jarell Quansah, Djed Spence ed Ezri Konsa in difesa. Jude Bellingham, Elliot Anderson e Morgan Rogers agiranno a centrocampo, mentre Marcus Rashford e Noni Madueke supporteranno Harry Kane in attacco.

Stato di forma

La Francia ha perso 2-0 contro la Spagna in semifinale dopo che in precedenza avevano battuto il Marocco 2-0, il Paraguay 1-0, la Svezia 3-0 nelle sfide a eliminazione diretta. In queste quattro partite i Blues hanno segnato sette gol e ne hanno subiti due, nell'ultima contro le Furie Rosse.

Prima di perdere la semifinale contro l'Argentina, 2-1 nel finale, l'Inghilterra aveva vinto le prime due sfide a eliminazione diretta nei 90 minuti contro Congo e Messico (2-1 e 3-2) e contro la Norvegia ai supplementari grazie alla doppietta di Jude Bellingham (2-1). Gli inglesi in queste quattro sfide hanno segnato otto gol e ne hanno incassati sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale alla Coppa del Mondo del 10 dicembre 2022, quando la Francia batté l'Inghilterra 2-1. Nelle cinque sfide più recenti tra le due selezioni, la Francia ha vinto tre volte, l'Inghilterra una, con un pareggio: un 1-1 maturato agli Europei del 2012. Il bilancio complessivo dei gol nei cinque incontri è di otto reti per la Francia contro sei per l'Inghilterra.

Classifica





Nella fase a gironi di questa Coppa del Mondo, la Francia ha chiuso al primo posto nel Girone I, mentre l'Inghilterra ha guidato il Girone L.





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