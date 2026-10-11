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Serie C
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Dove vedere Foggia-Potenza in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Foggia vs Potenza
Foggia
Potenza
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Foggia e Potenza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 9

Foggia-Potenza è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovi i dettagli per abbonarti e non perdere nemmeno un minuto del match.

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Foggia-Potenza: data e orario

Il Foggia ospita il Potenza in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questo momento della stagione. I rossoneri cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti arrivano da capolista con la voglia di confermare il loro stato di forma.

Il Foggia ha vissuto un avvio di stagione altalenante. Dopo due sconfitte nelle prime uscite contro Monopoli e Inter U23, la squadra ha trovato una reazione concreta, raccogliendo quattro punti nelle successive tre partite e chiudendo con due vittorie consecutive.

L'ultima di queste è arrivata in trasferta contro il Cosenza, con un netto 2-0 che ha dato fiducia all'ambiente. Un risultato che testimonia la capacità del Foggia di produrre calcio di qualità quando la squadra gira.

Il Potenza si presenta a questa sfida da prima della classifica, con un ruolino di marcia impressionante nelle ultime settimane. Tre vittorie di fila, compresa una larga affermazione per 4-2 contro l'AZ Picerno nell'ultimo turno, raccontano di una squadra in grande spolvero.

I lucani hanno dimostrato solidità e capacità realizzativa, segnando undici gol nelle ultime tre partite. Affrontare il Potenza in questo momento significa misurarsi con la squadra più in forma del girone.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su come vedere Foggia-Potenza in TV e in streaming.

Formazioni

Per quanto riguarda il Foggia, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

La stessa situazione riguarda il Potenza: non ci sono dati confermati su assenze o scelte tattiche del tecnico. Eventuali aggiornamenti verranno inseriti non appena disponibili.

Stato di forma

FOG

FOG - Forma

MON
S1-0
SAV
D0-0
INT
S3-2
SOR
V2-0
COS
V0-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
POT

POT - Forma

SAL
S4-2
BAR
D0-0
CAV
V4-2
BAR
V1-4
PIC
V4-2
Gol segnato (subito)
14/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Foggia arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. La squadra ha chiuso il ciclo recente con due successi consecutivi, l'ultimo dei quali è il 2-0 esterno contro il Cosenza. In precedenza, il pareggio a reti inviolate contro il Savoia e la sconfitta per 1-0 contro il Monopoli avevano frenato la marcia. Il Foggia ha segnato cinque gol e ne ha subiti cinque in questo arco di partite.

Il Potenza presenta un rendimento nettamente superiore, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. I lucani hanno vinto le ultime tre gare di fila, compreso il 4-2 contro l'AZ Picerno e il 4-2 in trasferta contro la Cavese. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro la Salernitana, per 4-2. In totale, il Potenza ha segnato tredici reti e ne ha concesse otto nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

FoggiaPareggioPotenza
1
1
3
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
0
Potenza badge
Potenza
POT
1
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
3
Foggia badge
Foggia
FOG
0
FIN
Serie C
Foggia badge
Foggia
FOG
3
Potenza badge
Potenza
POT
4
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
1
Foggia badge
Foggia
FOG
1
FIN
Serie C
Potenza badge
Potenza
POT
0
Foggia badge
Foggia
FOG
3
FIN
7Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'8 marzo 2026, quando il Potenza si impose al Foggia per 1-0 in Serie C. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il Potenza ha vinto tre volte contro una vittoria del Foggia e un pareggio. Le sfide tra queste due formazioni hanno prodotto un totale di diciassette gol, con partite spesso dall'esito incerto.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
86112111+1019
V
V
V
D
S
2
BariBariBAR
9612136+719
V
S
V
V
D
3
SorrentoSorrentoSOR
8602127+518
V
S
S
V
V
4
CasertanaCasertanaCAS
94321513+215
V
S
S
D
V
5
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
9423149+514
V
D
S
D
S
6
CataniaCataniaCAT
84131410+413
V
V
D
V
S
7
SalernitanaSalernitanaSAL
83321210+212
V
S
V
D
V
8
AZ PicernoAZ PicernoPIC
84041615+112
S
V
S
S
S
9
MonopoliMonopoliMON
933377012
S
D
V
D
D
10
FoggiaFoggiaFOG
832387+111
V
V
S
D
S
11
CaveseCaveseCAV
83231414011
V
V
S
S
D
12
ScafateseScafateseSCA
7241109+110
V
D
D
V
D
13
Inter U23Inter U23INT
73131213-110
S
V
V
S
S
14
SavoiaSavoiaSAV
92431112-110
V
D
S
D
D
15
CasaranoCasaranoCAS
83141013-310
S
S
D
V
V
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
8224410-68
D
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
81431114-37
S
S
D
D
S
18
GiuglianoGiuglianoGIU
82151218-67
S
V
S
V
S
19
CosenzaCosenzaCOS
8026518-132
S
S
D
S
D
20
CrotoneCrotoneCRO
91351015-50
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica, il Potenza occupa la prima posizione nel girone, mentre il Foggia si trova al decimo posto. Il divario tra le due squadre rende questa partita un banco di prova importante per i rossoneri, che cercano di risalire verso la zona alta della graduatoria.


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