Dove vedere Fiorentina-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 5 set 2026 - 09:00 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Torino è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in tv e in streaming.

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Fiorentina-Torino: sabato 5 settembre ore 15

La Fiorentina ospita il Torino all'Artemio Franchi di Firenze in una partita di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I viola cercano disperatamente i primi punti della stagione dopo un avvio da dimenticare.

Fabio Grosso si trova già con le spalle al muro. Due sconfitte nelle prime due giornate, sette gol subiti e nessuno segnato in campionato: la Fiorentina non poteva iniziare peggio un anno che avrebbe dovuto rappresentare il rilancio. Il mercato ha portato numerosi innesti, ma il campo finora ha restituito risultati impietosi.

Il Torino di Ignazio Abate non attraversa un momento migliore. I granata arrivano a Firenze dopo tre sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, con la squadra che fatica a trovare continuità offensiva e solidità difensiva.

Per la Fiorentina, questa è una partita che non si può sbagliare. Affrontare una squadra in difficoltà tra le mura amiche rappresenta forse già l'ultima occasione per raddrizzare subito una stagione che rischia di prendere una piega pericolosa prima ancora di entrare nel vivo.

Dal canto suo, però, anche il Torino ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda e ritrovare fiducia dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina-Torino in tv e in live streaming, con orario del calcio d'inizio, probabili formazioni e ultime notizie sulle squadre.

Formazioni

In casa Fiorentina, Fabio Grosso dovrebbe schierare David de Gea in porta, con una difesa composta da Jimenez, Dragusin, Pongracic e Valdepenas. A centrocampo Ndour, Oulai e Atta, con Mastantuono, Pellegrino e subito il nuovo arrivato proprio dal Torino Njie in attacco.

Nel Torino di Ignazio Abate Diego Mascardi guiderà una difesa con Comuzzo, Coco e Coemert. A centrocampo subito spazio all'ex Mandragora con Fitz-Jim, Fortini-Cacciamani sugli esterni e Vlasic con Adams e Simeone davanti. Aggiornamenti sulle condizioni degli indisponibili saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Fiorentina ha raccolto un solo risultato positivo nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il rendimento in campionato è stato disastroso, con la sconfitta per 0-3 contro il Frosinone il 29 agosto che ha fatto seguito al 4-0 subito a Roma il 24 agosto. L'unica vittoria in questo periodo è arrivata in Coppa Italia contro il Benevento per 4-1.

Il Torino ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, perdendone tre e pareggiandone una. La sconfitta più recente è arrivata in Coppa Italia contro il Monza il 1° settembre per 0-1, preceduta dal ko per 2-1 in Serie A contro il Sassuolo il 29 agosto. L'unica vittoria granata in questa striscia è stata in Coppa Italia contro la Carrarese.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 7 febbraio 2026, quando Fiorentina e Torino si divisero la posta con un 2-2 al Franchi in Serie A. Negli ultimi cinque precedenti in campionato, il bilancio è equilibrato: una vittoria per parte e tre pareggi. Le due squadre hanno trovato raramente il gol con continuità in questi scontri diretti, con quattro delle ultime cinque sfide terminate in parità o con una sola rete di scarto.

Classifica













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