Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

La Fiorentina di Ribery affronta il Napoli nel secondo anticipo del primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo la , impegnata a nel match d'esordio delle 18, saranno e ad aprire la nuova stagione della . L'anticipo del sabato sera vedrà impegnate proprio la formazione di Vincenzo Montella e quella di Carlo Ancelotti.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Si tratta di due squadre reduci da una settimana intensa per quanto riguarda il mercato: la Fiorentina ha completato e annunciato il sensazionale colpo Ribery, prelevato a parametro zero dopo la lunga esperienza al , mentre il Napoli ha acquistato dal il messicano Lozano e ora sogna i vari Icardi e James Rodriguez.

Nella scorsa stagione, il Napoli ha conquistato 4 punti su 6 nei due scontri diretti disputati contro la Fiorentina in campionato: al San Paolo la gara d'andata si è conclusa sull'1-0 a favore degli azzurri grazie a un goal messo a segno da Lorenzo Insigne, mentre il ritorno del Franchi è finito senza reti.

Per il Napoli si tratta della prima gara ufficiale della nuova stagione dopo una lunga serie di amichevoli, tra cui le due perse contro il . La Fiorentina, invece, è già scesa in campo in Coppa superando in rimonta il Monza.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-NAPOLI

Fiorentina-Napoli, secondo anticipo della prima giornata di Serie A dopo Parma-Juventus, si giocherà nella serata di sabato 24 agosto 2019. Il palcoscenico della gara sarà l'Artemio Franchi di Firenze.

Il calcio d'inizio del match tra la formazione di Montella e quella di Ancelotti è in programma alle ore 20.45, un quarto d'ora dopo rispetto all'orario utilizzato nella scorsa stagione per anticipi, posticipi e turni infrasettimanali.

DOVE VEDERE FIORENTINA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli sarà trasmesso da Sky, che sulla falsariga della scorsa stagione ha mantenuto i diritti di 7 partite su 10 di ogni turno di Serie A. La gara sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e sul 251 del satellite.

Tutti gli abbonati che non avessero a disposizione un televisore per assistere a Fiorentina-Napoli potranno farlo anche in : Sky mette infatti a disposizione l'applicazione gratuita SkyGo, a cui si può accedere tramite vari dispositivi tra cui computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-NAPOLI

La grande curiosità, in casa Fiorentina, riguarda Franck Ribery: da capire se Montella deciderà di schierare immediatamente dal 1' il fuoriclasse ex Bayern, ma al momento è Sottil il favorito per giocare con Chiesa e Boateng. Lirola recupera e sarà regolarmente in campo a destra, con Milenkovic centrale al fianco di Pezzella. Sulla sinistra ci sarà invece Terzic, con Biraghi fuori causa mercato.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Napoli resiste invece il grande punto interrogativo riguardante Milik, non al meglio a causa di un problema muscolare: se l'attaccante polacco non riuscirà a recuperare in tempo per il match, toccherà a Mertens fungere da falso nove. Difesa già decisa, in mezzo al campo la coppia Allan-Fabian Ruiz, con Zielinski probabilmente schierato nel ruolo di trequartista. Il neo acquisto Lozano partirà dalla panchina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic; Benassi, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil. All. Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Ancelotti