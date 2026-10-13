Dove vedere Feyenoord-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 12:45 de Kuip

La partita tra Feyenoord e Como sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

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Feyenoord-Como: mercoledì 14 ottobre ore 18:45

Il Como di Cesc Fabregas torna in campo in Champions League, questa volta sul difficile campo del De Kuip di Rotterdam, dove ad attenderli c'è un Feyenoord che ha ritrovato continuità di risultati nelle ultime settimane.

Per i lombardi si tratta di una sfida che arriva in un momento di forma altalenante. Il pareggio per 0-0 contro la Roma in Serie A ha preceduto questo impegno europeo, con Fabregas che ha ammesso di aver rimpianto la mancanza di pazienza della sua squadra nel non riuscire a battere i giallorossi in dieci uomini.

Il Feyenoord, guidato da Giovanni van Bronckhorst, ha invece trovato un ritmo convincente in Eredivisie, con tre vittorie consecutive che hanno preceduto questo appuntamento europeo. La pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League rimane però un punto interrogativo sulla solidità della squadra olandese nelle notti europee.

In casa Como, Nico Paz è una delle stelle della rosa, con il talento argentino che ha più volte sottolineato il ruolo fondamentale di Fabregas nella sua crescita. Il tecnico spagnolo ha costruito un gruppo giovane ma ambizioso, capace di battere il RB Lipsia 4-1 all'esordio.

La classifica di Champions League racconta quindi di un Como davanti al Feyenoord, il che rende questa partita particolarmente importante per le ambizioni europee dei lombardi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Feyenoord di Van Bronckhorst dovrebbe scendere in campo con Tjark Ernst, St. Juste, Marmol, Read, Deijl, Javi Lopez, Zechiel, Hadj Moussa, Vanhoutte, Valente, Ferri. Non sono segnalate assenze per infortuni o squalifiche nella rosa olandese.

Il Como risponde con Butez tra i pali e una linea difensiva formata da Ramon, Valle, Chalobah e Couto. A centrocampo spazio a Da Cunha con Milla, Baturina, Diao e Paz dietro a Douvikas a completare l'undici. Anche per gli ospiti non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche al momento della pubblicazione.

Stato di forma

Il Feyenoord arriva a questa sfida con un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I risultati più recenti in Eredivisie parlano di un 2-0 contro l'Alkmaar, un netto 5-0 sul FC Utrecht e un roboante 7-0 al PEC Zwolle. L'unica nota negativa è la pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League.

Il Como si presenta invece con un pareggio nell'uscita più recente con la Roma per 0-0 in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. Tra i risultati positivi spiccano il 2-1 sul Parma, il 4-1 al RB Lipsia in Champions League e il 4-1 al Genoa.

Classifica





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