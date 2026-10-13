Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoFeyenoord
de Kuip
team-logoComo
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Feyenoord-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Feyenoord e Como: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Champions League - Game Week 2
de Kuip

La partita tra Feyenoord e Como sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per accedere alla copertura.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Feyenoord-Como con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Feyenoord-Como: mercoledì 14 ottobre ore 18:45

Il Como di Cesc Fabregas torna in campo in Champions League, questa volta sul difficile campo del De Kuip di Rotterdam, dove ad attenderli c'è un Feyenoord che ha ritrovato continuità di risultati nelle ultime settimane.

Per i lombardi si tratta di una sfida che arriva in un momento di forma altalenante. Il pareggio per 0-0 contro la Roma in Serie A ha preceduto questo impegno europeo, con Fabregas che ha ammesso di aver rimpianto la mancanza di pazienza della sua squadra nel non riuscire a battere i giallorossi in dieci uomini.

Il Feyenoord, guidato da Giovanni van Bronckhorst, ha invece trovato un ritmo convincente in Eredivisie, con tre vittorie consecutive che hanno preceduto questo appuntamento europeo. La pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League rimane però un punto interrogativo sulla solidità della squadra olandese nelle notti europee.

In casa Como, Nico Paz è una delle stelle della rosa, con il talento argentino che ha più volte sottolineato il ruolo fondamentale di Fabregas nella sua crescita. Il tecnico spagnolo ha costruito un gruppo giovane ma ambizioso, capace di battere il RB Lipsia 4-1 all'esordio.

La classifica di Champions League racconta quindi di un Como davanti al Feyenoord, il che rende questa partita particolarmente importante per le ambizioni europee dei lombardi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Feyenoord - Como

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
page.match.formation.title
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ReadG. ReadG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteN. FerriN. FerriL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaJ. ButezJ. ButezJ. RamonJ. RamonA. ValleA. ValleT. ChalobahT. ChalobahY. CoutoY. CoutoM. BaturinaM. BaturinaA. DiaoA. DiaoN. PazN. PazL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Feyenoord

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • G. van Bronckhorst
  • C. Fabregas

Il Feyenoord di Van Bronckhorst dovrebbe scendere in campo con Tjark Ernst, St. Juste, Marmol, Read, Deijl, Javi Lopez, Zechiel, Hadj Moussa, Vanhoutte, Valente, Ferri. Non sono segnalate assenze per infortuni o squalifiche nella rosa olandese.

Il Como risponde con Butez tra i pali e una linea difensiva formata da Ramon, Valle, Chalobah e Couto. A centrocampo spazio a Da Cunha con Milla, Baturina, Diao e Paz dietro a Douvikas a completare l'undici. Anche per gli ospiti non risultano indisponibili per infortuni o squalifiche al momento della pubblicazione.

Stato di forma

FEY

FEY - Forma

NEC
V1-3
BAR
S5-1
ZWO
V0-7
UTR
V5-0
AZ
V2-0
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

GEN
V1-4
RBL
V4-1
PAR
V2-1
FRC
S2-0
ROM
D0-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Feyenoord arriva a questa sfida con un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite. I risultati più recenti in Eredivisie parlano di un 2-0 contro l'Alkmaar, un netto 5-0 sul FC Utrecht e un roboante 7-0 al PEC Zwolle. L'unica nota negativa è la pesante sconfitta per 5-1 contro il Barcellona in Champions League.

Il Como si presenta invece con un pareggio nell'uscita più recente con la Roma per 0-0 in Serie A, preceduto dalla sconfitta per 2-0 contro il Frosinone. Tra i risultati positivi spiccano il 2-1 sul Parma, il 4-1 al RB Lipsia in Champions League e il 4-1 al Genoa.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
24
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
26
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
28
LASKLASKLAS
100101-10
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
30
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google