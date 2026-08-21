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Simone Giromini

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Dove vedere Espanyol-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di LaLiga tra Espanyol e Real Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 2
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Espanyol-Real Madrid è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Espanyol-Real Madrid: sabato 22 agosto ore 21:30

Il Real Madrid di José Mourinho apre la stagione di LaLiga con la trasferta al RCDE Stadium di Barcellona, dove ad attenderlo c'è un Espanyol già in ritmo dopo la vittoria all'esordio contro il Levante.

Per i Blancos è il momento della verità dopo una lunga estate di mercato. Mourinho ha assemblato una rosa di altissimo profilo, con Bernardo Silva appena arrivato dal Manchester City e il giovane Yan Diomande, acquistato per 125 milioni di euro dall'RB Leipzig, pronti a debuttare in campionato.

L'attacco madridista si preannuncia devastante: Kylian Mbappé, tornato anticipatamente dagli impegni estivi e già esaltato dallo stesso Mourinho, guida una linea offensiva completata da Vinicius Junior, blindato dal club dopo le lusinghe dell'Arsenal, e dal ritrovato Jude Bellingham.

L'Espanyol, guidato da Manolo González, si presenta al match con la vittoria 3-0 all'esordio contro il Levante. I padroni di casa dovranno fare a meno di Javier Puado e Kike García per infortunio, oltre che dello squalificato Leandro Cabrera.

Il Real Madrid arriva invece con qualche assenza pesante in difesa: Eder Militão, Raúl Asencio e Ferland Mendy sono tutti indisponibili, così come Rodrygo ed Endrick in attacco. Mourinho dovrà trovare equilibrio tra un reparto arretrato rimaneggiato e una fase offensiva di grande qualità.

Se vuoi seguire la partita in diretta, qui sotto trovi tutte le informazioni su come vedere Espanyol-Real Madrid in TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Espanyol - Real Madrid

4-2-3-1
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
13M. Dmitrovic23O. El Hilali3Q. Hartman5C. Riedel14U. Nunez8E. Exposito4U. Gonzalez de Zarate24T. Dolan22A. Calatrava28J. Hernandez9R. Fernandez1T. Courtois4D. Huijsen22A. Ruediger17M. Cucurella12T. Alexander-Arnold25Y. Diomande7Vinicius Junior5J. Bellingham8F. Valverde20B. Silva10K. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Espanyol

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • M. Gonzalez
  • J. Mourinho

In casa Espanyol, Manolo González non potrà contare su Javier Puado e Kike García, entrambi fuori per infortunio, mentre Leandro Cabrera è squalificato. La probabile formazione titolare vede Dmitrovic in porta, con una difesa a quattro composta da El Hilali, Hartman, Riedel e Unai Núñez. A centrocampo spazio a Edu Expósito e Urko González de Zárate, con Dolan, Calatrava e Javi Hernández sulla trequarti a supporto di Roberto Fernández.

José Mourinho deve fare i conti con un'infermeria affollata: Rodrygo, Eder Militão, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy ed Endrick sono tutti indisponibili. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare Courtois tra i pali, con Huijsen, Rüdiger e Cucurella in difesa e Alexander-Arnold terzino destro. Bernardo Silva e Yan Diomande sono attesi al debutto in campionato, con Valverde, Bellingham, Vinicius e Mbappé a completare l'undici.

Stato di forma

ESP

ESP - Forma

SAB
D1-1
BUR
D2-2
MID
D3-3
COV
S3-1
LEV
V3-0
Gol segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

LEG
V4-1
FIO
D2-2
FTC
V1-2
COR
V0-1
S04
V0-3
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Espanyol ha raccolto un solo successo nelle ultime cinque partite disputate, con tre pareggi e una sconfitta. La vittoria più recente è arrivata all'esordio in LaLiga contro il Levante per 3-0, mentre in estate i biancoblu hanno pareggiato per 3-3 contro il Middlesbrough e per 2-2 contro il Burnley, perdendo poi 3-1 contro il Coventry City. Nelle cinque gare considerate, la squadra di González ha segnato dieci gol subendone nove.

Il Real Madrid arriva alla prima di campionato con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Blancos hanno chiuso la pre-season con un netto 3-0 allo Schalke 04 e in precedenza avevano battuto Deportivo de La Coruña (1-0) e Ferencváros (2-1). L'unico passo falso è il 2-2 contro la Fiorentina. Nelle cinque partite il Madrid ha segnato undici reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

Testa a testa

EspanyolPareggioReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
3Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 3 maggio 2026 in LaLiga al RCDE Stadium, il Real Madrid si impose per 2-0. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, i Blancos hanno vinto quattro volte contro una sola vittoria dell'Espanyol, arrivata il 1° febbraio 2025 con il punteggio di 1-0. Il Real Madrid ha segnato complessivamente dodici gol in questi cinque confronti, mentre l'Espanyol si è fermato a due.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
D
V
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
V
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
V
4
SivigliaSivigliaSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
D
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
D
8
ElcheElcheELC
10101101
D
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
S
19
GetafeGetafeGET
100103-30
S
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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