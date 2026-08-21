Dove vedere Espanyol-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

LaLiga - Game Week 2 22 ago 2026 - 15:30 RCDE Stadium

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Espanyol-Real Madrid: sabato 22 agosto ore 21:30

Il Real Madrid di José Mourinho apre la stagione di LaLiga con la trasferta al RCDE Stadium di Barcellona, dove ad attenderlo c'è un Espanyol già in ritmo dopo la vittoria all'esordio contro il Levante.

Per i Blancos è il momento della verità dopo una lunga estate di mercato. Mourinho ha assemblato una rosa di altissimo profilo, con Bernardo Silva appena arrivato dal Manchester City e il giovane Yan Diomande, acquistato per 125 milioni di euro dall'RB Leipzig, pronti a debuttare in campionato.

L'attacco madridista si preannuncia devastante: Kylian Mbappé, tornato anticipatamente dagli impegni estivi e già esaltato dallo stesso Mourinho, guida una linea offensiva completata da Vinicius Junior, blindato dal club dopo le lusinghe dell'Arsenal, e dal ritrovato Jude Bellingham.

L'Espanyol, guidato da Manolo González, si presenta al match con la vittoria 3-0 all'esordio contro il Levante. I padroni di casa dovranno fare a meno di Javier Puado e Kike García per infortunio, oltre che dello squalificato Leandro Cabrera.

Il Real Madrid arriva invece con qualche assenza pesante in difesa: Eder Militão, Raúl Asencio e Ferland Mendy sono tutti indisponibili, così come Rodrygo ed Endrick in attacco. Mourinho dovrà trovare equilibrio tra un reparto arretrato rimaneggiato e una fase offensiva di grande qualità.

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Formazioni

In casa Espanyol, Manolo González non potrà contare su Javier Puado e Kike García, entrambi fuori per infortunio, mentre Leandro Cabrera è squalificato. La probabile formazione titolare vede Dmitrovic in porta, con una difesa a quattro composta da El Hilali, Hartman, Riedel e Unai Núñez. A centrocampo spazio a Edu Expósito e Urko González de Zárate, con Dolan, Calatrava e Javi Hernández sulla trequarti a supporto di Roberto Fernández.

José Mourinho deve fare i conti con un'infermeria affollata: Rodrygo, Eder Militão, Raúl Asencio, Thiago Pitarch, Ferland Mendy ed Endrick sono tutti indisponibili. Il tecnico portoghese dovrebbe schierare Courtois tra i pali, con Huijsen, Rüdiger e Cucurella in difesa e Alexander-Arnold terzino destro. Bernardo Silva e Yan Diomande sono attesi al debutto in campionato, con Valverde, Bellingham, Vinicius e Mbappé a completare l'undici.

Stato di forma

L'Espanyol ha raccolto un solo successo nelle ultime cinque partite disputate, con tre pareggi e una sconfitta. La vittoria più recente è arrivata all'esordio in LaLiga contro il Levante per 3-0, mentre in estate i biancoblu hanno pareggiato per 3-3 contro il Middlesbrough e per 2-2 contro il Burnley, perdendo poi 3-1 contro il Coventry City. Nelle cinque gare considerate, la squadra di González ha segnato dieci gol subendone nove.

Il Real Madrid arriva alla prima di campionato con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I Blancos hanno chiuso la pre-season con un netto 3-0 allo Schalke 04 e in precedenza avevano battuto Deportivo de La Coruña (1-0) e Ferencváros (2-1). L'unico passo falso è il 2-2 contro la Fiorentina. Nelle cinque partite il Madrid ha segnato undici reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre, disputato il 3 maggio 2026 in LaLiga al RCDE Stadium, il Real Madrid si impose per 2-0. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, i Blancos hanno vinto quattro volte contro una sola vittoria dell'Espanyol, arrivata il 1° febbraio 2025 con il punteggio di 1-0. Il Real Madrid ha segnato complessivamente dodici gol in questi cinque confronti, mentre l'Espanyol si è fermato a due.

Classifica





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