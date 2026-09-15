LaLiga - Game Week 6 15 set 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche vs Real Madrid è disponibile in diretta su DAZN. Le opzioni per seguire la partita in streaming sono indicate di seguito.

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Elche-Real Madrid: data e orario

Il Real Madrid di Jose Mourinho fa visita all'Elche all'Estadio Martinez Valero in una sfida di LaLiga che i Blancos non possono permettersi di sottovalutare.

Madrid arriva in Murcia con il vento in poppa dopo la netta vittoria per 4-1 sul Rayo Vallecano nell'ultima giornata, risultato che ha permesso alla squadra di Mourinho di agganciare il Barcellona in vetta alla classifica. Kylian Mbappe è stato protagonista assoluto di quella prestazione, segnando due reti e confermando il suo status di trascinatore.

Fuori dal campo, però, l'ambiente madridista è tutt'altro che sereno. Tensioni arbitrali percepite come sistematiche nei confronti del club e una crescente sensazione di ingiustizia stanno pesando sull'umore dello spogliatoio e dello staff tecnico.

Dall'altra parte, l'Elche di Martin Anselmi attraversa un momento difficile: nessuna vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con tre sconfitte consecutive prima del pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao. I padroni di casa occupano il 19° posto e hanno un disperato bisogno di punti.

Anselmi ha annunciato un approccio coraggioso basato sul possesso palla, convinto che tenere il pallone sia la strada migliore per contenere la qualità offensiva degli ospiti. Una filosofia ambiziosa contro un avversario di questo livello.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy per infortuni, ma la rosa di Mourinho rimane di altissimo livello e difficilmente rinuncerà all'occasione di consolidare la propria posizione in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Elche vs Real Madrid in diretta TV e in streaming.

Formazioni

L'Elche dovrà rinunciare a Yago Santiago per infortunio. Martin Anselmi dovrebbe schierare Matias Dituro tra i pali, con Federico Redondo, Victor Chust e Buba Sangare in difesa; Facundo Buonanotte e Tete Morente sono attesi tra i protagonisti in fase offensiva, con Fer Nino come riferimento avanzato.

Il Real Madrid viaggia verso Elche senza Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy, tutti fermi ai box per infortunio. Mourinho dovrebbe affidarsi a Thibaut Courtois in porta, con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Ruediger e Marc Cucurella a formare la linea difensiva; Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Guler e Federico Valverde agiranno a centrocampo, mentre Kylian Mbappe e Vinicius Junior guideranno l'attacco.

Stato di forma

L'Elche non vince in campionato da cinque partite, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stato il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. In precedenza, la squadra aveva perso 2-3 contro la Real Sociedad e subito un pesante 0-5 contro il Barcellona. In questo arco di cinque gare, l'Elche ha segnato cinque reti e ne ha incassate tredici.

Il Real Madrid, al contrario, ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Dopo il successo per 4-1 sul Rayo Vallecano, i Blancos avevano battuto l'Inter 2-1 in Champions League. L'unica battuta d'arresto è arrivata con la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in campionato. Madrid ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Real Madrid si impose 4-1 al Bernabeu in una sfida di LaLiga. Analizzando gli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ha vinto tre volte e l'Elche non ha mai ottenuto una vittoria, con due pareggi a completare il quadro. I Blancos hanno segnato tredici gol complessivi in questi cinque confronti, concedendone cinque.

Classifica





In LaLiga, l'Elche occupa attualmente il 19° posto, mentre il Real Madrid è secondo in classifica.





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