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Dove vedere Elche-Real Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di LaLiga tra Elche e Real Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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LaLiga - Game Week 6
Estadio Martinez Valero

Elche vs Real Madrid è disponibile in diretta su DAZN. Le opzioni per seguire la partita in streaming sono indicate di seguito.

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Elche-Real Madrid: data e orario

Il Real Madrid di Jose Mourinho fa visita all'Elche all'Estadio Martinez Valero in una sfida di LaLiga che i Blancos non possono permettersi di sottovalutare.

Madrid arriva in Murcia con il vento in poppa dopo la netta vittoria per 4-1 sul Rayo Vallecano nell'ultima giornata, risultato che ha permesso alla squadra di Mourinho di agganciare il Barcellona in vetta alla classifica. Kylian Mbappe è stato protagonista assoluto di quella prestazione, segnando due reti e confermando il suo status di trascinatore.

Fuori dal campo, però, l'ambiente madridista è tutt'altro che sereno. Tensioni arbitrali percepite come sistematiche nei confronti del club e una crescente sensazione di ingiustizia stanno pesando sull'umore dello spogliatoio e dello staff tecnico.

Dall'altra parte, l'Elche di Martin Anselmi attraversa un momento difficile: nessuna vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, con tre sconfitte consecutive prima del pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao. I padroni di casa occupano il 19° posto e hanno un disperato bisogno di punti.

Anselmi ha annunciato un approccio coraggioso basato sul possesso palla, convinto che tenere il pallone sia la strada migliore per contenere la qualità offensiva degli ospiti. Una filosofia ambiziosa contro un avversario di questo livello.

Il Real Madrid dovrà fare a meno di Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy per infortuni, ma la rosa di Mourinho rimane di altissimo livello e difficilmente rinuncerà all'occasione di consolidare la propria posizione in classifica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Elche vs Real Madrid in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Elche - Real Madrid

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustB. SangareB. Sangareteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarG. ValeraG. ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldB. SilvaB. SilvaA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Formazione titolare

Real Madrid

Allenatore

  • M. Anselmi
  • J. Mourinho

L'Elche dovrà rinunciare a Yago Santiago per infortunio. Martin Anselmi dovrebbe schierare Matias Dituro tra i pali, con Federico Redondo, Victor Chust e Buba Sangare in difesa; Facundo Buonanotte e Tete Morente sono attesi tra i protagonisti in fase offensiva, con Fer Nino come riferimento avanzato.

Il Real Madrid viaggia verso Elche senza Eder Militao, Rodrygo e Ferland Mendy, tutti fermi ai box per infortunio. Mourinho dovrebbe affidarsi a Thibaut Courtois in porta, con Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Antonio Ruediger e Marc Cucurella a formare la linea difensiva; Jude Bellingham, Bernardo Silva, Arda Guler e Federico Valverde agiranno a centrocampo, mentre Kylian Mbappe e Vinicius Junior guideranno l'attacco.

Stato di forma

ELC

ELC - Forma

COR
D1-1
BAR
S0-5
SAN
S3-2
RSO
S2-3
ATH
D1-1
Gol segnato (subito)
6/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RMA

RMA - Forma

RSO
V4-1
MAL
V4-0
BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
Gol segnato (subito)
14/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Elche non vince in campionato da cinque partite, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è stato il pareggio per 1-1 contro l'Athletic Bilbao, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. In precedenza, la squadra aveva perso 2-3 contro la Real Sociedad e subito un pesante 0-5 contro il Barcellona. In questo arco di cinque gare, l'Elche ha segnato cinque reti e ne ha incassate tredici.

Il Real Madrid, al contrario, ha collezionato quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Dopo il successo per 4-1 sul Rayo Vallecano, i Blancos avevano battuto l'Inter 2-1 in Champions League. L'unica battuta d'arresto è arrivata con la sconfitta per 1-0 contro il Real Betis in campionato. Madrid ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro in questo periodo.

Precedenti

Testa a testa

ElchePareggioReal Madrid
0
2
3
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
0
FIN
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
FIN
5Gol segnati15
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando il Real Madrid si impose 4-1 al Bernabeu in una sfida di LaLiga. Analizzando gli ultimi cinque precedenti, il Real Madrid ha vinto tre volte e l'Elche non ha mai ottenuto una vittoria, con due pareggi a completare il quadro. I Blancos hanno segnato tredici gol complessivi in questi cinque confronti, concedendone cinque.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
5500214+1715
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
V
S
V
V
V
3
Real BetisReal BetisBET
540176+112
V
V
S
V
V
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
S
V
V
D
V
5
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
V
S
V
D
V
6
SivigliaSivigliaSEV
531186+210
V
D
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
D
V
V
D
D
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
V
D
S
S
V
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
D
V
V
S
S
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
V
S
V
S
D
11
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
S
S
V
V
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
S
V
D
V
S
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
S
D
V
D
S
14
GetafeGetafeGET
512236-35
D
D
S
V
S
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
S
S
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
S
V
S
D
S
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
D
D
S
D
S
18
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
S
S
S
D
D
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
S
S
S
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
S
S
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In LaLiga, l'Elche occupa attualmente il 19° posto, mentre il Real Madrid è secondo in classifica.


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