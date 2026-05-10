Premier League - Premier League Selhurst Park

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Le opzioni per seguire Crystal Palace vs Everton in diretta TV e in live streaming sono indicate qui sotto. La partita è trasmessa in Italia su Sky Sport e in streaming su NOW.

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Crystal Palace-Everton: data e orario

Il Crystal Palace ospita l'Everton a Selhurst Park in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I londinesi sono reduci da un percorso europeo che ha tenuto banco nelle ultime settimane, mentre i Toffees cercano punti preziosi nella parte centrale della classifica.

Per il Palace, la stagione ha assunto una doppia dimensione. La squadra di Oliver Glasner è impegnata in Conference League, dove ha strappato un posto in finale dopo una prestazione di grande carattere contro lo Shakhtar Donetsk. La gestione delle energie con una rosa sotto pressione rimane la sfida principale per il tecnico austriaco.

Jean-Philippe Mateta ha fatto parlare di sé di recente, ammettendo che il mancato trasferimento all'AC Milan durante la finestra invernale lo ha condizionato psicologicamente. L'attaccante francese resta però un punto fermo dell'attacco degli Eagles, e la sua presenza o assenza pesa sempre sulle ambizioni offensive del Palace.

L'Everton di David Moyes arriva da un pareggio spettacolare per 3-3 contro il Manchester City, un risultato che ha fatto molto discutere. Moyes ha elogiato i Citizens come la squadra più forte della Premier League, ma il punto conquistato ha dimostrato la capacità dei suoi di non arrendersi mai, anche contro avversari di primo piano.

In classifica, i Toffees occupano la decima posizione, mentre il Palace è quindicesimo. Per entrambe le formazioni, la posta in palio è concreta: punti che possono fare la differenza nella parte finale del campionato.

Se vuoi sapere come seguire Crystal Palace vs Everton in diretta TV o in live streaming, trovi tutte le informazioni qui di seguito.

Notizie sulle squadre

Il Crystal Palace deve fare a meno di diversi giocatori per infortunio: out Cheick Doucoure, C. Kporha, Borna Sosa, Evann Guessand ed Eddie Nketiah. Nessuna squalifica per la squadra di casa. Il probabile undici di Glasner è: D. Henderson; M. Lacroix, J. Canvot, N. Clyne; D. Kamada, J. Lerma, D. Munoz, J. Devenny; Y. Pino, J. Larsen; B. Johnson.

In casa Everton, sono indisponibili per infortunio Idrissa Gueye, Jack Grealish e Jarrad Branthwaite. Nessun giocatore è in diffida o squalificato. Il probabile undici dei Toffees è: J. Pickford; V. Mykolenko, J. Tarkowski, J. O'Brien, M. Keane; I. Ndiaye, M. Roehl, K. Dewsbury-Hall, J. Garner; T. Iroegbunam; Beto. Ulteriori aggiornamenti verranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Crystal Palace ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'ultimo risultato in Premier League è stata una sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth il 3 maggio. La vittoria più recente risale al 7 maggio, quando gli Eagles hanno battuto lo Shakhtar Donetsk 2-1 in Conference League, qualificandosi per la finale europea. Nelle cinque gare considerate, il Palace ha segnato sette gol e ne ha subiti sette.

L'Everton ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate di Premier League. Il risultato più recente è il 3-3 contro il Manchester City il 4 maggio, una partita in cui i Toffees hanno dimostrato solidità nonostante il divario tecnico tra le due squadre. In precedenza, la squadra di Moyes aveva battuto il Chelsea 3-0 il 21 marzo, mentre le sconfitte sono arrivate contro il West Ham (2-1) e il Liverpool (1-2).

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 5 ottobre 2025 in Premier League, l'Everton ha battuto il Crystal Palace per 2-1 in casa. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due squadre, l'Everton ha vinto tre volte, il Crystal Palace una, con un pareggio. Nelle cinque sfide considerate, i Toffees hanno segnato sette gol e ne hanno subiti cinque.

Classifica





In Premier League, l'Everton occupa attualmente la decima posizione, mentre il Crystal Palace è quindicesimo.





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