Dove vedere Crotone-Audace Cerignola in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Iniziano i playoff in Serie C. Una delle gare più interessanti del Primo Turno Fase Girone si giocherà fra il Crotone di Emilio Longo e l’Audace Cerignola di Vincenzo Maiuri, che hanno chiuso al sesto e nono posto la regular season.
Per i calabresi, che partono come outsider della post-season, l’obiettivo è di arrivare almeno alla Fase Nazionale. Di contro, invece, occhio al Cerignola, che cerca il colpaccio allo Scida.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Crotone-Audace Cerignola in diretta? Canale TV e diretta streaming
Crotone-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Crotone-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Crotone-Audace Cerignola: ora di inizio
La gara fra Crotone e Audace Cerignola, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Crotone
CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Vinicius, Bruno; Energe, Gomez, Zunno. All. Longo
Probabile formazione Cerignola
AUDACE CERIGNOLA (3-5–2): Iliev; Parlato, Todisco, Gasbarro, Cocorocchio, Russo; Vitale, Cretella, Paolucci; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri