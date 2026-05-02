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Dove vedere Crotone-Audace Cerignola in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Crotone vs Audace Cerignola
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Crotone e Audace Cerignola: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Iniziano i playoff in Serie C. Una delle gare più interessanti del Primo Turno Fase Girone si giocherà fra il Crotone di Emilio Longo e l’Audace Cerignola di Vincenzo Maiuri, che hanno chiuso al sesto e nono posto la regular season.

Per i calabresi, che partono come outsider della post-season, l’obiettivo è di arrivare almeno alla Fase Nazionale. Di contro, invece, occhio al Cerignola, che cerca il colpaccio allo Scida. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Crotone-Audace Cerignola in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Crotone-Audace Cerignola verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Crotone
CRO
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Audace Cerignola
ACE

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Crotone-Audace Cerignola anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Crotone-Audace Cerignola: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Crotone e Audace Cerignola, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Ezio Scida, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Crotone

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Vinicius, Bruno; Energe, Gomez, Zunno. All. Longo 

Probabile formazione Cerignola

AUDACE CERIGNOLA (3-5–2): Iliev; Parlato, Todisco, Gasbarro, Cocorocchio, Russo; Vitale, Cretella, Paolucci; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri

Forma

CRO
-Forma

Goal segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

ACE
-Forma

Goal segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

CRO

Ultime 5 partite

ACE

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

8

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5
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