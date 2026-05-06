Dove vedere Cosenza-Casarano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo aver eliminato il Monopoli, il Casarano sfiderà il Cosenza nel Secondo Turno Fase Girone del playoff di Serie C.
Al San Vito-Gigi Marulla andrà in scena il vero e proprio match clou di questa seconda fase, quella che precede l’inizio della kermesse Nazionale.
Il Cosenza, a cui basta anche un pari, entra in questo momento nella post-season, dopo il quarto posto in campionato. Di contro, invece, il Casarano che ha chiuso all’ottavo posto e che ha vinto domenica 2-0 a Monopoli.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Cosenza-Casarano in diretta? Canale TV e diretta streaming
Cosenza-Casarano verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Cosenza-Casarano anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Cosenza-Casarano: ora di inizio
La gara fra Cosenza e Casarano, valida per il secondo turno dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà mercoledì 6 maggio, allo stadio San Vito-Gigi Marulla, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Cosenza
COSENZA 4-3-2-1): Pompei; Cannavò, Moretti, Caporale, Ferrara; Ciotti, Langella, Palmieri; Baez, Florenzi; Mazzocchi. All. Buscè.
Probabile formazione Casarano
CASARANO (4-3-3): Bacchin; Negro, Mercadante, Celiento, Giraudo; Versienti, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. All. Di Bari
Forma
Cosenza-Casarano