Serie A - Game Week 6 11 ott 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como-Roma è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming.

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Como-Roma: data e orario

Il Como di Cesc Fabregas ospita la Roma di Gian Piero Gasperini allo Stadio G. Sinigaglia in quella che si preannuncia come una delle sfide più intriganti di questa fase della Serie A. Le due squadre arrivano all'appuntamento in forma convincente, con ambizioni che vanno ben oltre la semplice zona Europa.

I lariani stanno attraversando un momento di grande crescita. Dopo aver battuto il Napoli in trasferta e demolito il Genoa con un netto 4-1, il Como ha confermato la propria qualità anche in Champions League con un'importante vittoria sull'RB Lipsia. Fabregas deve però fare i conti con qualche acciacco di troppo tra i suoi uomini chiave.

Moise Kean è tornato dagli impegni con la Nazionale italiana in condizioni non ottimali, e il suo apporto offensivo resta un punto interrogativo. Anche Nico Paz, reduce da un lungo viaggio intercontinentale, tornerà a ridosso della gara. Fabregas dovrà gestire le energie con attenzione.

La Roma arriva a Como da capolista della Serie A, con Gasperini che ha già lasciato il segno sulla squadra giallorossa. I capitolini hanno pareggiato 2-2 con l'Inter e vinto in trasferta a Torino, confermando solidità e carattere nelle partite difficili. L'unico neo è il pareggio europeo contro il Fenerbahçe.

In casa Roma si registra il rientro di Donyell Malen, che ha smaltito il problema al ginocchio ed è pronto a tornare titolare. Resta invece fuori Bryan Cristante, la cui assenza apre spazio a Marten De Roon nel cuore del centrocampo giallorosso. Lorenzo Pellegrini, dopo il rinnovo estivo, potrebbe trovare spazio in questo tour de force.

Como-Roma è presentata da molti come la sfida tra le principali antagoniste dell'Inter nella corsa Scudetto. I nerazzurri restano i favoriti, ma le squadre di Fabregas e Gasperini sono le più accreditate a insidiare i campioni d'Italia in carica.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Como-Roma in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il Como si presenta con una formazione che dovrebbe vedere Jean Butez tra i pali, con Trevoh Chalobah, Alex Valle e Yan Couto in difesa. A centrocampo spazio a Jacobo Ramon, Luis Milla e Lucas Da Cunha, mentre Nico Paz, Martin Baturina e Assane Diao agiranno sulla trequarti a supporto di Anastasios Douvikas. Moise Kean non è disponibile: l'attaccante è tornato acciaccato dagli impegni con la Nazionale italiana e figura tra gli indisponibili.

In casa Roma, Gasperini dovrebbe affidarsi a Mile Svilar in porta, con una difesa composta da Gianluca Mancini, Mario Hermoso ed Evan N'Dicka. Wesley e Nahuel Molina presidieranno le corsie esterne, mentre Marten De Roon e Manu Kone formeranno la coppia di centrocampo in assenza dell'infortunato Bryan Cristante. Paulo Dybala, Rodrigo Mora e Donyell Malen completeranno il reparto offensivo. Malen ha smaltito il problema al ginocchio ed è regolarmente disponibile.

Stato di forma

Il Como arriva a questa sfida con un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I lariani hanno segnato undici gol e ne hanno subiti sei in questo periodo, con il 4-1 sull'RB Lipsia in Champions League e il 4-1 sul Genoa in Serie A come risultati più rappresentativi. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Frosinone, con una sconfitta per 2-0 nel più recente impegno in campionato.

La Roma presenta un rendimento altrettanto positivo: tre vittorie, un pareggio e un altro pareggio nelle ultime cinque uscite, con otto gol segnati e cinque subiti. I giallorossi hanno vinto 2-0 a Torino e battuto l'Atalanta 2-1, dimostrando continuità anche nelle trasferte difficili. Il pareggio per 2-2 contro l'Inter all'ultima giornata di campionato è il risultato più recente.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre è il Como ad avere la meglio: i lariani si sono imposti 2-1 nella sfida di Serie A del marzo 2026 allo Stadio G. Sinigaglia, l'ultimo confronto diretto tra le due formazioni. Guardando agli ultimi cinque incroci, il Como ha vinto tre volte contro le due affermazioni della Roma, con i giallorossi che hanno trovato il successo solo nelle gare disputate in casa propria.

Classifica





In Serie A la Roma occupa la prima posizione in classifica, mentre il Como si trova all'ottavo posto. Il divario in graduatoria rende questo confronto un banco di prova importante per i lariani, che puntano a ridurre il distacco dalle posizioni di vertice.





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