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Claudio D'Amato

Dove vedere Como-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tutte le info su Como-Napoli, match della trentacinquesima giornata di Serie A: dove vederla in tv, le formazioni e la diretta streaming.

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Il Napoli, tornato alla vittoria contro la Cremonese, nell'incrocio di Como - valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A - tenterà di blindare in maniera quasi definitiva la qualificazione Champions.

La all'Europa interessa da vicinissimo anche i lariani, tornati in piena corsa grazie al blitz di Marassi col Genoa e il pari maturato in Milan-Juve, che ha ridotto a 3 il gap che separa i ragazzi di Fabregas dal quarto posto.

Di seguito tutte le info su Como-Napoli, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Como-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Como-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

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Como-Napoli: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio G. Sinigaglia

Como-Napoli si gioca sabato 2 maggio 2026, alle ore 18, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Napoli

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Fabregas

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Forma

COM
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

COM

Ultime 5 partite

NAP

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

6

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

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