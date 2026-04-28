Dove vedere Como-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Il Napoli, tornato alla vittoria contro la Cremonese, nell'incrocio di Como - valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A - tenterà di blindare in maniera quasi definitiva la qualificazione Champions.

La all'Europa interessa da vicinissimo anche i lariani, tornati in piena corsa grazie al blitz di Marassi col Genoa e il pari maturato in Milan-Juve, che ha ridotto a 3 il gap che separa i ragazzi di Fabregas dal quarto posto.

Di seguito tutte le info su Como-Napoli, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Como-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Como-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Como-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio G. Sinigaglia

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Como-Napoli si gioca sabato 2 maggio 2026, alle ore 18, allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Como - Napoli Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte

Probabili formazioni Como-Napoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica