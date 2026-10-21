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Dove vedere Club Bruges-Lens in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Club Bruges vs Lens
Club Bruges
Lens
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Club Bruges e Lens: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Jan Breydel Stadion

Le opzioni per seguire Club Brugge vs Lens in diretta TV e live streaming sono indicate di seguito.

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Club Bruges-Lens: data e orario

Il Jan Breydel Stadion di Bruges ospita la sfida di Champions League tra Club Brugge e Lens, con i Blauw-Zwart che cercano di confermare il loro momento straordinario in campo europeo.

Ivan Leko ha costruito una squadra capace di battere chiunque nelle serate di gala. La prova più recente è arrivata a San Siro, dove il Club Brugge ha ribaltato l'Inter con un risultato clamoroso: 4-3, con Nicolo Tresoldi autore di una tripletta che ha fatto tremare il calcio europeo. Cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni certificano lo stato di forma eccezionale dei belgi.

Tresoldi è diventato il nome del momento. Il giovane attaccante ha demolito la difesa nerazzurra con due assist di Carlos Forbs, e ora il Club Brugge si presenta a questa partita con la consapevolezza di poter competere con chiunque. L'assenza di Joel Ordonez è l'unica nota stonata per Leko.

Il Lens di Yannick Cahuzac arriva in Belgio con un bilancio altalenante. Dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Sporting CP nell'ultima giornata di Champions League, i francesi hanno ritrovato fiducia in Ligue 1 con un 3-1 esterno contro il Troyes. La squadra ha però perso Jonathan Gradit e Abdallah Sima per infortunio, e il cammino europeo si fa sempre più complicato.

In Champions League, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Il Club Brugge è sedicesimo in classifica, il Lens diciannovesimo: una partita che vale molto più dei tre punti in palio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Club Brugge vs Lens in diretta TV e streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Club Bruges - Lens

4-2-3-1
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
page.match.formation.title
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Y. SommerY. SommerK. SabbeK. SabbeJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleJ. SeysJ. SeysJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. TresoldiR. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoK. AntonioJ. TodiboJ. Todiboteam-logoA. Bulatovicteam-logoJ. KadileA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. UdolO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Club Bruges

Formazione titolare

Lens

Allenatore

  • I. Leko
  • Y. Cahuzac

Il Club Brugge dovrebbe scendere in campo con Yann Sommer in porta, protetto da una difesa composta da Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele e Joaquin Seys. A centrocampo spazio a Jan Virgili, Freddie Potts e Hans Vanaken, con Carlos Forbs e Hugo Vetlesen a supporto di Nicolo Tresoldi in attacco. L'unico indisponibile è Joel Ordonez.

Yannick Cahuzac dovrebbe affidarsi a Robin Risser tra i pali, con Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo e Andrija Bulatovic in difesa. Il centrocampo prevede Junior Kadile e Amadou Haidara, con Florian Thauvin, Ruben Aguilar e Matthieu Udol a supporto di Odsonne Edouard. Jonathan Gradit e Abdallah Sima sono entrambi assenti per infortunio.

Stato di forma

CLB

CLB - Forma

ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
INT
V3-4
LOK
V1-0
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RCL

RCL - Forma

LEM
D2-2
ASM
S2-1
OL
V2-1
SCP
S0-2
TRO
V1-3
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Club Brugge ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate in tutte le competizioni, un ruolino di marcia che poche squadre in Europa possono vantare. Il risultato più recente è un 1-0 in Coppa contro il KSC Lokeren, ma il picco della serie è stato il 4-3 in Champions League contro l'Inter. Nelle cinque gare, i belgi hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 6, confermando sia la qualità offensiva che qualche fragilità difensiva.

Il Lens ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in Ligue 1, un 3-1 esterno contro il Troyes, mentre la sconfitta per 2-0 contro lo Sporting CP rappresenta l'ultimo passo falso europeo. Complessivamente, i francesi hanno segnato 9 gol e ne hanno incassati 7 nel periodo considerato.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sui precedenti tra Club Brugge e Lens. Le informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League il Club Brugge occupa il sedicesimo posto, mentre il Lens è diciannovesimo: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in vista della fase a eliminazione diretta.


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