Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Le opzioni per seguire Club Brugge vs Lens in diretta TV e live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Club Bruges-Lens con una VPN

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Club Bruges-Lens: data e orario

Il Jan Breydel Stadion di Bruges ospita la sfida di Champions League tra Club Brugge e Lens, con i Blauw-Zwart che cercano di confermare il loro momento straordinario in campo europeo.

Ivan Leko ha costruito una squadra capace di battere chiunque nelle serate di gala. La prova più recente è arrivata a San Siro, dove il Club Brugge ha ribaltato l'Inter con un risultato clamoroso: 4-3, con Nicolo Tresoldi autore di una tripletta che ha fatto tremare il calcio europeo. Cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni certificano lo stato di forma eccezionale dei belgi.

Tresoldi è diventato il nome del momento. Il giovane attaccante ha demolito la difesa nerazzurra con due assist di Carlos Forbs, e ora il Club Brugge si presenta a questa partita con la consapevolezza di poter competere con chiunque. L'assenza di Joel Ordonez è l'unica nota stonata per Leko.

Il Lens di Yannick Cahuzac arriva in Belgio con un bilancio altalenante. Dopo la sconfitta per 2-0 contro lo Sporting CP nell'ultima giornata di Champions League, i francesi hanno ritrovato fiducia in Ligue 1 con un 3-1 esterno contro il Troyes. La squadra ha però perso Jonathan Gradit e Abdallah Sima per infortunio, e il cammino europeo si fa sempre più complicato.

In Champions League, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Il Club Brugge è sedicesimo in classifica, il Lens diciannovesimo: una partita che vale molto più dei tre punti in palio.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Club Brugge vs Lens in diretta TV e streaming.

Formazioni

Il Club Brugge dovrebbe scendere in campo con Yann Sommer in porta, protetto da una difesa composta da Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele e Joaquin Seys. A centrocampo spazio a Jan Virgili, Freddie Potts e Hans Vanaken, con Carlos Forbs e Hugo Vetlesen a supporto di Nicolo Tresoldi in attacco. L'unico indisponibile è Joel Ordonez.

Yannick Cahuzac dovrebbe affidarsi a Robin Risser tra i pali, con Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo e Andrija Bulatovic in difesa. Il centrocampo prevede Junior Kadile e Amadou Haidara, con Florian Thauvin, Ruben Aguilar e Matthieu Udol a supporto di Odsonne Edouard. Jonathan Gradit e Abdallah Sima sono entrambi assenti per infortunio.

Stato di forma

Il Club Brugge ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate in tutte le competizioni, un ruolino di marcia che poche squadre in Europa possono vantare. Il risultato più recente è un 1-0 in Coppa contro il KSC Lokeren, ma il picco della serie è stato il 4-3 in Champions League contro l'Inter. Nelle cinque gare, i belgi hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 6, confermando sia la qualità offensiva che qualche fragilità difensiva.

Il Lens ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è arrivata in Ligue 1, un 3-1 esterno contro il Troyes, mentre la sconfitta per 2-0 contro lo Sporting CP rappresenta l'ultimo passo falso europeo. Complessivamente, i francesi hanno segnato 9 gol e ne hanno incassati 7 nel periodo considerato.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sui precedenti tra Club Brugge e Lens. Le informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica





In Champions League il Club Brugge occupa il sedicesimo posto, mentre il Lens è diciannovesimo: entrambe le squadre si trovano nella parte bassa della classifica e hanno bisogno di punti per migliorare la propria posizione in vista della fase a eliminazione diretta.





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