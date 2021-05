Dove vedere Chelsea-Real Madrid in tv e streaming

Semifinale di ritorno tra Chelsea e Real Madrid: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Equilibrio praticamente assoluto tra Chelsea e Real Madrid, qualificazione per la finale di Champions League in ballo, ancora tutta da decidere e aperta ad ogni possibilità. Dopo il pareggio per uno a uno nella gara d'andata, le due squadre si tornano ad affrontare a Londra.

C'è da registrare però un minimo vantaggio per il Chelsea, che si qualificherebbe ancora con uno zero a zero, visto il goal fuori casa siglato da Pulisic, che pesa molto quando la situazione è così in bilico.

Real Madrid pienamente in corsa anche per la Liga, dove insegue l'Atletico Madrid da brevissima distanza. La testa delle Merengues non può essere occupata quindi totalmente dalla Champions League.

Discorso simile per il Chelsea, che non è in lotta per la vittoria della Premier League, ma deve proteggere il quarto posto dagli attacchi di West Ham, Tottenham e Liverpool.

QUANDO SI GIOCA REAL CHELSEA-REAL MADRID

La partita tra Chelsea e Real Madrid è in programma mercoledì 5 maggio, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21. Si giocherà allo stadio Stamford Bridge di Londra.

DOVE VEDERE CHELSEA-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Chelsea-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (visto che sarà Manchester City-PSG ad essere trasmessa in chiaro). Gli abbonati potranno seguire la sfida sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).

Come di consueto, la sfida di Champions League sarà inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa per seguire Chelsea-Real Madrid è rappresentata da NOW. In questo caso sarà necessario essere registrati ed aver acquistato uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-REAL MADRID

Nessun squalificato per Chelsea e Real Madrid. Tuchel dovrebbe confermare praticamente in blocco la formazione che ha ben figurato all'andata, con Werner supportato da Pulisic e Mount. Chilwell e Azpilicueta a tutta fascia.

Zidane dovrebbe ritrovare Sergio Ramos dal primo minuto, mentre saranno da valutare le condizioni di Carvajal, Valverde e Lucas Vazquez. Ancora Benzema il riferimento offensivo della squadra, con Vinicius pronto a girare attorno a lui.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner.

REAL MADRID (3-4-1-2): Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Odriozola, Kroos, Casemiro, Marcelo; Modrić; Benzema, Vinícius Júnior.