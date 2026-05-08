Dove vedere Celtic-Rangers in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Un Old Firm da brividi. Celtic e Rangers si affrontano nella trentaseiesima e terzultima giornata di Scottish Premiership. A Celtic Park i biancoverdi si giocano le ultime speranze di titolo: Nygren e compagni devono vincere per non perdere terreno dagli Hearts, in vetta a +3.

Diversa, invece, è la motivazione dell’altra metà di Glasgow: ormai dissolte le speranze di vincere il campionato, i Rangers proveranno a mettere il bastone fra le ruote agli storici rivali.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Celtic-Rangers in diretta? Canale TV e diretta streaming

L’Old Firm fra Celtic e Rangers sarà trasmesso in esclusiva da Como TV, piattaforma disponibile esclusivamente in streaming.

Come guardare ovunque con una VPN

Celtic-Rangers: ora di inizio

Premiership - Championship Group Celtic Park

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Celtic e Rangers, valida per la giornata numero 36 della Scottish Premiership, si giocherà domenica 10 maggio, al Celtic Park di Glasgow, con fischio d’inizio ore 13:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Celtic - Rangers Probabile formazione Panchina Allenatore M. O'Neill Probabile formazione Panchina Allenatore D. Roehl

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Celtic

Notizie sui Rangers

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica