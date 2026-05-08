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Matteo Occhiuto

Dove vedere Celtic-Rangers in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Celtic vs Rangers
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Un Old Firm da brividi. Celtic e Rangers si affrontano nella trentaseiesima e terzultima giornata di Scottish Premiership. A Celtic Park i biancoverdi si giocano le ultime speranze di titolo: Nygren e compagni devono vincere per non perdere terreno dagli Hearts, in vetta a +3.

Diversa, invece, è la motivazione dell’altra metà di Glasgow: ormai dissolte le speranze di vincere il campionato, i Rangers proveranno a mettere il bastone fra le ruote agli storici rivali.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Celtic-Rangers in diretta? Canale TV e diretta streaming

L’Old Firm fra Celtic e Rangers sarà trasmesso in esclusiva da Como TV, piattaforma disponibile esclusivamente in streaming.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Celtic-Rangers: ora di inizio

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Premiership - Championship Group
Celtic Park

La gara fra Celtic e Rangers, valida per la giornata numero 36 della Scottish Premiership, si giocherà domenica 10 maggio, al Celtic Park di Glasgow, con fischio d’inizio ore 13:00.

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CEL
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Rangers
RAN

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Celtic - Rangers

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. O'Neill

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Roehl

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Notizie sul Celtic

Notizie sui Rangers

Forma

CEL
-Forma

Goal segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

RAN
-Forma

Goal segnato (subito)
17/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

CEL

Ultime 5 partite

RAN

2

Vittorie

2

Pareggi

1

Vittoria

5

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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