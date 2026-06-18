La partita tra Cechia e Sudafrica è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la gara in streaming.

Come vedere Cechia-Sudafrica con una VPN

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Cechia-Sudafrica: data e orario

La Cechia affronta il Sudafrica all'Atlanta Stadium in quello che è già uno spartiacque nel Girone A della Coppa del Mondo 2026. Entrambe le squadre hanno perso all'esordio e non possono più permettersi un altro passo falso se vogliono tenere vive le speranze di qualificazione.

Miroslav Koubek ha visto la sua squadra cedere 2-1 alla Corea del Sud nella gara inaugurale, una sconfitta che ha fatto ancora più male considerando che i cechi erano andati in vantaggio al 59' grazie a un colpo di testa di Ladislav Krejčí. Tomáš Souček ha poi visto annullare una rete per fuorigioco in un momento in cui i cechi avrebbero potuto riaprire i conti, e la rimonta coreana si è consumata in soli tredici minuti.

Patrik Schick, il centravanti del Bayer Leverkusen attorno al quale ruota l'attacco ceco, ha vissuto una serata difficile contro la difesa sudcoreana e non ha mai impensierito il portiere avversario. Koubek dovrà trovare il modo di coinvolgerlo maggiormente se vuole che la sua squadra produca qualcosa in fase offensiva.

Il Sudafrica ha aperto il torneo in modo ancora più traumatico. La sconfitta per 2-0 contro il Messico è stata aggravata dall'espulsione di Sphephelo Sithole e Themba Zwane, che salteranno questa partita per squalifica. Hugo Broos si ritrova dunque a dover ricostruire la squadra in un momento in cui la posta in gioco non potrebbe essere più alta.

Bafana Bafana possono comunque contare su un nucleo di giocatori di qualità. Teboho Mokoena è il fulcro del centrocampo, mentre il giovane Relebohile Mofokeng dell'Orlando Pirates porta estro e imprevedibilità. In attacco, Lyle Foster del Burnley sarà il riferimento offensivo, con il suo pressing incessante e la capacità di legare il gioco.

Per entrambe le nazionali, questa è una partita da vincere a tutti i costi. Il perdente si troverà praticamente eliminato già dopo la seconda giornata. Di seguito trovi tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte ceco, il tecnico Miroslav Koubek non ha comunicato indisponibili o squalificati ufficiali. La formazione probabile non è ancora stata resa nota e verrà aggiornata non appena disponibile.

Il Sudafrica deve fare i conti con due assenze pesanti: Sphephelo Sithole e Themba Zwane sono entrambi squalificati dopo aver ricevuto il cartellino rosso contro il Messico e non potranno scendere in campo ad Atlanta. L'allenatore Hugo Broos non ha diramato ulteriori comunicazioni sulle condizioni della rosa. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Stato di forma

La Cechia arriva a questa partita con un bilancio di 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. La squadra di Koubek aveva chiuso la fase di qualificazione con due successi consecutivi contro Irlanda e Danimarca nei playoff, entrambi con il punteggio di 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Nelle amichevoli di preparazione ha battuto Kosovo (2-1) e Guatemala (3-1), prima di cedere 2-1 alla Corea del Sud all'esordio mondiale. In queste cinque partite i cechi hanno segnato 10 gol e ne hanno subiti 8.

Il Sudafrica presenta un andamento più discontinuo: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque. Bafana Bafana hanno perso 2-0 contro il Messico all'esordio mondiale, dopo aver battuto la Giamaica (0-1) nell'ultima amichevole. In precedenza avevano pareggiato 0-0 con il Nicaragua e ottenuto risultati alterni contro Panama, con una sconfitta (1-2) e un pareggio (1-1). Il Sudafrica ha segnato solo 3 gol in queste cinque gare, subendone 5.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti ufficiali tra Cechia e Sudafrica nelle ultime cinque partite. Come confermato dai dati a disposizione, questa rappresenta un incontro raro tra le due nazionali a livello internazionale.

Classifica





Nel Girone A dei Mondiali, la Cechia occupa attualmente il terzo posto, mentre il Sudafrica è quarto.





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