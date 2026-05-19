Dove vedere Catania-Lecco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Catania e Lecco si sfidano per un posto nella Final Four dei playoff di Serie C.
Dopo lo 0-0 dell'andata al Rigamonti-Ceppi, i rossazzurri guidati da Mimmo Toscano tornano davanti al proprio pubblico potendo contare su due risultati su tre per passare il turno, in virtù dello status di testa di serie maturato in campionato. Il Lecco di Federico Valente, dunque, sarà costretto a cercare l'impresa esterna: per i blucelesti l'unico pass per la semifinale passa obbligatoriamente attraverso una vittoria nei novanta minuti al Massimino.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Catania-Lecco in diretta? Canale TV e diretta streaming
Catania-Lecco verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Catania-Lecco anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Catania-Lecco: ora di inizio
La gara fra Catania e Lecco, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Catania
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All. Toscano
NProbabile formazione Lecco
LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Bonaiti, Kritta; Konaté, Sipos. All. Valente