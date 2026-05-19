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Dove vedere Catania-Lecco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Catania vs Lecco
Catania
Lecco
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Come guardare la partita dei playoff di Serie C tra Catania e Lecco: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Catania e Lecco si sfidano per un posto nella Final Four dei playoff di Serie C.

Dopo lo 0-0 dell'andata al Rigamonti-Ceppi, i rossazzurri guidati da Mimmo Toscano tornano davanti al proprio pubblico potendo contare su due risultati su tre per passare il turno, in virtù dello status di testa di serie maturato in campionato. Il Lecco di Federico Valente, dunque, sarà costretto a cercare l'impresa esterna: per i blucelesti l'unico pass per la semifinale passa obbligatoriamente attraverso una vittoria nei novanta minuti al Massimino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Catania-Lecco in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Catania-Lecco verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Catania
CAT
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Lecco
LEC

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

Sarà possibile seguire Catania-Lecco anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Catania-Lecco: ora di inizio

crest
Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Catania e Lecco, valida per il ritorno del Secondo Turno Nazionale dei playoff di Serie C, si giocherà mercoledì 20 maggio, allo stadio Angelo Massimino, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Catania

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Miceli, Celli; Casasola, Di Tacchio, Quaini, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All. Toscano

NProbabile formazione Lecco

LECCO (3-5-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Urso, Zanellato, Mallamo, Bonaiti, Kritta; Konaté, Sipos. All. Valente

Forma

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
4/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

CAT

Ultima partita

LEC

0

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

0

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1
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