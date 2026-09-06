Dove vedere Catania-Cosenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Serie C - Game Week 3 7 set 2026 - 14:30

Catania-Cosenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

Come vedere Catania-Cosenza con una VPN

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Catania-Cosenza: lunedì 7 settembre ore 20.30

Il Catania ospita il Cosenza al Massimino in una sfida di Serie C che arriva in un momento difficile per entrambe le squadre. Le due formazioni si presentano all'appuntamento dopo partenze deludenti in campionato.

I rossazzurri hanno perso le prime due gare della stagione: prima contro l'Inter U23 per 2-1, poi contro il Monopoli per 2-0. Una crisi di risultati che pesa sull'ambiente e aumenta la pressione sulla squadra di casa.

Il Cosenza non se la passa meglio. I calabresi hanno incassato due sconfitte consecutive in avvio di campionato, cedendo all'Audace Cerignola per 3-1 e poi al Potenza per 2-1. Un inizio di stagione che lascia poco spazio all'ottimismo.

Entrambe le squadre cercano quindi la prima vittoria stagionale per rilanciarsi. Nei precedenti recenti, il Catania ha vinto l'ultimo confronto diretto per 2-0 nel gennaio 2026, un dato che potrebbe dare fiducia ai padroni di casa. Il Massimino potrebbe fare la differenza.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Catania-Cosenza in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

Il Catania arriva alla sfida con un ruolino di marcia di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Monopoli.

L'uscita più recente del Cosenza invece è stata la sconfitta per 2-1 contro il Potenza, con una difesa che ha mostrato fragilità evidenti. Il bilancio nelle ultime cinque presenta 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2026 in Serie C, con il Catania che si impose per 2-0 in casa. Nei cinque incroci disponibili, il Catania conta 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte contro il Cosenza.

Classifica













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