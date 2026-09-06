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Serie C
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Simone Giromini

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Dove vedere Catania-Cosenza in diretta tv e in streaming: canali, data e orario

Dove vedere la partita di Serie C tra Catania e Cosenza: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie C - Game Week 3

Catania-Cosenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Catania-Cosenza: lunedì 7 settembre ore 20.30

Il Catania ospita il Cosenza al Massimino in una sfida di Serie C che arriva in un momento difficile per entrambe le squadre. Le due formazioni si presentano all'appuntamento dopo partenze deludenti in campionato.

I rossazzurri hanno perso le prime due gare della stagione: prima contro l'Inter U23 per 2-1, poi contro il Monopoli per 2-0. Una crisi di risultati che pesa sull'ambiente e aumenta la pressione sulla squadra di casa.

Il Cosenza non se la passa meglio. I calabresi hanno incassato due sconfitte consecutive in avvio di campionato, cedendo all'Audace Cerignola per 3-1 e poi al Potenza per 2-1. Un inizio di stagione che lascia poco spazio all'ottimismo.

Entrambe le squadre cercano quindi la prima vittoria stagionale per rilanciarsi. Nei precedenti recenti, il Catania ha vinto l'ultimo confronto diretto per 2-0 nel gennaio 2026, un dato che potrebbe dare fiducia ai padroni di casa. Il Massimino potrebbe fare la differenza.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Catania-Cosenza in diretta TV e in streaming.

Stato di forma

CAT

CAT - Forma

ASC
V2-1
LRV
V1-1
PAR
S2-0
INT
S1-2
MON
S2-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COS

COS - Forma

TRA
V1-0
CAV
D1-1
CAS
S1-5
ACE
S3-1
POT
S1-2
Gol segnato (subito)
5/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Catania arriva alla sfida con un ruolino di marcia di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro il Monopoli.

L'uscita più recente del Cosenza invece è stata la sconfitta per 2-1 contro il Potenza, con una difesa che ha mostrato fragilità evidenti. Il bilancio nelle ultime cinque presenta 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte.

Precedenti

Testa a testa

CataniaPareggioCosenza
2
1
2
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
4
Catania badge
Catania
CAT
1
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
2
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
Catania badge
Catania
CAT
1
FIN
Serie C
Catania badge
Catania
CAT
0
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
FIN
6Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 gennaio 2026 in Serie C, con il Catania che si impose per 2-0 in casa. Nei cinque incroci disponibili, il Catania conta 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte contro il Cosenza.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
330072+59
V
V
V
2
SorrentoSorrentoSOR
330051+49
V
V
V
3
AZ PicernoAZ PicernoPIC
220052+36
V
V
4
BariBariBAR
320143+16
V
S
V
5
BarlettaBarlettaBAR
312085+35
D
V
D
6
CasertanaCasertanaCAS
211054+14
V
D
7
Inter U23Inter U23INT
211032+14
D
V
8
FoggiaFoggiaFOG
211021+14
D
V
9
Team AltamuraTeam AltamuraALT
211021+14
D
V
10
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
21014403
S
V
11
MonopoliMonopoliMON
31022203
S
V
S
12
CaveseCaveseCAV
210134-13
V
S
13
CasaranoCasaranoCAS
310258-33
S
V
S
14
SalernitanaSalernitanaSAL
201123-11
D
S
15
ScafateseScafateseSCA
201135-21
S
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
301269-31
S
S
D
17
SavoiaSavoiaSAV
200235-20
S
S
18
CosenzaCosenzaCOS
200225-30
S
S
19
CataniaCataniaCAT
200214-30
S
S
20
CrotoneCrotoneCRO
301224-2-5
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione




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