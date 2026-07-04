Canada vs Marocco è trasmessa in diretta in Italia su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. La partita è disponibile anche su DAZN. I canali TV e le opzioni di streaming sono elencati di seguito.

Come vedere Canada-Marocco con una VPN

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Canada-Marocco: data e orario

Canada e Marocco si affrontano all'Houston Stadium sabato 4 luglio per un posto nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. È la prima volta nella storia che la nazionale canadese disputa un ottavo di finale in un Mondiale maschile.

Jesse Marsch ha portato i suoi fino a questo punto con una vittoria sofferta ma storica contro il Sudafrica al turno precedente, decisa da un gol di Stephen Eustáquio allo scadere. Il centrocampista del Porto, cresciuto in Portogallo e protagonista del torneo, ha trasformato una partita tesa in una notte indimenticabile per il calcio canadese.

Il Marocco arriva a Houston con la consapevolezza di chi sa già cosa significa vincere nei momenti che contano. Gli Atlanti hanno eliminato i Paesi Bassi ai rigori dopo che Issa Diop ha pareggiato al 91° minuto, in una partita che ha confermato la loro capacità di reggere la pressione nelle fasi decisive.

Ismaël Saibari, tre gol nella fase a gironi e prossimo al trasferimento al Bayern Monaco, è la minaccia più concreta per la difesa canadese. Marsch non ha nascosto il proprio rispetto per gli avversari: "Prepararsi contro il Marocco è un incubo. Sono troppo forti."

Il Canada, classificato 23 posizioni al di sotto del Marocco nel ranking FIFA, sa che dovrà produrre la prestazione della propria vita per passare il turno. L'assenza di Alphonso Davies, che non ha ancora giocato un minuto in questo torneo a causa di un infortunio ricorrente, rimane l'incognita principale intorno alle scelte di formazione di Marsch.

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Formazioni

Jesse Marsch schiera il seguente undici probabile: Maxime Crepeau in porta; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito e Richie Laryea nella linea difensiva; Nathan Saliba e Stephen Eustáquio in mediana; Liam Millar e Tajon Buchanan sulle fasce; Jonathan David e Tani Oluwaseyi in attacco. Non risultano infortuni né squalifiche confermati per il Canada, ma gli aggiornamenti saranno aggiunti in prossimità del fischio d'inizio.

Mohamed Ouahbi risponde con Yassine Bounou tra i pali, protetto da Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad e Noussair Mazraoui. Ayyoub Bouaddi e Neil El Aynaoui compongono la cerniera di centrocampo, con Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss e Brahim Diaz alle spalle di Ismael Saibari. Anche per il Marocco non ci sono infortuni o squalifiche ufficialmente confermati al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Canada ha vinto due, pareggiato due e perso una delle ultime cinque partite. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 contro il Sudafrica il 28 giugno, firmata dal gol nel finale di Eustáquio. In precedenza, i canadesi avevano travolto il Qatar per 6-0 nella fase a gironi, prima di cedere 2-1 alla Svizzera nell'ultima giornata. Un pareggio per 1-1 contro la Bosnia ed Erzegovina e un 1-1 in amichevole contro l'Irlanda completano la serie. In cinque partite il Canada ha segnato nove gol e ne ha subiti tre.

Il Marocco è imbattuto nelle ultime cinque uscite: tre vittorie e due pareggi. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 contro i Paesi Bassi il 30 giugno, con successiva qualificazione ai rigori. Prima di quel match, gli Atlanti avevano battuto Haiti 4-2 e la Scozia 1-0 nel girone, pareggiato 1-1 con il Brasile e 1-1 con la Norvegia in amichevole. Il Marocco ha segnato otto gol e ne ha incassati cinque in questo arco di partite.

Precedenti

CAN Ultime 2 partite MAR 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Canada 1 - 2 Marocco

Marocco 4 - 0 Canada 1 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due nazionali si sono affrontate due volte in totale, con il Marocco che ha vinto entrambe. L'incontro più recente risale al 1° dicembre 2022, nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar, quando il Marocco si impose 2-1 sul Canada. L'unico altro precedente è un'amichevole dell'11 ottobre 2016, in cui il Marocco vinse 4-0 in casa.

Classifica





Il Canada ha concluso al secondo posto nel Girone B, mentre il Marocco si è qualificato come secondo nel Girone C.





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