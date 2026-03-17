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Andrea Ajello

Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Napoli vuole continuare la striscia positiva in campionato: la squadra di Conte in trasferta a Cagliari, tutte le informazioni sulla partita.

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Tra gli anticipi della trentesima giornata di Serie A c'è Cagliari-Napoli, gara che aprirà il turno venerdì 20 marzo. 

Da una parte il Cagliari che è reduce dalla sconfitta con il Pisa e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente distante sei punti. Dall'altra il Napoli che sta vivendo un momento positivo in campionato ed ha vinto le ultime tre gare, tutte per 2-1. 

La squadra di Conte vincendo sorpasserebbe momentaneamente il Milan andando al secondo posto in classifica. 

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Come guardare Cagliari-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Cagliari-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Napoli-Lecce in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Cagliari-Napoli: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Unipol Domus

Cagliari-Napoli si gioca venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18:30, all'Unipol Domus. 

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

Probabili formazioni Cagliari - Napoli

CagliariHome team crest

4-4-2

Formazione

3-4-3

Home team crestNAP
1
E. Caprile
26
Y. Mina
15
J. Rodriguez
32
Ze Pedro
22
A. Dossena
25
I. Sulemana
2
M. Palestra
8
M. Adopo
10
G. Gaetano
9
S. Kilicsoy
90
M. Folorunsho
1
A. Meret
17
M. Olivera
4
A. Buongiorno
31
S. Beukema
99
A. Zambo Anguissa
21
M. Politano
37
L. Spinazzola
6
B. Gilmour
19
R. Hoejlund
20
E. Elmas
27
A. Santos

3-4-3

NAPAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • F. Pisacane

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

Forma

CGL
-Forma

Goal segnato (subito)
3/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

CGL

Ultime 5 partite

NAP

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

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