Dove vedere Cagliari-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Tra gli anticipi della trentesima giornata di Serie A c'è Cagliari-Napoli, gara che aprirà il turno venerdì 20 marzo.

Da una parte il Cagliari che è reduce dalla sconfitta con il Pisa e vuole allontanarsi dalla zona retrocessione, attualmente distante sei punti. Dall'altra il Napoli che sta vivendo un momento positivo in campionato ed ha vinto le ultime tre gare, tutte per 2-1.

La squadra di Conte vincendo sorpasserebbe momentaneamente il Milan andando al secondo posto in classifica.

Come guardare Cagliari-Napoli in diretta? Canale TV e diretta streaming

Cagliari-Napoli sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Napoli-Lecce in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Cagliari-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Unipol Domus

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Cagliari-Napoli si gioca venerdì 20 marzo 2026, alle ore 18:30, all'Unipol Domus.

Notizie sulle squadre e formazioni ufficiali

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. All. Pisacane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica